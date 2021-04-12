Tarihte bugün (12 Nisan): Sovyetler Birliği uzaya ilk insanı gönderdi

1893- Gazeteci yazar Muallim Naci öldü.

1920- Anadolu Ajansı ilk haberlerini yayımlamaya başladı.

1937- Şair Abdülhak Hamid Tarhan 85 yaşında öldü.

1961- Sovyetler Birliği uzaya ilk insanı gönderdi. "Vostok I" ile uzaya giden Yuri Gagarin, uzayda 108 dakika kaldı.

1963- Martin Luther King, Alabama'da sivil haklar yürüyüşüne öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

1969- Sonradan Atatürk Kültür Merkezi adını alacak İstanbul Kültür Sarayı, Aida Operası ve Çeşmebaşı Balesi ile açıldı.

1981- İlk uzay mekiği Columbia fırlatıldı.

1983- Eski Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi, Yüce Divan'da iki ayrı suçtan dolayı görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle toplam 2 yıl 4 ay hapis, 4 bin 660 lira para cezasına mahkum edildi.

1991- Ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Birinci Körfez Savaşı resmen sona erdi.

2008- İtalyan sanatçı Pippa Bacca, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulundu. Bacca'nın katili Murat Karataş tutuklandı.

2011- Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sorgulanırken "kalp krizi" geçirmesi üzerine hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

2012- BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın planına göre, Suriye yönetimine verilen süre 12 Nisan sabahı doldu. Sıcak bölgelerde çatışma ve operasyonlar durdu.

2013- Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün yan kuruluşlarından Umut Zinciri, Suriye'de olayların başladığı tarih olan Mart 2011'den bu yana 15 bin çocuğun öldüğünü açıkladı.

2016- Gök bilimciler, atmosferlerinin yörüngesinde, döndükleri yıldız tarafından emilen gezegenler keşfetti.

2017- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve cinayete nezaret ettikleri öne sürülen İstanbul jandarma istihbarat görevlisi 2 astsubay, "kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklandı.