TARİHTE BUGÜN (12 Ocak): Safeviler Bağdat'ı ele geçirdi

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Safeviler Bağdat’ı Ele Geçirdiler (1624)

IV.Murat’ın saltanatının ilk yıllarında İran Savaşları devam ediyordu. Bu savaşlar esnasında 12 Ocak 1624’te Safeviler Kanuni Sultan Süleyman zamanında fethedilen Bağdat’ı ele geçirdiler. Bağdat tekrar ancak IV.Murat’ın 1638 Bağdat seferi ile geri alınabildi.

Son İstiklal Savaşı Gazilerinden Ömer Küyük Vefat Etti (2006)

Kurtuluş savaşının hayattaki son üç gazisinden birisi olan nişancı er Ömer Küyük Çorum’un İskilip ilçesi Çatkara köyünde 106 yaşında iken vefat etti. Son üç gazinin yaşamı ile ilgili bir belgesel hazırlanmıştı. Gazi Ömer Küyük, kendisi ile yapılan son söyleşi de, “Bu vatanın kıymetini iyi bilin, bundan sonrası size düşüyor” demişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Alptigin Gazne Şehrini Ele Geçirdi (963)

Samanoğlu Devletinin üst dereceli komutanlarından Alptigin 12 Ocak 963 tarihinde Gazne Şehrini ele geçirdi. Samanoğlu Devleti ile arası açılan Alptigin burada meşhur Türk-İslam devletlerinden Gaznelilerin temellerini attı. Gazneliler Türk devleti özellikle Sultan Mahmut zamanında Hindistan bölgesinde İslamiyet’in yayılması için büyük çaba harcamıştı.

Ayasofya’da Katolik Ve Ortodoksların Birleşme Ayini Yapıldı (1452)

Fatih’in İstanbul’u almak için büyük hazırlıklara girişmesi Bizans İmparatorunu endişelendirdi. Bizans İmparatoru Konstantin Dragenez Avrupa’dan yardım alabilme ümidiyle Ayasofya’da 12 Ocak 1452’de bir birleştirme ayini yaptırdı. Halkın büyük tepkisi ile karşılaştı. Halk ‘’İstanbul’da kardinal serpuşu (başlık) görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz’’diye tepkisini dile getirdi. Bizans halkının Latinlerden nefret etmelerinde en büyük etken IV.Haçlı seferinde Haçlıların İstanbul’da yaptıkları olumsuzluklardan alınan ders etkiliydi.

Son Osmanlı Mebuslar Meclisi Toplantısı Başladı (1920)

Sivas’ta oluşturulan Temsil heyetinin istekleri doğrultusunda Meclis-i Mebusan’ın açılmasına karar verildi. Seçimler yapılarak 12 Ocak 1920 tarihinde Meclis-i Mebusan son kez açıldı. Misak-ı Milli kararlarının alınması üzerine İtilaf Devletleri işgalcileri Meclis_i Mebusan’ı bir daha açılmamak üzere kapattılar.

Mareşal Fevzi Çakmak Genelkurmay Başkanlığından Emekli Oldu (1944)

Mareşal Fevzi Çakmak 1922 yılından beri yürüttüğü Genelkurmay Başkanlığı görevinden 12 Ocak 1944 tarihinde yaş haddinden (68 yaşında) emekli oldu. Sakarya Savaşından sonra Mustafa Kemal’in isteği ile Mareşallik rütbesi verilmişti. Mustafa Kemal’in ölümü ile kendisine Cumhurbaşkanlığı teklif edilmiş fakat o bu teklifi bulunduğu makamı kullandığı söylentilerine mahal vermemek gerekçesiyle kabul etmemişti.

Mehmet Ali Ağca Yanlışlıkla Tahliye Edildi (2006)

Kamuoyunda Rahşan affı olarak adlandırılan af yasasından yararlanan Mehmet Ali Ağca 12 Ocak 2006 tarihinde tahliye edildi. Ancak Yargıtay'ın tahliye kararını bozması üzerine tekrar tutuklanan Mehmet Ali Ağca 2010 yılına kadar cezaevinde kaldı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1923. Paris’te Pasteur Enstitüsü’nde tetanosa karşı serum geliştirildi.

1934. Osmanlı devleti ile Sevr Antlaşması’nı imzalayan Yunanistan’ın eski başbakanı Elefterios Venizelos, Atatürk’ü Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi.

1952. ABD yönetimi, Marshall Planı çerçevesinde Türkiye’ye 58 milyon dolarlık askeri yardım yapılmasını onayladı.

1959. Sovyet uzay aracı Luna, güneş çevresindeki yörüngesine yerleşti. Luna yerçekiminden kurtulan ilk uzay aracı oldu.

2000. Hükümeti oluşturan partilerin genel başkanları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, idama mahkum edilen terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan hakkında verdiği ihtiyati tedbir kararına uyulmasını kararlaştırdılar.

2006.Mina, Suudi Arabistan'da şeytan taşlama sırasında çıkan kargaşada 362 hacı adayı öldü.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2019, 09:24