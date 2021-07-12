Tarihte bugün (12 Temmuz): Celal Bayar Yüce Divan'a gönderildi

1536 - Düşünce ve özgürlük kavramlarının savunucularından Desiderius Erasmus öldü.

1878 - Osmanlı devleti, Kıbrıs Adası yönetimini İngiltere'ye devretti.

1923 - İstiklal Marşı için Ali Rifat (Çağatay) Bey'in bestelediği eser seçildi. Bu marş 7 yıl okunduktan sonra 1930'da Osman Zeki (Üngör) Bey'in bestesiyle değiştirildi.

1925 - İlk antika otomobil yarışı Münih'te düzenlendi. Yarışta, dünyanın petrolle çalışan en eski otomobili olan 1886 model Benz'i, yapımcısı Karl Benz kullandı.

1932 - Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini ortaya çıkarmayı amaç edinen Türk Dil Kurumu, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle "Türk Dili Tetkik Cemiyeti" adıyla kuruldu. TDK'nin ilk başkanı Samih Rifat oldu.

1936 - Berlin Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını, güreşte 71 kiloda üçüncü olan Mersinli Ahmet getirdi.

1944 - İstanbul Yüksek Mühendislik Okulunun yeniden düzenlenerek İstanbul Teknik Üniversitesi haline getirilmesini sağlayan kanun kabul edildi.

1960 - Celal Bayar, vatana ihanet suçuyla Yüce Divan'a sevk edildi.

1961 - Türkiye'nin Ortak Pazar'a katılma önerisi reddedildi.

1972 - Deniz Kuvvetlerine ait Gölcük Tersanesi'nde yapılan Berk firkateyni donanmaya katıldı.

1975 - Atatürk ile iki yıl evli kalan Latife Uşaklıgil 75 yaşında vefat etti.

1982 - Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı katleden Ermeni terörist Hanping Herry Sasunyan, Los Angeles'taki yargılama sonunda 6 yıl hapisle cezalandırıldı.

1993 - Arzum Onan, Avrupa Güzellik Kraliçesi seçildi.

1993 - Hülya Avşar, "Berlin in Berlin" filmindeki rolüyle Moskova Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

2006 - İsrail, iki askerini kaçıran Hizbullah'a karşı savaş başlattı. 34 gün süren savaşta 1200 kişi öldü, 15 bin ev yıkıldı. BM Güvenlik Konseyinin 11 Ağustos'taki 1701 sayılı kararı 14 Ağustos'ta yürürlüğe girdi ve savaş sona erdi. Karar, Lübnan'ın güneyinde çok uluslu güç askerlerinin konuşlandırılmasını öngörüyordu.

2012 - ABD yönetimi, İran'a yönelik yaptırımlarını genişletti.

2016 - Brüksel'deki Avrupa Parlamentosunda (AP), terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve örgütün Suriye uzantısı PYD üyesi teröristleri gösteren fotoğrafların bulunduğu sergi açıldı.

2017 - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı köyünden yaz tatili için memleketi Gümüşhane'ye giderken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın cansız bedeni Pülümür Çayı kenarında bulundu.

2018 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında 72 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

2020 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kriter dergisindeki söyleşide, gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak, "Ayasofya'nın statüsüyle ilgili nihai karar mercii başkaları değil, Türk milletidir. Bu bizim iç meselemizdir. Diğer ülkelere de ancak alınan karara saygı göstermek düşer." dedi.