Tarihte bugün (13 Aralık): İran'da deprem oldu, 2 bin kişi öldü

1522- Kanuni, Rodos'un teslimini istedi.

1754- Sultan I. Mahmud vefat etti.

1789- Fransa'da Ulusal Muhafız Birliği (National Guard) kuruldu.

1914- Mesudiye zırhlısı, Çanakkale'de bir İngiliz denizaltısı tarafından batırıldı.

1945- Filarmoni Derneği, İstanbul'da ilk konserini verdi.

1949- İsrail, Kudüs'ü başkent ilan etti. Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra, Eski Kent ve Doğu Kudüs Ürdün'de, Batı Kudüs de İsrail'de kaldı. Kent, BM kararlarına göre "uluslararası kent" ilan edilmişti.

1957- İran'daki depremde 2 bin kişi hayatını kaybetti.

1960- Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle'ün Cezayir ziyareti olaylı geçti. Fransız milliyetçilerinin çıkardığı olaylarda 123 kişi hayatını kaybetti.

1974- Anadolu Ajansı TAŞ'ın kurucuları arasında ve ilk yönetim kurulunda üye olarak yer alan romancı, gazeteci, siyaset adamı Yakup Kadri Karaosmanoğlu, AA Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütürken, Ankara'da 85 yaşında vefat etti.

1977- Öykücü ve romancı Oğuz Atay, İstanbul'da 43 yaşında hayata veda etti.

1979- Şair ve yazar Behçet Necatigil, 63 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

1995- Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasını onayladı.

1998- İtalya'da düzenlenen 5. Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türk Genç Bayan Milli Takımı şampiyon oldu.

2013- Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Zafer Önen, İstanbul'da 92 yaşında vefat etti.

2014- ABD Kongresi, Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliğini "üçüncü sınıf terör örgütleri listesinden" çıkardı.

2015- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan, Bağımsız Düzenleyiciler Grubu (Independent Regulators Group-IRG) Başkan Yardımcılığına seçildi. Sayan, Türkiye'den bu göreve seçilen ilk kişi oldu.

2015- Rusya'nın Voronej şehrinde bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde çıkan yangında 23 kişi öldü.

2016- Türkiye'nin ara buluculuğuyla, rejim güçlerinin kuşatmasında sıkışan on binlerce sivil ve silahlı muhalifin Halep'ten ayrılması için anlaşma sağlandı. Rejim yanlısı yabancı teröristler ile Esed güçlerinin kuşatmasındaki Halep'in doğusundan yola çıkan 20 otobüslük ilk tahliye konvoyu, muhaliflerin kontrolündeki bölgeye ulaştı.

2016- İnsan Hakları İzleme Örgütü, Arakan'da 1500 evin Myanmar güvenlik kuvvetleri güçleri tarafından yakıldığını kanıtlayan uydu fotoğraflarını yayınladı.

2017- İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma" planını açıklamasının ardından, Dönem Başkanı Türkiye'nin çağrısı üzerine İstanbul'da olağanüstü toplandı.

2020 - Türkiye'den kaçak yollarla İsrail'e götürülerek satılan, uzmanlarca MS 3. yüzyıla tarihlendirilen Kybele heykeli, yaklaşık 60 yılın ardından Türkiye'ye geri getirildi.