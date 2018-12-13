TARİHTE BUGÜN(13 Aralık): Ünlü İslam bilginlerinden Biruni vefat etti

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Saddam Hüseyin’in Yakalandığı Açıklandı (2003)

ABD, Irak’ta kitle imha silahları olduğunu iddia ederek 20 Mart 2003 tarihinde bu ülkeyi işgal harekatını başlatmıştı. Fakat iddia edilen kitle imha silahları hiçbir zaman bulunamadı. Bu işgale fazla karşı koyamayan Saddam Hüseyin yer altından direnişi örgütlemeye çalışıyordu. Sonunda ABD ordusu yetkilileri Irak’ın eski devlet başkanı Saddam Hüseyin’in 13 Aralık 2003 tarihinde Tikrit yakınlarında bir sığınakta yakalandığını açıkladı. Yeni yönetim tarafından iktidarı döneminde ki bazı uygulamaları nedeniyle yargılanarak idama mahkum edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Ünlü İslam Bilginlerinden Birûnî Vefat Etti (1048)

Gazneli devleti zamanında yaşayan ve asıl adı Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Birûnî olan ve astronomi, matematik, doğa bilimleri, coğrafya , tarih hatta tıp alanındaki çalışmaları ile tanınan Biruni 13 Aralık 1048 tarihinde vefat etti. En önemli çalışmalarından birisini Gazneli hükümdarı Sultan Mesut’a takdim etmişti. Sultan Mesut ‘un yüklü miktardaki hediyesini kendisini şımartacağı gerekçesi ile kabul etmedi.

Süleyman Şah Antakya’yı Fethetti (1084)

Malazgirt savaşından sonra Anadolu’nun fethi için gelen Süleyman Şah kısa sürede İstanbul Boğazına kadar ulaştı. Arkasından İznik başkent olmak üzere Anadolu Selçuklu Devletini kurdu. Daha sonra güneye yönelen Süleyman Şah Bizans’a bağlı Antakya şehrini 13 Aralık 1084 yılında fethetti.

Yeni Zelanda Keşfedildi (1642)

Hollandalı denizci Abel Tasman 13 Aralık 1642’de Yeni Zelanda’ya ayak basan ilk beyaz oldu. Fakat İngiliz James Cook’un keşfine kadar adaya herhangi bir yerleşim olmadı. 1800’lü yıllarından başından itibaren İngilizler adaya yerleşmeye başladılar.

Mesudiye Zırhlısı Batırıldı (1914)

Mesudiye zırhlısı Sultan Abdülaziz döneminde İngiltere’ye yaptırılarak satın alınmıştı. Ancak I.Dünya savaşının başında bir İngiliz denizaltısı tarafından 13 Aralık 1914’te Çanakkale Bölgesinde demirli iken batırıldı. Askeri personelden 25’i şehit oldu.

Turgut Özal Hükümeti Kuruldu (1983)

Genel seçimlerinden üzerinden bir ay kadar bir zaman geçtikten sonra ANAP lideri Turgut Özal, 13 Aralık 1983’teKenan Evren tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi

Türkiye-AB İlişkilerinde Bazı Gelişmeler (1995-1996-1997)

Avrupa Parlamentosu tarafından 13 Aralık 1995’te 1/95 Sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı onaylandı. Karar 343 kabul oyuna karşılık 149 ret ve36 çekimser oy oranı ile kabul edildi. Bu karar ile Türkiye Gümrük Birliğine katıldı.

13-14 Aralık 1996’da ise Dublin'de gerçekleştirilen Avrupa Zirvesinde, AB'nin Türkiye ile ilişkilerini daha da geliştirmesinin önemine değinilmiş ama insan hakları konusu ile Kıbrıs ve Ege sorunları konusuna dikkat çekilmiştir.

12-13 Aralık 1995 Avrupa Birliği'nin Lüksemburg'ta gerçekleştirdiği devlet ve hükümet başkanları zirvesi sonucunda aralarında Kıbrıs Rum yönetiminin de olduğu bir çok Avrupa ülkesi aday ülke olarak belirlenmiş fakat Türkiye aday ülkeler arasında zikredilmemiş sadece tam üyeliğe ehil olduğu şeklinde bir açıklama ile yetinilmiştir.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1522- Kanuni, Rodos’un teslimini istedi.

1789- Fransa’da Ulusal Muhafız Birliği (National Guard) kuruldu.

1943- İkinci Basın Kongresi Ankara’da toplandı.

1949- İsrail Kudüs’ü başkent ilan etti. Arap-İsrail Savaşı’ndan sonra, Eski Kent ve Doğu Kudüs Ürdün’de, Batı Kudüs de İsrail’de kaldı. Kent, BM kararlarına göre ‘’uluslararası kent’’ ilan edilmişti.

1957- İran’da deprem: 2 bin kişi öldü.

1959- Başpiskopos Makarios, Kıbrıs Cumhurbaşkanı oldu.

1960- Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle’ün Cezayir ziyareti olaylı geçti. Fransız milliyetçilerinin çıkardığı olaylarda 123 kişi öldü.

1980- Lise öğrencisi TDKO’lu Erdal Eren, 17 yaşında idam edildi.

2004 - Şili'nin eski diktatörü Augusto Pinochet'nin, 1970 ve 1980'li yıllardaki Akbaba Operasyonu sırasında suç işlediği gerekçesiyle evinde gözetim altında tutulmasına ve hakkında yeni dava açılmasına karar verildi.

2005 - TMSF'nin satışa çıkardığı Telsim, 4 milyar 550 milyon dolarla dünyanın en büyük mobil telekomünikasyon operatörlerinden olan İngiltere'den Vodafone'un şirketi Vodafone Telekomünikasyon A.Ş'ye ihale edildi.

2007 - Galatasaray'ın İstanbul Aslantepe'ye inşa edeceği Ali Sami Yen Stadyumu'nun temeli atıldı.

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2018, 07:16