Tarihte bugün (13 Kasım): Mehmet Zahit Kotku vefat etti

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Nevado Del Ruiz yanardağı 23000 Kişiyi Yuttu (1985)

Kolombiya'da bulunan Nevado Del Ruiz yanardağı, 13 Kasım 1985 tarihinde faaliyete geçti. İlk başta patlama küçük görülerek önemsenmedi. Ancak lavların dağdaki buzulları eritmesi faciaya neden oldu. Dağın yamacından aşağıya doğru sel şeklinde akan asitli sıcak su dağın yamacında uyumaya hazırlanan Armero kasabası halkından 23000 kişiyi yuttu

GÜNÜN KİŞİSİ

Din Alimi Mehmet Zahit Kotku (1897-1980)

Kafkasya kökenli bir aileye mensup olarak 1897’de Bursa’da doğan son devrin İslam alimlerinden Mehmet Zahit Kotku 13 Kasım 1980’de İstanbul’da vefat etti. Tekke ve zaviyelerin kapatılması kararından sonra hayatına imam-hatiplik yaparak devam etmiştir. En son görev yaptığı cami Fatih İskenderpaşa camii’dir. Dini konularda önemli eserler bırakmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

İstanbul işgal edildi

Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı Devletini teslim alan 55 gemiden oluşan İtilaf devletleri donamasına ait bir filo 13 Kasım 1918’de İstanbul önlerine demirledi. Türk halkı acı gerçeği acı bir şekilde gördü.

İtilaf Devletleri donanmasının İstanbul önlerine demir attığı gün Mustafa Kemal’de lağvedilen Yıldırım orduları grup komutanlığından ayrılarak 13 Kasım 1918’de İstanbul’a gelmişti.

İzmir’de Nurettin Paşa’nın komutasında bulunan 8. Ordu 13 Kasım 1918 tarihinde lağvedildi. Nurettin Paşa İzmir valiliğine tayin edildi.

Ahmet Cevat Ahundov Kurşuna Dizildi (1937)

Azerbaycan’ın milli şairlerinden 45 yaşında bulunan Ahmet Cevat Ahundov 13 Kasım 1937’de Stalin’in emri ile kurşuna dizildi

Samu Katliamı Yapıldı (Kasım 1956):

13 Kasım 1956’da Batı Şeria’ya bağlı Samu köyüne saldıran İsrail askerleri, köyü yerle bir ederken, 18 Filistinliyi öldürdüler. Bir çok köylüde yaralandı

Milli Birlik Komitesinden 14 Kişi Yurt Dışına Atandı (1960)

27 Mayıs ihtilalini gerçekleştiren Milli Birlik Komitesi fikir ayrılığına düştü. Bu ayrılık sonrası 38 üyeli Milli Birlik Komitesinden 14 üye yurt dışına çeşitli görevlere tayin edildi.

Suriye’de Hafız Esad Darbe Yaptı (1970)

Hava kuvvetleri komutanı iken ordudan atılan Hafız Esad, Baas partisi içerisinde kısa sürede yükseldi. Önce Hava Kuvvetleri Komutanı oldu. Arkasında Savunma Bakanı oldu. Savunma Bakanı iken 13 Kasım 1970’de kansız bir darbe ile iktidarı ele geçirdi.

NASA Ayda Su Bulunduğunu Açıkladı (2009)

Ayda su olup olmadığını öğrenmek isteyen NASA10 Ekim 2009’da ayda bomba patlattı. Sonuçları 13 Kasım 2009’da açıklayan NASA ayda önemli miktarda su bulunduğunu söyledi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1805- Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız ordusu, Viyana’ya girdi.

1885- Sırp-Bulgar Savaşı başladı.

1907- Paul Corno ilk helikopter uçuşunu başardı.

1914- Caresse Crosby tarafından geliştirilen sütyenin patenti alındı.

1918- Birinci Dünya Savaşı sonunda, Atatürk'ün ''Geldikleri gibi giderler'' dediği İtilaf Devletleri Donanması, İstanbul Boğazı'na demirledi.

1920- Milletler Cemiyeti’nin Cenevre’deki açılışına 41 ülkeden 5 bin temsilci katıldı.

1945- De Gaulle, Fransa Cumhurbaşkanı seçildi.

1960- Milli Birlik Komitesi’nin 14 üyesi, komiteden atıldı. Bu kişiler yurtdışına gönderildi.

1970- Suriye'de Hafız Esad darbe yaptı.

1976- BM Genel Kurulu, Kıbrıs’taki bütün yabancı askerlerin çekilmesini ve mültecilerin yerlerine dönmesini öngören tasarıyı kabul etti.

1983- YSK, 12 Eylül 1980’den sonra yapılan ilk seçimin kesin sonuçlarını açıkladı: ANAP 211, HP 117, MDP 71 milletvekili çıkardı.

1985- Kolombiya'da Nevado del Ruiz Yanardağı patladı, 20 binden fazla kişi öldü.

1994- Ressam Nedim Günsur, 70 yaşında hayatını kaybetti.

2002 - Irak, silah denetçilerinin ülkeye dört yıl aradan sonra dönmesini öngören BM kararını kabul etti.

2007 - İlk kez bir İsrail Cumhurbaşkanı ,Şimon Peres, TBMM'de konuştu

2006- Eski Milletvekili Sedat Edip Bucak, hakkındaki beraat kararının bozulmasının ardından yargılandığı ''Susurluk Davası'' kapsamında İstanbul 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince, 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bucak'ın cezası ertelendi.

2007- Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.

2009- Radyo ve televizyonların farklı dil ve lehçedeki yayınlarında süre sınırlamasını kaldıran yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2013- TBMM Genel Kurulu'nda, kadın milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına pantolonla katılmasına imkan veren TBMM İçtüzük değişikliği teklifi kabul edildi.

2015- Fransa'nın başkenti Paris'te terör örgütü DEAŞ tarafından konser salonu ve futbol sahası dahil 6 noktada düzenlenen saldırılarda 130 kişi hayatını kaybetti, 350'den fazla kişi yaralandı. Ülke genelinde olağanüstü hal ve 3 gün yas ilan edildi, sınırlar kapatıldı. Başkentin simgesi Eyfel Kulesi ve Disneyland, kapılarını geçici olarak ziyaretçilere kapattı.

2016- Vodafone 38'inci İstanbul Maratonu'nda erkeklerde Kenya asıllı Azerbaycanlı atlet Evans Kiplagat, kadınlarda da Kenyalı Agnes Jeruto Barsosio birinci oldu.

2017- Zimbabve ordusu, Devlet Başkanı Mugabe ve eşinin gözaltında olduğunu duyurdu. Mugabe, sabaha karşı gerçekleştirilen askeri müdahaleyle yaklaşık 37 yıllık iktidarını kaybetti.

2018- Bursa'daki Aktopraklık Höyüğü'nde devam eden arkeolojik kazıda, yaklaşık 7 bin 500 yıl öncesinde yaşayan bir insana ait 42-43 numara ayak izine rastlandı.

2018- Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nın ilk işaretini verdiği 107 yaşındaki "Kartal İstimbotu" restorasyonun ardından törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020, 08:41