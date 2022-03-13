Tarihte bugün (13 Mart): Uranüs keşfedildi

1781- Alman kökenli İngiliz astronom William Hershel, Uranüs gezegenini keşfetti.

1899- Atatürk, 1283 yaka numarasıyla Harp Okulunun piyade sınıfına yazıldı.

1919- Kazım Karabekir, Erzurum'da 15. Kolordu Komutanlığına atandı.

1923- Mustafa Kemal, Adana'dan başlayan bir geziye çıktı.

1926- Mustafa Kemal Paşa'nın, Falih Rıfkı (Atay) ve Mahmut (Soydan) Bey'e anlattığı hayat hikayesi ve hatıralarının kısaltılmış şekli, Milliyet gazetesinde yayımlandı.

1955- Fenerbahçe-Galatasaray futbol maçında taraftarlar arasında tribünde kavga çıktı, bir kişi öldü.

1970- Dublaj sanatçısı ve yazar Adalet Cimcoz 60 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1983- Beylerbeyi'nde restorasyonu süren tarihi İsmail Hakkı Efendi Yalısı, gece çıkan yangında kül oldu. Yalının yanındaki 205 yıllık Beylerbeyi Camisi'nin kubbesi de tamamen hasar gördü.

1992- Erzincan'da 6,8 büyüklüğündeki depremde 653 kişi öldü.

1994- İstanbul Boğazı'nda iki Rum gemisinin çarpışması sonucu yangın çıktı. 15 denizcinin öldüğü, 17 denizcinin kaybolduğu kazada, denize yayılan petrol çevre kirliliğine yol açtı.

1996- Efes Pilsen basketbol takımı, Avrupa Koraç Kupası'nı kazandı.

2003- Anayasa Mahkemesi HADEP'i kapattı.

2003- 1998 yılından bu yana tadilat gören Etnografya Müzesi yeniden açıldı.

2008- Eski MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Gül, iş gezisi için gittiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de vefat etti.

2012- Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin ölümüne ilişkin ana davadan dosyaları ayrılan 7 sanık hakkındaki davanın, 2 sanık yönünden ölmeleri, 5 sanık yönünden ise zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verdi.

2013- Vatikan'da papalık seçiminin ikinci gününde Arjantinli Kardinal Bergoglio, Katolik dünyasının yeni lideri seçildi.

2015- Almanya Anayasa Mahkemesi, öğretmenlerin derslerde başörtüsü takmasına getirilen yasağın anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

2015- Avrupa Parlamentosu, AB ülkelerine Ermeni iddialarını tanıma çağrısında bulundu.

2015- Birleşmiş Milletler, İran'da geçen yıl 753 kişinin idam edildiğini açıkladı. Bunun, son 12 yılın en yüksek rakamı olduğu belirtildi.

2016- Ankara Kızılay Güvenpark'ta bir araca yerleştirilen bomba patlatılarak düzenlenen terör saldırısında 37 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi.

2016- Fildişi Sahili'nin Abidjan kentine 40 kilometre mesafedeki bir tatil köyünde düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında turistlerin de olduğu 22 kişi öldü.

2017- NASA, 8 yıl önce Ay'ın yörüngesindeyken Dünya ile irtibatı kesilen Hindistan Uzay Araştırma Örgütüne (ISRO) ait bir keşif uydusunun yerini tespit etmeyi başardı.

2019- ABD yönetimi, 2018 İnsan Hakları Raporu'nun İsrail bölümünde, daha önce "işgal altında" şeklinde tanımladığı Golan Tepeleri için ilk kez "İsrail kontrolündeki" ifadesini kullandı.

2019- İngiliz Parlamentosu, Avrupa Birliğinden (AB) anlaşmasız ayrılmayı her koşulda reddeden teklifi kabul etti.

2019- Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi gören Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, hayatını kaybetti.