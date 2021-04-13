Tarihte bugün (13 Nisan): Lübnan İç Savaşı başladı

1695- Fabllarıyla tanınan Jean de La Fontaine 74 yaşında öldü.

1909- 31 Mart Ayaklanması başladı.

1923- Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakına bağlı olarak Futbol Heyeti Müttehidesi (Futbol Federasyonu) kuruldu. (Federasyon, 21 Mayıs'ta FIFA üyeliğine kabul edildi.)

1975- 4 Hristiyan Falanjiste karşılık 27 Filistinlinin öldürülmesiyle Lübnan İç Savaşı başladı.

1982- Eski bakanlardan Hilmi İşgüzar, Yüce Divan'da 9 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

1994- TYT Bank, hükümet tarafından kapatıldı.

2017- ABD Hava Kuvvetleri, Afganistan'ın Nangahar şehrinde DEAŞ kampına "nükleer olmayan en büyük bomba" ve "tüm bombaların anası" olarak bilinen GBU-43 bombasıyla hava saldırısı düzenledi.

2017- ABD'nin ilk siyahi Müslüman kadın yargıcı Sheila Abdus Salaam (65), New York ve New Jersey eyaletleri arasındaki Hudson Nehri'nde ölü bulundu.

2018- Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, 28 Temmuz 2017'de Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddiaları dolayısıyla ömür boyu siyasetten ve kamu görevlerinden men edildi.