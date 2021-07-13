Tarihte bugün (13 Temmuz): Berlin Anlaşması yapıldı

1793 - Fransız Devrimi önderlerinden Jean-Paul Marat, muhalifi Charlotte Corday tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

1878 - Osmanlı Devleti ile Rusya, Almanya, Avusturya, Macaristan, İngiltere ve Fransa arasında "Berlin Anlaşması" imzalandı.

1930 - İlk kez düzenlenen Dünya Futbol Şampiyonası Uruguay'da başladı. 30 Temmuz'da sona eren şampiyonada, kupayı ev sahibi takım kazandı.

1937 - Fransa, Hatay'ın bağımsızlığını resmen ilan etti.

1949 - Papa Pius, Komünist Parti'ye üye olanların aforoz edileceğini söyledi.

1959 - Trabzon'da bir Amerikan hava üssü kuruldu.

1959 - "Lüküs Hayat" operetinin yazarı Ekrem Reşit Rey, 59 yaşında vefat etti.

1971 - Profesör Mümtaz Soysal ile yazar Sevgi Soysal, Mamak Cezaevinde evlendi.

1976 - Yumurtalık Savcısı Sefa Mutlu'yu öldürmekten sanık Yılmaz Güney, 19 yıl hapse mahkum edildi.

1979 - Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğini basan dört Filistinli, bir polis ile bekçiyi öldürdü ve büyükelçi ile öteki personeli rehin aldı. 14 Temmuz'da elçilikten kaçmaya çalışan bir Mısırlı öldürüldü. Saldırganlar, aynı gün Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yetkilileriyle görüştükten sonra ikisi Türk üç rehineyi serbest bıraktı. İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in de bulunduğu operasyonda saldırganlar, 45 saat sonra rehineleri bırakarak teslim oldu ve yargılama sonunda 23 Aralık 1980'de idama mahkum edildi.

1985 - Afrika'daki açlar için "Live Aid" konseri düzenlendi.

1993 - Diyarbakır'da, Ergani çevresindeki kazılarda bulunan 9 bin yıl öncesine ait kumaş parçasının, en eski kumaş kalıntısı olduğu açıklandı.

1995 - Isparta'nın Senirkent ilçesindeki sel felaketinde 74 kişi öldü.

2002 - Şair Ece Ayhan, 71 yaşında İzmir'de yaşama gözlerini yumdu.

2005 - TBMM Milli Egemenlik Onur Ödülü, törenle Prof. Dr. Gazi Yaşargil'e verildi.

2011 - AK Parti Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kurulan 61. Hükümet, TBMM'den güvenoyu aldı.

2012 - Genelkurmay Başkanlığınca, Doğu Akdeniz'de, 22 Haziran'da uluslararası hava sahasındayken silahsız ve tanıtma sistemi açık olarak görev uçuşu gerçekleştirdiği sırada hiçbir uyarı yapılmadan düşürülen RF-4E uçağıyla ilgili, "Kriminal inceleme sonucuna göre, uçağımızın düşürülme nedenleri arasında Suriye tarafından iddia edildiği gibi bir uçaksavar ateşi ile düşürülme ihtimalinin ortadan kalktığı görülmüştür." açıklaması yapıldı.

2013 - TBMM Genel Kurulunda, darbelere yasal dayanak gösterilen TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesini de değiştiren yasa kabul edildi.

2015 - Hükümeti kurmakla görevlendirilen AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, koalisyon görüşmeleri kapsamında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Türkiye'de 16 yıl sonra ilk defa hükümet kurulması için koalisyon görüşmeleri gerçekleştirildi. CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

2016 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)" yönelik ana soruşturmasının şüphelisi Fetullah Gülen'in iadesi için ABD'ye gönderilecek dosya tamamlandı.

2016 - İngiltere'de Brexit kararının ardından David Cameron'un istifasıyla boşalan başbakanlık görevi için Muhafazakar Partiden iki kadın aday oldu. Adaylardan Andrea Leadson'ın çekildiğini açıklamasıyla başbakanlığı kesinleşen İçişleri Bakanı Theresa May görevine başladı.

2017 - Kenya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Mizgin Ay, kızlar 100 metrede altın madalya kazandı. Meryem Bekmez ise kızlar 5 bin metre yürüyüş finalinde gümüş madalya elde etti.

2017 - Çin'de tutuklu bulunan Nobel Barış Ödülü sahibi insan hakları savunucusu Liu Şiaobo, 61 yaşında Şinyang kentinde tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

2018 - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleriyle, ilk kabine toplantısı öncesi Hacı Bayram Camisi'ne gelerek cuma namazı kıldı.

2018 - İzlanda, ABD'nin ayrılma kararı aldığı Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin yeni üyesi oldu.

2018 - Türkiye ile Pakistan arasında, 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışına yönelik imzalar atıldı. Böylece tek seferde en büyük savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirilmiş oldu.

2020 - İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, görülen 22 sanıklı, terör örgütü PKK'nın Vezneciler'de 7 Haziran 2016'da düzenlediği ve 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin davada 2 sanığı 13 kez, 1 sanığı ise 12 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bu 3 sanığa ayrıca diğer suçlardan 893'er yıl hapis cezası verildi. 8 sanık benzer suçlardan 7 yıl 6 aydan 3 bin 30 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırılırken, terör örgütü elebaşları Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu firari 11 sanık hakkındaki dosya ayrıldı.