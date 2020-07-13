Tarihte Bugün (13 Temmuz): Fransa, Hatay'ın bağımsızlığını resmen ilan etti

Tarihte Bugün yaşanan önemli olaylar arasında;

1878 Osmanlı İmparatorluğu, Berlin Antlaşması'nı imzaladı.

1921 Afyon Yunanlılar tarafından işgal edildi.

1930 İlk Dünya Futbol Şampiyonası Uruguay'da başladı.

1937 Fransa, Hatay'ın bağımsızlığını resmen ilan etti.

1938 Toprak Mahsulleri Ofisi kuruldu.

1938 İstanbul’da yapılan ilk Türk uçağı Ankara yolunda düştü.

1949 Papa, Komünist Parti'lilerin aforoz edileceğini duyurdu.

1959 Trabzon'da bir Amerikan hava üssü kuruldu.

1960 Said Nursi'nin mezarı açıldı, naaşı Isparta civarında bilinmeyen bir yere gömüldü.

1971 Prof. Mümtaz Soysal ile Sevgi Soysal cezaevinde evlendiler.

1976 Yumurtalık Savcısı Sefa Mutlu'yu öldürmekten sanık Yılmaz Güney, 19 yıl hapse mahkum edildi.

1979 Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğini basan 4 Filistinli, bir polisle bir bekçiyi öldürdü.

1992 İhsan Doğramacı, YÖK başkanlığından istifa etti.

1993 Diyarbakır'da bulunan 9 bin yıl öncesine ait kumaş parçasının, en eski kumaş kalıntısı olduğu açıklandı.

1995 Isparta’nın Senirkent ilçesindeki sel felaketinde 74 kişi öldü.

2002 Şair Ece Ayhan, öldü.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020, 10:24