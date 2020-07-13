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Tarihte Bugün (13 Temmuz): Fransa, Hatay'ın bağımsızlığını resmen ilan etti

Tarihte Bugün, Said Nursi'nin mezarı açıldı, naaşı Isparta civarında bilinmeyen bir yere gömüldü,  Papa, Komünist Parti'lilerin aforoz edileceğini duyurdu, Fransa, Hatay'ın bağımsızlığını resmen ilan etti.

Tarihte Bugün (13 Temmuz): Fransa, Hatay'ın bağımsızlığını resmen ilan etti

Tarihte Bugün yaşanan önemli olaylar arasında;

1878    Osmanlı İmparatorluğu, Berlin Antlaşması'nı imzaladı.

1921    Afyon Yunanlılar tarafından işgal edildi.

1930    İlk Dünya Futbol Şampiyonası Uruguay'da başladı.

1937    Fransa, Hatay'ın bağımsızlığını resmen ilan etti.

1938    Toprak Mahsulleri Ofisi kuruldu.

1938    İstanbul’da yapılan ilk Türk uçağı Ankara yolunda düştü.

1949    Papa, Komünist Parti'lilerin aforoz edileceğini duyurdu.

1959    Trabzon'da bir Amerikan hava üssü kuruldu.

1960    Said Nursi'nin mezarı açıldı, naaşı Isparta civarında bilinmeyen bir yere gömüldü.

1971    Prof. Mümtaz Soysal ile Sevgi Soysal cezaevinde evlendiler.

1976    Yumurtalık Savcısı Sefa Mutlu'yu öldürmekten sanık Yılmaz Güney, 19 yıl hapse mahkum edildi.

1979    Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğini basan 4 Filistinli, bir polisle bir bekçiyi öldürdü.

1992    İhsan Doğramacı, YÖK başkanlığından istifa etti.

1993    Diyarbakır'da bulunan 9 bin yıl öncesine ait kumaş parçasının, en eski kumaş kalıntısı olduğu açıklandı.

1995    Isparta’nın Senirkent ilçesindeki sel felaketinde 74 kişi öldü.

2002    Şair Ece Ayhan, öldü.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020, 10:24
Hatay nasıl Türkiye'ye katıldı?

Hatay nasıl Türkiye'ye katıldı?
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