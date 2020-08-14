Tarihte bugün (14 Ağustos): Rabia meydanında katliam yapıldı

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

II.Kıbrıs Barış Harekatı Başladı (1974)

Kıbrıs Barış Harekatının arkasından bir araya gelen Türkiye, İngiltere ve Yunanistan dışişleri bakanları Cenevre Deklarasyonu’nu ilan ettiler. Fakat daha sonraki görüşmelerde herhangi bir sonuç alınamadı. Üstelik Rumlar saldırılarına devam ediyorlardı. Bu durum karşısında 14 Ağustos 1974 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri ikinci Kıbrıs Harekatına başladı. İki günlük bu operasyon sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri daha önce ki ile birlikte adanın %38’ini kontrol altına almıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Panama Kanalı Açıldı (1914)

Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus'unu birbirine bağlayan en kısa su yolu olan Panama kanalı 14 Ağustos 1914 tarihinde hizmete açıldı. Böyle bir kanal açılması fikrinin kökeni Amerika’nın keşfedildiği 1500’lü yıllara kadar dayanır.1880’lerde ilk girişim Fransızlarca başlatılmış fakat İnşaat ABD tarafından tamamlanmıştır.

Panama Kanalı 77 kilometre uzunluğundadır. Panama Kanalı’nın deniz seviyesinden 28 metre yukarıda olması nedeni ile önce gemiler kanal içinde yavaş yavaş yükseltilir ve sonrada aynı metotla diğer tarafa doğru indirilir.

Kardeş Ve Dost Ülke Pakistan Kuruldu (1947)

Hindistan içerisinde çoğunluğu Müslüman olan bölgeler ayrılarak bağımsız bir Müslüman devlet kurdular. Adı Pakistan olan bu devlet 14 Ağustos 1947 tarihinde bağımsızlığını ilan etti. Kuruluş önderlerinden Muhammet Ali Cinnah ilk devlet başkanı oldu.

Sömürgeciliğe karşı en fazla mücadele edenler Müslümanlar olduğu için İngiliz sömürgesi döneminde en çok baskı ve şiddete maruz kalanlar Müslümanlar olmuşlardı. Müslüman ülkeler arasında kendi imkanları ile nükleer güç elde eden tek ülkedir.

Nihat Sami Banarlı Vefat Etti (1974)

Ünlü edebiyat tarihçilerimizden 1907 yılında İstanbul Fatih'te dünyaya gelen Nihat Sami Banarlı 67 yaşında 14 Ağustos 1974 tarihinde vefat etti. Edirne ve İstanbul’da bir çok okulda edebiyat öğretmenliği yaptı. 1947-1969 yılları arasında Eğitim Enstitüsü ile Yüksek Öğretmen Okulu'nda edebiyat öğretmenliği, Yüksek İslam Enstitüsü'nde İslami Türk Edebiyatı Tarihi öğretmenliklerinde bulundu. Mezarı Edirnekapı Şehitliği'ndedir.

Adalet Ve Kalkınma Partisi Kuruldu (2001)

Fazilet Partisi’nin kapatılmasının ardından yeni kurulan Saadet Partisi’ne katılmayan milletvekilleri tarafından 14 Ağustos 2001 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu. Partinin kurucu başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Girdiği ilk genel seçimlerde en yüksek oyu (%34.63) alarak iktidara gelmiştir. AK Parti kısaltma adını kullanmaktadır.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1893- Dünyada ilk kez Fransa’da otomobillere plaka takıldı.

1908- Türk Basın Birliği kuruldu.

1908 İngiltere'nin Folkstone kentinde, dünyada ilk kez uluslararası güzellik yarışması düzenlendi.

1925 Türkiye'nin ilk posta pulları tedavüle çıkarıldı.

1934- Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Genel Müdürlüğü (SEKA) kuruldu. Paşabahçe Cam Fabrikası’nın temeli atıldı.

1941- ABD Başkanı Franklin Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Atlantik Sözleşmesi’ni yayımladılar.

1945- II. Dünya Savaşı sonunda Japonya kayıtsız şartsız teslim oldu. İmparator Hirohito, ülkesinin teslim olduğunu açıkladı.

1947 İngiltere, Hindistan'a bağımsızlık verdi.

1953 SSCB hidrojen bombası yaptığını ilan etti.

1956- Alman yazar Bertolt Brecht öldü.

1974- ANKA muhabiri Gazeteci Adem Yavuz, Rumlar tarafından tutsak edildi ve gözleri bağlıyken ateş edilerek, yaralandı. Yavuz, 26 Ağustos’ta Adana Tıp Fakültesi Hastanesi’nde öldü.

1974- Edebiyat tarihçisi Nihat Sami Banarlı İstanbul’da öldü.

1974 Gazeteci Adem Yavuz, Rumlar tarafından tutsak edildi ve gözleri bağlıyken ateş edilerek, yaralandı.

1974 Türkiye Kıbrıs'ta ikinci bir askeri harekat başlattı.

1985 Ressam Nazlı Ecevit, öldü.

1992 Gürcistan ordusu Abhazya'yı işgal etti.

2000- Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı suikastlarının da aralarında bulunduğu bazı siyasal cinayetlerin failleri olduğu belirtilen kişilerin yargılanmasına Ankara 2 No’lu DGM’de başlandı. 9 sanık hakkında idam istendi.

2001 Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu.

2006 Hizbullah-İsrail savaşı imzalanan ateşkesle sona erdi. Hizbullah siyasi zafer kazandı.

2007 Emin Çölaşan’ın Hürriyet’teki köşe yazarlığına son verildi.

2013 Mısır Rabia meydanında güvenlik güçleri katliam yaptı. Resmi verilere göre Rabia katliamında 8'i polis 632 kişi hayatını kaybederken, iki bine yakın kişi yaralandı. Aynı gün 800 eylemci gözaltına alındı.