TARİHTE BUGÜN (14 Kasım): Ahıska Türkleri, Stalin tarafından sürgün edildi

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Ahıska Türkleri Sürgün Edildi (1944)

Günümüzde Gürcistan sınırları içerisinde bulunan Ahıska bölgesi Türkleri II.Dünya savaşı sırasında Stalin tarafından sürgüne tabi tutuldu. 24000 civarında Ahıska Türkü şehit edildi bir çoğuda sakat kaldı. Stalin tarafından SSCB’ye bağlı ön üç ülkede farklı bölgelere dağıtılan bu Türkler gittikleri yerlerde hala dışlanma sorunu yaşamaktadırlar.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Yeniçeriler Alemdar Mustafa Paşa’nın Konağına Saldırdı (1808)

Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa III.Selim’i tekrar tahta geçirmek için gelmiş ancak onun cesedi ile karşılaşınca II.Mahmut’u tahta geçirmişti. Alemdar Mustafa Paşa’dan rahatsız olan yeniçeriler ilk fırsatta isyan ederek 14 Kasım 1808’de Alemdar Mustafa Paşa’nın konağına saldırdılar. Hiçbir yerden yardım alamayan Alemdar yeniçerilere karşı adamları ile birlikte uzun süre çatıştı. Padişah II.Mahmut’tan da beklenen destek gelmedi. Ancak yeniçerilerin konağın çatısına kadar tırmandıklarını görünce kurtulamayacağını anladı ve 15 Kasım 1808 sabahı konağı, kendisi ile binanın çevresindeki 500 kadar yeniçeri ile havaya uçurdu.

Sırplar Bulgarlara Saldırdı (1885)

Doğu Rumeli’nin Bulgaristan ile birleşmesi, Makedonya ‘yı ele geçirmek isteyen Sırpları harekete geçirdi. Sırplar 14 Kasım 1885’te Bulgaristan’a saldırdı. Böylece Sırp-Bulgar savaşı başlamış oldu. Avrupalı büyük devletlerin müdahalesi ile savaş durduruldu.

Yunanistan İle Atina Antlaşması İmzalandı (1913)

Yunanlıların Balkanlarda ele geçirdiği topraklar ve Girit Yunanlılara bırakıldı. Yunanistan’da kalan Türklerin durumu ve hakları görüşüldü.

Yeşilköy’deki Rus Anıtı Yıkıldı (1914)

Ruslar Ayestefanos’ta 1877-78 savaşında ölen askerleri için Ayestefanos’da gösterişli bir anıt yaptırdılar. I.Dünya savaşının başlaması üzerine Osmanlı Devleti bu anıtı yıkma kararı aldı. Yıkım 14 Kasım 1914’te gerçekleştirildi. Anıtın yıkılışı yedek subay Fuat Uzkınay tarafından filme alınmıştı. Bu film Türk sinema tarihinin başlangıcı kabul edilir. Ancak araştırmacılar bugün bu filmin ortada olmadığını iddia ediyorlar.

Almanlar Kiel Kanalına El Koydu (1936)

İtalya ve Almanya’ya karşı tepkilerin sınırlı kalması bu iki devletin cesaretlerini arttırıyordu. Son olarak Almanya 14 Kasım 1936’da Versay antlaşması ile uluslar arası hale getirilen başta Kiel Kanalı olmak üzere bütün nehirlere antlaşma şartlarına aykırı olarak el koydu. Böylece bu nehirler üzerinde tekrar Alman hakimiyeti kurulmuş oldu.

İstanbul Boğazında Korkunç Kaza (1979)

İstanbul Boğazında Romanya bandıralı tanker İndependenta, Yunan kuru yük gemisi Evriyali ile15 Kasım 1979 tarihinde çarpıştı. Rumen tankeri 100 bin ton ham petrol ile patladı. Denize yayılan petrol günlerce söndürülemedi. Patlamada 40 civarında denizci hayatını kaybetmiş çevredeki binaların camları kırılmıştı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1526- Kanuni Sultan Süleyman, Orta Avrupa seferinden İstanbul’a döndü.

1900- Dr. Karl Land Steiner, 3 ayrı kan grubunu belirledi.

1908- Einstein, Kuantum teorisinin sunumunu yaptı.

1950- Şair Orhan Veli, Ankara’da yol yapım çukuruna düştükten iki gün sonra, İstanbul’da öldü.

1969- Kaddafi Libya'daki bütün yabancı bankaları kamulaştırdı.

1971- Sanat Tarihçisi, Ressam, Tiyatro Yazarı Celal Esat Arseven, 96 yaşında öldü.

1976- Çayırhan Termik Santralı ve Kömür Üretim Tesisleri’nin temeli atıldı.

1984- Türk Milli Futbol Takımı, İnönü Stadı’nda İngiltere’ye 8-0 yenildi.

1985- Demokratik Sol Parti (DSP) kuruldu.

1989- ‘’Gazete’’ gazetesi yazarı Kamil Başaran öldürüldü.

1991- Anadoluhisarı açıklarında koyun yüklü bir yabancı gemi başka bir yabancı bandıralı gemiyle çarpıştı; 2 gemici kayboldu, 22 bin koyun boğuldu.

1992- Gazeteci Metin Soysal öldü.

1993- Naim Süleymanoğlu, Melbourne’deki Halter Şampiyonası’nda 3 Altın Madalya kazandı.

1999- ABD Başkanı Bill Clinton, resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara’ya geldi.

2001- A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off baraj mücadelesinde Avusturya’yı yenerek, 48 yıl aradan sonra Dünya Kupası finallerine katılma hakkı elde etti

2002- 2 CIA mensubunu öldürmekten mahkûm olan Pakistanlı Aimal Han Kasi, ABD'de zehirli iğneyle idam edildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2018, 07:09