Tarihte bugün (14 Kasım): Sadrazam Piri Mehmet Paşa vefat etti
14 Kasım 1517'de Sadrazam Piri Mehmet Paşa öldü.
1517- Sadrazam Piri Mehmet Paşa öldü.
1526- Kanuni Sultan Süleyman, Orta Avrupa seferinden İstanbul'a döndü.
1900- Dr. Karl Land Steiner, 3 ayrı kan grubunu belirledi.
1908- Einstein, Kuantum Teorisi'nin sunumunu yaptı.
1950- Şair Orhan Veli, Ankara'da yol yapım çukuruna düştükten iki gün sonra İstanbul'da öldü.
1976- Çayırhan Termik Santrali ve Kömür Üretim Tesisleri'nin temeli atıldı.
1985- Demokratik Sol Parti (DSP) kuruldu.
1993- Naim Süleymanoğlu, Melbourne'deki Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı.
1999- ABD Başkanı Bill Clinton resmi ziyaret için Ankara'ya geldi.
2001- A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri baraj mücadelesinde Avusturya'yı yenerek, 48 yıl aradan sonra Dünya Kupası finallerine katılma hakkı elde etti.
2005- Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Terminali yandı.
2012- Yunanistan, İspanya, Portekiz ve İtalya başta olmak üzere Avrupa genelinde kemer sıkma önlemlerine karşı başlayan grev ve protesto dalgasında Belçika'da trenler durdu, binlerce protestocu Almanya Büyükelçiliği'ni yumurta yağmuruna tuttu.
2013- Norveç Edebiyat ve İfade Özgürlüğü Akademisinin milli şair Bjornstjerne Bjornson adına verdiği "Bjornson Ödülü"ne Yaşar Kemal layık görüldü.
2015- Çin'in Cıciang eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 38 kişi hayatını kaybetti.
2016- Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçimini Rusya yanlısı Sosyalist lider İgor Dodon kazandı.
2016- Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesi sonucu, 70 yıldır insanlığın gördüğü en yakın Ay gözlendi.
2018- İngiltere'de Bakanlar Kurulu, Avrupa Birliği ile varılan Brexit anlaşmasına onay verdi.
2018- Tezhip ve minyatür sanatçısı Cahide Keskiner, İstanbul'da 87 yaşında vefat etti