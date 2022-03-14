Tarihte bugün (14 Mart): 59. Hükümet kuruldu

1827- II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'ndaki Tulumbacıbaşı Konağı'nda ''Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire'' adıyla kurulması, daha sonra ''Tıp Bayramı'' olarak kutlanmaya başlandı.

1879- Fizik bilgini Albert Einstein, Ulm'da doğdu.

1919- Yunanlıların, İzmir'e çıkarma planı, İngiltere Başbakanı Lloyd George, Fransa Başbakanı Clemenceau, İtalya Başbakanı Orlando ve ABD Başkanı Wilson tarafından kabul edildi.

1935- İstanbul Belediye Meclisi, Darülaceze'nin adını Düşkünler Evi olarak değiştirdi.

1939- Hatay Meclisi, Türk lirasını resmi para olarak kabul etti.

1953- Sovyetler Birliği Komünist Partisi 1. Sekreteri Stalin'in ölümü üzerine yerine getirilen Malenkov, görevini 8 gün sonra Kruşçev'e devretti.

1964- BM Güvenlik Konseyi, Barış Gücü'nün Kıbrıs'a gitmesini kararlaştırdı.

1980- ABD Hava Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri nakliye uçağı, İncirlik Hava Üssü'ne iniş yaparken düştü, 18 ABD askeri öldü.

1983- Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulmasını öngören yasa tasarısı, Danışma Meclisinde kabul edildi.

2000- Greenpeace, yıllardır çevre kirliliği konusunda mücadele ettiği uluslararası kuruluşlardan Shell petrol şirketine ortak oldu.

2003- Türkiye Cumhuriyeti'nin 59. Hükümeti, Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kuruldu.

2008- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, "laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği" iddiasıyla AK Parti'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı.

2011- Türkiye'nin ilk haber spikerlerinden Jülide Gülizar, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat etti.

2013- Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (Cern) bilim adamları, parçacıklara kütlelerini verdiği düşünülen ve "Higgs Bozonu" adı verilen atomaltı parçacığının varlığından artık emin olduklarını açıkladı.

2016- Foto muhabiri Ara Güler'in hayatını ve fotoğraflarını konu alan "İstanbul'un Gözü" adlı belgesel film, Washington DC Bağımsız Film Festivali'nde tüm kategorilerdeki yapımlar arasında "En İyinin İyisi" seçildi.

2016- Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Suriye'deki Rus güçlerin büyük bölümünün çekilmesi için emir verdiği duyuruldu.

2017- Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen ve iki gün süren Suriye konulu 3. tur görüşmelerinde Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra İran'ın da resmen ateşkesin garantörü olmasına karar verildi.

2018- Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik'in "uykusuzluk geni"ni keşfettiği çalışma, ABD merkezli uluslararası bilim dergisi Cell tarafından "2017 Dünyanın En İyi Bilimsel Buluşları"ndan seçildi.

2018- Dünyanın önemli kozmologlarından kabul edilen ve ALS hastalığı nedeniyle tüm iletişim yetilerini kaybetmesine rağmen kendisi için özel olarak tasarlanan bir bilgisayar desteğiyle bilimsel çalışmalarını devam ettiren Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti.

2020- Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla Türkiye, 08.00'den itibaren tüm hudut kapılarını Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan gelen yolculara kapattı.

2021- Kosova'nın Kudüs Büyükelçiliği açıldı. İsrail ile diplomatik ilişkilerin resmen başlatılması için 1 Şubat'ta anlaşmaya varan Kosova, Kudüs'te büyükelçilik açan, nüfusunun çoğunluğu Müslüman ilk ülke oldu.