Tarihte bugün (14 Nisan): Abraham Lincoln öldürüldü

1865- ABD Başkanı Abraham Lincoln bir suikastçı tarafından öldürüldü.

1912- "Vereinigte Maschinen Fabriken" adlı Alman şirketine 1910'da ısmarlanan Galata Köprüsü, törenle hizmete girdi. Köprüden geçiş 1930'a kadar paralı sağlandı. ''Müruriye'' denilen geçiş parasını, önünde büyük bir cep bulunan önlükler giyen tahsildarlar topluyordu.

1918- "1914-1916" savaşında Rus ordusunun işgaline uğrayan, bir süre de Ermeni çetelerince işgal edilen Doğubayazıt, işgalden kurtuldu.

1928- Eski Ticaret Bakanı Ali Cenani Bey, bakanlık bütçesinin kullanılmasında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle dokunulmazlığı kaldırılarak Yüce Divana verildi.

1931- İspanya'da Kral XIII. Alfonso tahttan çekildi ve cumhuriyet ilan edildi.

1945- Anadolu Ajansı Muhabiri Salih Köse Raif Çorlu, II. Dünya Savaşı'nda Fransa'da görev yaparken Strasbourg'un bombalanması sırasında yaşamını yitirdi. Çorlu, 7 Kasım 1945'te General De Gaulle tarafından verilen Salip-Harp Defne Dallı Nişan ile taltif edildi.

1947- Güreşçi Yaşar Doğu, Avrupa şampiyonu oldu, milli takım Avrupa üçüncülüğünü kazandı.

1963- Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneği (TSYD) kuruldu.

1986- Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) fesih kararı aldı.

1987- Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) tam üyelik için resmen başvurdu. Türkiye'nin AET'ye tam üyelik başvurusu, Devlet Bakanı Ali Bozer tarafından Belçika Dışişleri Bakanı ve AET Dönem Başkanı Leo Tindemans'a verildi.

1992- Başbakan Turgut Özal'a silahlı saldırıda bulunan ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Kartal Demirağ, şartlı tahliyeden yararlanarak serbest kaldı.

1994- ABD jetleri, Irak'ın kuzeyinde, 3 Türk subayının da bulunduğu iki helikopteri yanlışlıkla düşürdü.

1994- Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın grup konuşması hakkında DGM, Ankara Cumhuriyet ve Yargıtay başsavcılıkları üç ayrı soruşturma açtı.

1999- NATO savaş uçakları yanlışlıkla Kosovalı Arnavut mültecilerin konvoyunu bombaladı, 75 kişi öldü.

2000- Rusya, nükleer savaş başlığı sayısının indirimini öngören START-II Anlaşması'nı onayladı.

2010- Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 2 binden fazla insan öldü.

2010- UNESCO-Guillermo Cano 2010 Basın Özgürlüğü Ödülü, Şilili kadın gazeteci Monica Gonzalez Mujica'ya verildi.

2011- Müslüman, Yahudi ve Hristiyan dinlerine mensup 120 kişiden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, "2012 Nobel Barış Ödülü"ne aday gösterildi.

2012- BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki ateşkese uyulmasını denetlemek üzere ülkeye ilk etapta 30 kişilik silahsız bir BM askeri gözlemci misyonu gönderilmesine ilişkin karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti.

2013- Cenevre Uluslararası İcatlar Fuarı'nın 41'incisine katılan üç Türk mucit dört ödül kazandı.

2014- Pakistan'da yamyamlıkla suçlanan iki kişi yakalandı. Zanlıların evinde yapılan aramada, bazı vücut parçaları ve bir çocuğa ait kafatası bulundu.

2015- Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Cumhuriyet tarihinde ilk kez umre programına Kudüs'ü de ekledi.

2020- ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgını dolayısıyla suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurduğunu açıkladı.

2020- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.