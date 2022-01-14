Tarihte bugün (14 Ocak): Tunus Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali ülkeden kaçtı
14 Ocak 2011'de Tunus'ta bir seyyar satıcının kendini yakmasıyla başlayan ve "Arap Baharı" olarak adlandırılan süreçte, Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali ülkeden kaçtı, geçiş hükümeti kuruldu.
1923- Mustafa Kemal, Batı Anadolu gezisine çıktı.
1923- Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, İzmir'de hayata veda etti.
1923- Londra-New York arası ilk telefon görüşmesi yapıldı.
1938- Türkiye-Irak-İran-Afganistan arasında imzalanan Sadabad Paktı, TBMM'de onaylandı. Saldırmazlık anlaşması, 1979'da İran tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kaldı.
1943- Sir Winston Churchill, Franklin Roosevelt ve Charles De Gaulle, Casablanca Konferansı'nda bir araya geldi.
1944- "Milli Şair" Mehmet Emin Yurdakul, 75 yaşında öldü.
1963- Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle, İngiltere'nin Ortak Pazar'a girmesini reddetti.
1964- Meclis, Ortak Pazar anlaşmasını onayladı.
1987- Vehbi Koç, Uluslararası Ticaret Odasınca "Dünyada Yılın İş Adamı" seçildi.
1990- Eski milli kaleci, iş adamı Sabri Dino, Boğaziçi Köprüsü'nden atlayarak intihar etti.
1996- Besteci Onno Tunç, Bursa'dan İstanbul'a giderken kullandığı tek motorlu uçağın Armutlu Bozburun'da düşmesi sonucu, yanındaki Hasan Kanık ile öldü.
1998- Türk sanat müziği sanatçısı Safiye Ayla, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
2011- Tunus'ta bir seyyar satıcının kendini yakmasıyla başlayan ve "Arap Baharı" olarak adlandırılan süreçte, Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali ülkeden kaçtı, geçiş hükümeti kuruldu.
2014- Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan, aynı cinsiyetten kişilere evlenme yasağı getiren yasayı onayladı.
2016- Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü binası civarında teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen ve sivillerin de hedef alındığı saldırıda, biri 5 aylık bebek, ikisi 4 ve 12 yaşında çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi, 6'sı polis, 39 kişi yaralandı.
2018- ABD, Suriye'de ağırlıkla, PYD/PKK'nın paravanı olduğu belirtilen SDG'den oluşan 30 bin kişiyi bulacak "Sınır Güvenlik Gücü" kuracağını açıkladı.
2020- "Aşk-ı Memnu", "Kurtlar Vadisi" ve "Fetih 1453" adlı yapımlarda canlandırdığı karakterlerle izleyicinin unutamadığı isimler arasına giren şarkı sözü yazarı ve şarkıcı Recep Aktuğ, 65 yaşında hayata veda etti.