Tarihte bugün (14 Şubat): Telefon icat edildi

Sevgililer Günü: 270 yılında Aziz Valentinus adlı rahibin, Roma İmparatoru II. Cladius tarafından kafası uçuruldu. 226 yıl sonra 496'da ise Papa Gelasius, "14 Şubat"ı "Aziz Valentin Günü" ilan etti. "Aziz Valentinus Yortusu", 19. yüzyıla gelindiğinde Amerikalı Esther Howland'ın ilk "Sevgililer Günü" kartını göndermesinden bu yana farklı biçimde kutlanmaya başlandı.

1876- ABD'li bilim insanı Alexander Graham Bell, telefonu icat etti.

1909- Türkiye'de ilk güven oylaması yapıldı, Kamil Paşa kabinesi düşürüldü.

1925- TBMM'de 9 Şubat'ta vurulan Deli Halit Paşa öldü.

1951- İdil Biret, 10 yaşında Paris'teki ilk piyano resitalini verdi.

1953- Yeni Balkan Paktı, Ankara'da imzalandı.

1955- İzmir Alsancak Limanı'nın temeli atıldı.

1963- İngiltere'de Leeds General Infirmary Hastanesinde, dünyada ilk kez insandan insana başarılı böbrek nakli yapıldı.

1979- Türkiye, İran'daki Humeyni rejimini resmen tanıdı.

1986- Eski Devlet Bakanı İsmail Özdağlar, görevini kötüye kullanmaktan 2 yıl hapisle cezalandırıldı.

1989- Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin "Şeytan Ayetleri" adlı kitabı, İslami liderlerin tepkisine yol açtı.

2003- Şartlı salıverilme yasasından 43 bin 500 tutuklu ve hükümlünün yararlandığı açıklandı.

2004- Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödülü, Almanya doğumlu Türk yönetmen Fatih Akın'ın "Gegen die Wand" (Duvara Karşı) filmine verildi.

2007- Telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi ve teknik araçlarla izlemeye ilişkin düzenlemelere ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2008- Danıştay 1. Dairesi, Mehmet Ağar'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü döneminde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan Susurluk Davası kapsamında yargılanmasına karar verdi. Daire, Ağar'ın vali statüsünde bulunması nedeniyle yargılamasının Yargıtay'da yapılmasına hükmetti.

2013- TPAO ile Shell arasında "Batı Karadeniz Derin Deniz Arama ve Üretim Anlaşması" imzalandı.

2014- Türkiye'nin 5. uydusu TÜRKSAT 4A, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden başarıyla fırlatıldı.

2015- MİT mensubu, iktisatçı ve yazar Prof. Dr. Mahir Kaynak, 81 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

2016- Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sokaklarda ve okulda arkadaşlarıyla oynadığı oyunlardaki hızıyla "yakalanamayan kız" olarak anılan 12 yaşındaki Eda Nur Aşuk, 13 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu.

2017- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de 15-22 Kasım 2015'te 5 bin 265 adet seyreltilmiş uranyum içeren mühimmat kullanıldığını doğruladı.

2018- Beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle 17 yıldır konuşamayan eski TRT spikeri Tuna Huş, 76 yaşında vefat etti.

2018- Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybetti.

2018- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla ABD Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu caddenin ismi "Zeytin Dalı" olarak değiştirildi. Ankara'nın bazı ilçelerinde "Gülen" isimli 7 cadde ve sokağın isminin değiştirilmesi de oy birliğiyle kabul edildi.

2021- Pençe-Kartal 2 Harekatı tamamlandı. Harekat boyunca 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildi. Kontrol altına alınan bir mağarada yapılan aramalarda, teröristlerce alıkonulan 13 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. İlk incelemede, masum ve silahsız 12 kişinin başından, bir kişinin de omzundan vurularak şehit edildiği tespit edildi.

2021- Nijerya açıklarında 23 Ocak'ta Mozart gemisine deniz haydutlarınca düzenlenen baskında kaçırılan ve serbest bırakılan 15 Türk gemici, THY uçağıyla İstanbul'a getirildi.