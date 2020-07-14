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Tarihte Bugün (14 Temmuz): ABD 51. Bölgenin varlığını kabul etti

 ABD Hükümeti, üzerinde UFO teorileri de üretilmiş olan "51. Bölge"nin varlığını kabul etti,  Atatürk'ün yakın arkadaşı Ali Kılıç, öldü, Osmanlı, Rusya ile İstanbul Antlaşması'nı imzaladı.

Tarihte Bugün (14 Temmuz): ABD 51. Bölgenin varlığını kabul etti

Tarihte bugün yaşanan önemli olaylar başlıca şu şekilde;

1683    Osmanlı Orduları, Viyana'yı ikinci kez kuşattı.

1700    Osmanlı, Rusya ile İstanbul Antlaşması'nı imzaladı.

1789    Fransızlar krallığa karşı ayaklandılar. Halk, Bastille Hapishanesi’ndeki siyasi tutukluları serbest bıraktırdı.

1926    Mustafa Kemal'e suikast girişimi gerekçesiyle Ziya Hurşit ve arkadaşları idam edildi.

1933    Almanya’da Naziler muhalefet hareketlerini yasakladı.

1936    Yaşar Erkan, Berlin Olimpiyatları’nda, güreşte 61 kiloda birinci geldi. Bu, Türkiye’nin ilk altın madalyasıdır.

1938    İtalya Yahudi karşıtı Nazi modelini kabul etti.

1942    Atılay Denizaltısı eğitim dalışı yaptı, bir daha su yüzüne çıkamadı. 37 subay ve er öldü.

1950    Türkiye’deki mahkumlara genel af çıktı.

1960    Konya eski valisi Cemil Keleşoğlu, Yassıada'da intihar etti.

1968    Tuluatçı İsmail Dümbüllü, jübile ile sahnelerden ayrıldı.

1970    Er olarak askerlik 20, yedek subaylık 18 aya indirildi.

1971    Atatürk'ün yakın arkadaşı Ali Kılıç, öldü.

1971    Kültür Bakanlığı kuruldu; ilk bakan Talat Halman oldu.

1987    Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kuruldu. (OHAL)

1993    Anayasa Mahkemesi, Halkın Emek Partisi’ni (HEP) kapattı.

1994    Başbakan Tansu Çiller hakkındaki "mal varlığını araştırma önergesi" Meclis’te reddedildi.

2003    ABD Hükümeti, üzerinde UFO teorileri de üretilmiş olan "51. Bölge"nin varlığını kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020, 10:15
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