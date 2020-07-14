Tarihte Bugün (14 Temmuz): ABD 51. Bölgenin varlığını kabul etti

Tarihte bugün yaşanan önemli olaylar başlıca şu şekilde;

1683 Osmanlı Orduları, Viyana'yı ikinci kez kuşattı.

1700 Osmanlı, Rusya ile İstanbul Antlaşması'nı imzaladı.

1789 Fransızlar krallığa karşı ayaklandılar. Halk, Bastille Hapishanesi’ndeki siyasi tutukluları serbest bıraktırdı.

1926 Mustafa Kemal'e suikast girişimi gerekçesiyle Ziya Hurşit ve arkadaşları idam edildi.

1933 Almanya’da Naziler muhalefet hareketlerini yasakladı.

1936 Yaşar Erkan, Berlin Olimpiyatları’nda, güreşte 61 kiloda birinci geldi. Bu, Türkiye’nin ilk altın madalyasıdır.

1938 İtalya Yahudi karşıtı Nazi modelini kabul etti.

1942 Atılay Denizaltısı eğitim dalışı yaptı, bir daha su yüzüne çıkamadı. 37 subay ve er öldü.

1950 Türkiye’deki mahkumlara genel af çıktı.

1960 Konya eski valisi Cemil Keleşoğlu, Yassıada'da intihar etti.

1968 Tuluatçı İsmail Dümbüllü, jübile ile sahnelerden ayrıldı.

1970 Er olarak askerlik 20, yedek subaylık 18 aya indirildi.

1971 Atatürk'ün yakın arkadaşı Ali Kılıç, öldü.

1971 Kültür Bakanlığı kuruldu; ilk bakan Talat Halman oldu.

1987 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kuruldu. (OHAL)

1993 Anayasa Mahkemesi, Halkın Emek Partisi’ni (HEP) kapattı.

1994 Başbakan Tansu Çiller hakkındaki "mal varlığını araştırma önergesi" Meclis’te reddedildi.

2003 ABD Hükümeti, üzerinde UFO teorileri de üretilmiş olan "51. Bölge"nin varlığını kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020, 10:15