Tarihte bugün (14 Temmuz): Osmanlı ikinci defa Viyana'nın kapısına dayandı

1683 - Osmanlı orduları, Viyana'yı ikinci kez kuşattı.

1789 - Silahlanan Paris halkının, krallık baskısının simgesi olarak gördükleri Bastille Hapishanesi'ni ele geçirmesiyle Fransız Devrimi başladı.

1926 - Mustafa Kemal Paşa'ya yönelik İzmir Suikastı girişimi gerekçesiyle Ziya Hurşit ve arkadaşları idam edildi.

1936 - Türkiye, olimpiyatlarda ilk altın madalyayı aldı. Yaşar Erkan, Berlin Olimpiyatları'nda güreşte 61 kiloda birinci oldu.

1942 - Atılay denizaltısı battı, 39 subay ve er şehit oldu.

1948 - Yerli Film Yapanlar Cemiyetince düzenlenen ilk film festivalinde, Şakir Sırmalı'nın yönettiği "Unutulan Sır" birinciliğe değer bulundu.

1958 - Irak'ta General Abdülkerim Kasım yönetimindeki ihtilalci ordu birlikleri, kanlı darbeyle yönetimi ele geçirdi. Kral Faysal, Kral Naibi Prens Abdulilah ile Başbakan Nuri Said öldürüldü. Bağdat Paktı Konferansı dolayısıyla Ankara'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Celal Bayar, İran Şahı Pehlevi ve Pakistan Cumhurbaşkanı Mirza, Irak'taki ihtilali görüştü.

1960 - Eski Konya Valisi Cemil Keleşoğlu, Yassıada'da intihar etti.

1966 - Meclis, Yassıada mahkumları ile siyasi firarileri affetti.

1968 - İsmail Dümbüllü, İstanbul Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen gecede sahneye veda etti.

1971 - Kültür Bakanlığı kuruldu. İlk bakan Talat Sait Halman oldu.

1971 - Atatürk'ün yakın arkadaşı Kılıç Ali vefat etti.

1982 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, Maliye Bakanı Kaya Erdem ile İmar ve İskan Bakanı Şerif Tüten, görevlerinden istifa etti.

1983 - Brüksel Büyükelçiliği İdari Ataşesi Dursun Aksoy, ASALA tarafından katledildi.

1987 - Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sekiz ili bünyesinde toplayan Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kuruldu. OHAL Valiliğine Diyarbakır Valisi Hayri Kozakçıoğlu atandı.

1995 - Yazar Bilge Karasu 65 yaşında öldü.

1997 - İstanbul Harbiye Orduevi'ne lav silahıyla ateş açıldı.

1997 - Anadolu Ajansı muhabiri Murat Koç, trafik kazasında vefat etti.

2001 - Türk basınının ilk kadın foto muhabiri Eleni Küreman, İstanbul'da vefat etti.

2004 - Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı, Avusturya'nın Graz kentinde eski MİT mensubu Faik Meral adına düzenlenmiş pasaportla yakalandı.

2004 - Tiyatro sanatçısı İsmail Hakkı Sunat (38), gürültü yüzünden tartıştığı komşusu tarafından tabancayla öldürüldü.

2005 - Van Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın'ın evinde emniyet müdürlüğü ekiplerince arama yapıldı.

2008 - "Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ATO Başkanı Sinan Aygün tahliye edildi.

2011 - Futbolda şike soruşturmasında gözaltına alınan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı ile Futbol Takımı Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

2012 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile görüştü.

2015 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), "New Horizons (Yeni Ufuklar)" uzay aracının, "gizemli gezegen" olarak bilinen Plüton'a en yakın uçuşu sırasında çektiği fotoğrafları paylaştı. Yayımlanan fotoğraflarda, cüce gezegende jeolojik hareketlilik olduğu ve gezegenin bazı bölgelerinde hareket eden buz kütleleri bulunduğu anlaşıldı.

2016 - Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde bir teröristin, 14 Temmuz Ulusal Gün kutlaması yapan kalabalığın arasına kamyonla dalması sonucu 84 kişi öldü, 200'e yakın kişi yaralandı. Ülkede üç günlük yas ilan edildi.

2016 - Erzincan'daki "Ergenekon" davasının gizli tanıklarına hapis cezası verilen kararın gerekçesinde, "FETÖ/PDY'nin silahlı terör örgütü olduğunun kabul edilmesi gerektiğine" yer verildi. Böylece FETÖ/PDY'nin silahlı terör örgütü olduğu ilk kez bir mahkeme kararına girdi.

2016 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY ile ilgili örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 73 şüpheli hakkında hazırladığı "çatı iddianamesi", Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

2017 - OHAL kapsamında yayımlanan 692 sayılı KHK ile toplam 7 bin 395 kişi kamu görevinden çıkarıldı, 263 kişi görevine iade edildi. 342 emekli TSK personelinin de rütbeleri alındı.

2017 - Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

2017 - İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da silahlı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürdü, Mescid-i Aksa'yı kapattı. Mescid-i Aksa'da 1969'dan bu yana ilk kez cuma namazı kılınmadı. Mescid-i Aksa'nın kapatılması nedeniyle cuma namazını Eski Şehir surlarının dışında eda eden Filistinliler, namazın ardından tekbir getirerek "Canımız, kanımız sana feda olsun ya Aksa" sloganları attı.

2018 - Tarihin başlangıç noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, 15 anıtsal tapınak ile 200'den fazla dikili taşın daha olduğu tespit edildi.

2020 - İstinafın usulden bozması üzerine yeniden görülen "Man Adası" davasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

2020 - Türk edebiyatının önemli isimlerinden Adalet Ağaoğlu, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 91 yaşında hayatını kaybetti. Çağdaş Türk romanında bir "zaman ustası" olarak değerlendirilen Ağaoğlu, ardında "Ölmeye Yatmak", "Bir Düğün Gecesi" ve "Fikrimin İnce Gülü"nün de bulunduğu çok sayıda unutulmaz eser bıraktı.