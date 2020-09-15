Tarihte Bugün (15 Eylül): Ertuğrul Fırkateyni Japonya’da battı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Afrikalı büyük Mücahid Ömer Muhtar 16 Eylül 1931'de İtalyanlar tarafından idam edilerek şehit oldu

Ömer Muhtar (1862-1931)

Libya’nın İtalyanlara karşı bağımsızlık savaşının en önemli lideri Ömer Muhtar İslami İlimler Akademisinde iyi bir eğitim almıştı. Önce Senusi tarikatı şeyhliğine yükseldi. Daha sonra 1920’li yıllarda bağımsızlık için Müslümanları örgütledi ve direnişin lideri oldu. İtalyanlara karşı uzun ve şiddetli bir mücadele başlattı. Yaklaşık 10 yıllık bir mücadele döneminin arkasından İtalyanlara esir düştü. İtalyanlar Kuzey Afrikalı mücahit lideri Ömer Muhtar’dan hayatı karşılığında bütün mücahitlerin teslim olmasını istediler. Bu istekleri reddedilince göstermelik mahkeme tarafından idama mahkum edildi. Mahkemenin hükmüne şu meşhur cevabı verdi: “Hüküm ve karar yalnız Allah’ındır. Sizin bu sahte ve uydurma hükmünüzün hiçbir geçerliliği yoktur. İnna lillah ve inna ileyhi raciun(Biz Allah’ın kullarıyız ve sonunda ona dönücüleriz)”. Aynı gün çarşı ortasında halkın gözleri önünde 16 Eylül 1931’de idam edildi.

GÜNÜN OLAYI

Ertuğrul Fırkateyni Japonya’da Battı (1890)

Sultan II.Abdülhamit 1890 yılında Japonya’ya bir iade-i ziyarette bulunulmasını istedi.Bu ziyaret için yelkenli ve ahşap donanımlı Ertuğrul savaş gemisi seçildi. 1990 Haziranında Yokohama’ya ulaşan gemi İmparator Meji tarafından karşılandı. 15 Eylül 1890’da Japonya’dan ayrılan gemi 16 Eylül 1890’da Oşima adası yakınlarında şiddetli bir fırtına ile battı. Olayda 540 denizci öldü ve 75 kadar denizci kurtulmayı başardı. Tarihimizde bu olay Ertuğrul Faciası olarak adlandırılmıştır.

Süleyman Hilmi Tunahan Vefat Etti (1888-1959)

1888 (H.1306) yılında Bulgaristan’ın Silistre Ferhatlar köyünde doğdu. Son dönemin önemli din alimlerindendir. Hayatı boyunca Kur’an-ı Kerim ve din derslerinin okutulması için çalıştı. Talebelerini Ehl-i sünnet itikadı üzerine eğitti ve bu yoldan ayrılmamalarını istedi. Yetmiş iki senelik ömrü boyunca İslâmiyetin emir ve yasaklarını öğrenmek, öğretmek ve insanlara anlatarak onların dünya ve ahiret saadetine kavuşmalarına vesile olmak için mücadele etti. Süleyman Hilmi Tunahan 16 Eylül 1959 günü İstanbul'da Kısıklı'daki evinde vefat etti. Karacaahmet Kabristanlığına defnedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

İstanbul’da Tütün Yasağı (1633)

1633 Yılında İstanbul’da tütün nedeniyle büyük bir yangın çıkmıştı.Sultan IV.Murat bu nedenle tütün içilmesini evler de dahil olmak üzere yasakladı. Tütün Osmanlı ülkesine daha o tarihlerde yeni gelmiş ve fazla yaygınlık kazanmamış ve ulema tarafından da dini bakımdan bir sonuca bağlanmamıştı.

Korican Zaferi (1731)

Lale devrinde başlayan Osmanlı-İran savaşları I.Mahmut döneminde yeni bir safhaya girmişti. Bağdat valisi Ahmet Paşa İran içlerine doğru ilerlemeye başlamıştı. Hemedan yakınlarında Korican ovasında yaklaşık kırk bin kişilik Şah II.Tahmasb komutasındaki İran ordusu 16 Eylül 1731’de bozguna uğratıldı.

Türkiye' de İlk Dişçilik Okulu (1909)

Türkiye' de ilk dişçilik okulu, 16 Eylül 1909'da " Darü'l-Fünûn- ı Osmani Tıp Fakültesi Eczacı ve Dişçi Kabile ve Hastabakıcı Mektepleri " adı ile açılan okuldur. İstanbul Kadırga' dak i Menemenli Mustafa Paşa Konağı' nda eğitim çalışmalarına başlamıştır..

Demokrat Parti Davasında iki İdam (1961)

27 Mayıs ihtilalinin arkasından Yassıada mahkemesinde verilen idam kararlarından ikisi yerine getirildi. Eski dışişleri bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile eski maliye bakanı Hasan Polatkan 16 Eylül 1961’de idam edildi.

Sabra ve Şatilla katliamı (1982)

İsrail yanlısı aşırı sağcı Hristiyan Falanjist milislerin Batı Beyrut'ta Sabra ve Şatilla adındaki Filistin mülteci kamplarını basarak 16 Eylül 1982 tarihinde çocuklar dahil binlerce kişiyi katlettiler. Katliamda sonradan İsrail'in eski Başbakanlarından olan Ariel Şaron'un rolü olduğu bilinmektedir.

1123-Harput (Elaziz) Selçuklular tarafından fethedildi.

1514-Yavuz Sultan Selim Tebriz’e girdi.

1890- Ünlü polisiye yazarı, dedektif ''Hercule Poirot''nun yaratıcısı Agatha Christie doğdu.

1910- Osmanlı Sosyalist Fırkası kuruldu.

1916- Savaşta ilk tank, İngiliz birlikleri tarafından, Birinci Dünya Savaşı sırasında, Fransa'nın Somme yöresinde kullanıldı.

1923- Lozan Antlaşması uyarınca Edirne'ye bağlı Karaağaç istasyonu Yunanlılardan teslim alındı.

1923- Türkiye'de ilk yüzme yarışı, Galatasaray Kulübünce İstanbul Büyükada'da düzenlendi.

1924- Gürcistan Sovyet Cumhuriyeti’ndeki ayaklanma sert biçimde bastırıldı.

1928- İskoç bakteriyolog Alexander Fleming, pek çok zararlı bakteriyi yok edebilen küfü bularak ''penicillium notatum'' adını verdi.

1929- Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliğinin ilk sergisi Ankara'da açıldı.

1935- Türk Milli Güreş Takımı Balkan Şampiyonu oldu.

1935- Kayseri Bez Fabrikası, Başbakan İsmet İnönü tarafından açıldı.

1938- Bulgaristan’daki Türk okullarında öğretimin Türk harfleriyle yapılmasına karar verildi.

1949- Yunanistan’da iç savaş sona erdi.

1949- Seçimleri kazanan Konrad Adenauer, Federal Almanya'nın ilk şansölyesi oldu.

1950- Türkiye’nin, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı’na (NATO) girme başvurusu reddedildi.

1953- İlk sinemaskop film gösterimi New York’ta yapıldı.

1955- Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki kararname yürürlüğe girdi.

1961- Yassıada Mahkemesi, kapatılan DP'nin 15 üyesi hakkında ölüm, 32 üyesi hakkında müebbet hapis cezası verildiğini açıkladı.

1963- Ahmet Bin Bella, Cezayir’in ilk devlet başkanı oldu.

1969- THY’ye ait ‘’Seç’’ uçağı, akıl hastası Sadi Toker tarafından oyuncak tabancayla Sofya’ya kaçırıldı. Türkiye’ye iade edilen Toker, tedavi gördüğü Bakırköy Akıl Hastanesi’ne kaldırıldı.

1971- Greenpeace (Yeşilbarış) çevre örgütü kuruldu.

1972- Besteci Ulvi Cemal Erkin 66 yaşında Ankara'da vefat etti.

1978- İran’da bir dakika süren depremde 20 bin kişi öldü.

1982- İsrail, Beyrut'u işgal etti.

2002- Bakü-Ceyhan boru hattının temeli Cumhurbaşkanı Sezer, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Gürcistan Devlet Başkanı Şevardnadze tarafından atıldı.

2002- Manisa Etnografya ve Arkeoloji Müzesi soyuldu. Soygunda, Helenistik döneme ait ''Marsyas'' ve Roma dönemine ait ''Eros'' heykelleri çalındı.

2002- Tiyatro ve sinema sanatçısı Şükran Güngör, tedavi gördüğü Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'nde 76 yaşında vefat etti.

2006-İlk hızlı yerli tren fabrikasının temeli Adapazarı’nda atıldı.

2008- ABD'de Kara Pazartesi: ABD'nin dördüncü büyük yatırım bankası durumundaki Lehman Brothers, kredi krizi nedeniyle girdiği zor durumdan kurtulamayarak iflas başvurusunda bulundu.

2011- Mehmet Ağar, ''Susurluk'' davasında, ''Cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturmak'' suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2012- Fenerbahçe Futbol Takımı kaptanı Alex de Souza'nın 3 metre boyundaki heykeli, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı güzergahında Yoğurtçu Parkı'nın karşısındaki alana dikildi.

2016- Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine bağlı Gökçebulak köyü mevkisindeki korucu noktalarında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 7 korucu, 2 asker ve 1 emekli köy korucusu şehit oldu.

2017- Kazakistan'ın başkenti Astana'da 6'ncısı düzenlenen Suriye konulu toplantıda taraflar Suriye'nin İdlib ilinde oluşturulacak "çatışmasızlık bölgesi"yle ilgili anlaşmaya vardı.

2018- Avrupa 22 Yaş Altı Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, finalde Almanya'yı 67-74 yenerek şampiyon oldu.

Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020, 10:14