Tarihte bugün (15 Haziran): Bugünkü hukuk sisteminin temeli olarak bilinen Magna Carta sözleşmesi imzalandı

1215 - Hukuk sisteminin temeli, İngiltere'de imzalanan Magna Carta sözleşmesiyle atıldı. Toprak kullanımı ve vergiler konusunda kilisenin ve baronların tepkisini çeken İngiltere Kralı John, yetkilerini sınırlandıran ve "Büyük Ferman" anlamına gelen Magna Carta'yı imzaladı. Kral, istekleri kabul ettiğini ve anlaştıklarını göstermek için mührüyle Magna Carta'yı damgaladı. 63 maddeden oluşan Magna Carta'nın 39. maddesi, bugünün hukuk sisteminin temellerini oluşturdu.

1826 - Sultan II. Mahmud, Yeniçeri Ocağını kaldırdı, yerine "Asakir-i Mansure-i Muhammediye" adıyla yeni bir askeri teşkilat kuruldu. Bu olay Osmanlı tarihinde "Vaka-i Hayriye" (Hayırlı Olay) olarak anıldı.

1873 - Darüşşafaka kuruldu.

1922 - Hollanda'nın Lahey kentinde Adalet Divanının ilk celsesi açıldı.

1927 - İstanbul Emraz-ı Akliye ve Asabiye Hastanesi (Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi) hizmete girdi.

1942 - Atatürk'ün Şişli'de oturduğu ev müze yapıldı.

1970 - Sendikalar Kanunu'nda değişiklik öngören kanun tasarısını protesto eden işçiler, İstanbul ve Kocaeli'de yürüyüş düzenledi. "15-16 Haziran olayları"nda 5 kişi öldü, 200'e yakın kişi yaralandı.

1992 - Türkiye'de ilk AIDS hastası Murteza Elgin öldü.

1994 - Bosna-Hersek'te görev yapacak Türk Barış Gücü'nün ilk birliği Split'e gitti.

2004 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina, kalp krizi sonucu 52 yaşında vefat etti.

2007 - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini de öngören anayasa değişikliğine ilişkin yasayı "halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanması için" Başbakanlığa gönderdi. Sezer, ayrıca Anayasa Mahkemesinde dava açacağını bildirdi.

2012 - Kamuoyunda "ombudsmanlık" olarak bilinen Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmasına ilişkin tasarı TBMM Genel Kurulunda yasalaştı.

2016 - Gazeteci Hakkı Devrim, 87 yaşında vefat etti.

2017 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak Ankara'dan İstanbul'a yapacağı yürüyüş Güvenpark'tan başladı.

2018 - Afganistan, ülkenin kuzeydoğusundaki Kunar vilayetinde, ABD'nin insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda, Pakistan Talibanı lideri Molla Fazlullah'ın öldürüldüğünü bildirdi.

2018 - ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen teknolojik ürünlere 50 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulanması kararını onayladı.