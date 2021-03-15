Tarihte Bugün (15 Mart): Hitler, Üçüncü Reich'ı ilan etti

1921- Son Osmanlı sadrazamlarından, İttihat ve Terakki liderlerinden (Mehmed) Talat Paşa, suikasta uğradı. Berlin'de sokakta bir Ermeni'nin arkasından kurşunladığı Talat Paşa, 1 Eylül 1874'te Edirne'de doğmuştu.

1933- Almanya'da Hitler, Üçüncü Reich'ı ilan etti.

1938- Sovyetler Birliği'nde olağanüstü mahkemede ölüm cezasına çarptırılan, aralarında Ekim Devrimi'nin önderlerinden Nikolay Buharin'in de bulunduğu 18 kişinin cezaları infaz edildi.

1955- Tiyatro sanatçısı Muammer Karaca'nın yaptırdığı "Karaca Tiyatrosu" İstanbul'da açıldı.

1961- Turkish Daily News kuruldu.

1996- Aydın Menderes, Afyon'un Sandıklı ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucunda felç oldu.

2017- Pakistan'da 19 yıl aradan sonra nüfus sayımı yapıldı.

2019- Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, Cuma Namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 51 kişi katledildi, 49 kişi yaralandı.

2020- Türkiye ile Gürcistan, koronavirüsü önleyici tedbirler kapsamında iki ülke arasındaki mevcut üç sınır kapısından biri olan Sarp/Sarpi sınır kapısını yolcu trafiğine karşılıklı kapattı.

AA

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 09:57