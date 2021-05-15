Tarihte bugün (15 Mayıs): Makineli tüfek icat edildi

1718- Londralı avukat James Puckle, makineli tüfeği icat etti.

1873- Darüşşafaka Lisesi kuruldu.

1919- İtilaf Devletleri desteğindeki Yunanlar İzmir'i işgal etti.

1919- Yunan güçlerine ilk kurşunu atan Hukuku Beşer gazetesi başyazarı Hasan Tahsin (Osman Nevres) ile Askerlik Şube Başkanı Albay Süleyman Fethi şehit edildi.

1919- Mustafa Kemal Paşa, Bandırma Vapuru ile Samsun'a hareket etmeden önce Yıldız Sarayı Küçük Mabeyn Köşkü'nde Padişah Vahdettin ile görüştü.

1924- Sanayi-i Nefise Mektebi (MSÜ Güzel Sanatlar Akademisi) öğrencileri ilk resim sergilerini İstanbul'da açtı.

1933- Rus yazar Maksim Gorki, İtalya'dan Rusya'ya geçerken İstanbul'a geldi ve Süleymaniye Camisi ile bazı müzeleri gezdi.

1941- Samsun-Ankara arasında, 19 Mayıs dolayısıyla ''İstiklalin Kurtarıcısı Ebedi Şeften, Koruyucusu Milli Şefe'' adıyla bayrak yarışı yapılması kararlaştırıldı.

1963- ABD'li astronot L. Gordon Cooper, Mercury-Atlas 8 adlı kapsülle o güne kadar yapılmış en uzun uzay uçuşunu (34 saat 19 dakika) gerçekleştirmek üzere uzaya fırlatıldı.

1966- Washington'da Vietnam Savaşı'nı protesto eden 8 bin kişi, 2 saat boyunca Beyaz Saray çevresinde gösteri yaptı.

1969- Anayasa değişikliğinin Meclis'te kabul edilmesiyle eski DP'lilere siyasal haklarını iade etme imkanı tanındı.

1974- Şehit gazeteci Hasan Tahsin adına İzmir Konak Alanı'na dikilen İlk Kurşun Anıtı'nı, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk açtı.

1983- 12 Eylül döneminin ardından demokrasiye geçişte kurulan ilk parti, Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak açıklandı.

1990- Vincent Van Gogh'un yapıtı "Doktor Gachet'nin Portresi" adlı tablo, o güne kadar bir resim için ödenen en yüksek fiyatla 82,5 milyon dolara satıldı.

1992- Şırnak'ın Uludere ilçesi Taşdelen ve Işıkveren sınır jandarma karakollarına saldıran teröristler 27 eri şehit etti. Olaydan sonra düzenlenen operasyonda 100 terörist öldürüldü.

1995- Almanya'da, Türkiye ve Atatürk aleyhinde kampanyalar yürüten ve kendisini halife ilan eden "Kara Ses Cemalettin Kaplan" öldü.

1996- Gözcü gazetesi yayın hayatına başladı.

1997- Sınır ötesi operasyonunun ilk gününde Sarıkavaklar'da 30 terörist öldürüldü.

1998- Eski başbakanlardan Naim Talu, tedavi gördüğü Amerikan Hastanesinde vefat etti.

2005- Emekli SAT komandosu Namık Ekin, ABD'li Jerry Hall'un 120 saat ile sahip olduğu su altında kalma rekorunu 121 saat 35 dakikayla geliştirerek yeni rekora imza attı.

2007- Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Şemdinli davasıyla ilgili sanık astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz hakkındaki 39 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezası kararını ''eksik soruşturma'' gerekçesiyle bozdu. Daire, davanın askeri mahkemede görülmesi gerektiğine karar verdi.

2011- IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, New York'ta otel odasını temizliğe gelen hizmetçiye cinsel saldırıda bulunmaktan gözaltına alındı.

2012- Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki Tevfik Yılmaz'ın yüzü, Akdeniz Üniversitesinde gerçekleştirilen ameliyatla 34 yaşındaki Turan Çolak'a nakledildi.

2013- Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Hrant Dink cinayeti davasında, sanıkların "silahlı terör örgütü" değil, "suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüt" üyesi olduklarına karar verdi. "Tasarlayarak öldürmeye azmettirmek" suçundan Yasin Hayal'e verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası onandı. Hayal'in "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan verilen beraat kararı ise "suç işlemek amacıyla oluşturulan örgütü kurma ve yönetme suçundan" ceza verilmesi istemiyle bozuldu.

2015- "Blues müziğin kralı" olarak anılan Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve gitarist B.B. King, 89 yaşında hayatını kaybetti.

2015- Rusya'nın Chelyabinsk kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Servet Tazegül, erkekler 68 kiloda altın madalya kazanırken Nur Tatar kadınlar 67 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

2016- İsveç'in başkenti Stockholm'de 61. Eurovision Şarkı Yarışması'nı, Kırım Tatar sürgününü konu alan "1944" adlı şarkısıyla Kırımlı Tatar sanatçı Jamala kazandı. Jamala, kazandığı zaferle yıllarca saklanan Kırım tarihinin herkes tarafından öğrenildiğini söyledi.

2016- Sinema sanatçısı Oya Aydoğan tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.

2017- ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esed rejiminin Suriye'de Saydnaya Hapishanesinde binlerce insanı öldürdüğü ve öldürülen mahkumların cesetlerini hapishanenin bir bölümünde inşa ettiği fırında yaktığını açıkladı.