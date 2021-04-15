Tarihte bugün (15 Nisan): Titanic ilk yolculuğunda battı

1912- 2 bin 340 yolcusuyla ilk yolculuğuna çıkan Titanic transatlantiği, New Foundland'ın güneyinde buz dağına çarparak battı, 1513 kişi öldü.

1922- Kanadalı bilim adamları Frederick G. Banting ve Charles H. Best, şeker hastalığına karşı kullanılan "insülin"i buldu.

1925- Lozan Konferansı'nda, çözümü Türkiye ile İngiltere'ye bırakılan Musul konusunda İngiltere ile sorun yaşanırken Doğu'da Şeyh Sait yakalandı.

1929- Etnografya Müzesi'nde Birinci Genç Ressamlar Sergisi açıldı. Nurullah Cemal (Berk), Cevat (Dereli), Refik Fazıl (Epikman) gibi sanatçıların eserleri sergilendi.

1931- Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih Kurumu) kuruldu.

1933- Ankara-İstanbul tarifeli uçak seferleri başladı.

1934- Kurtuluş Savaşı komutanlarından, Büyük Taarruz'da IV. Kolordu Komutanı olan Kemalettin Sami Paşa öldü.

1942- TBMM'de, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine bağlı "Bir Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun" kabul edildi.

1946- Milli Kütüphane Hazırlık Bürosu kuruldu. (Kütüphane, 15 Ağustos 1948'de okuyuculara açıldı. Kurucusu Adnan Ötüken'di)

1956- Serbest Güreş Milli Takımı, Macaristan'ı 8-0 yendi.

1967- New York ve San Fransisco'da yaklaşık 200 bin kişi Vietnam Savaşı'nı protesto etti.

1970- İlk elektronik hesap makinesini Japonlar buldu.

1980- Fransız düşünür ve yazar Jean Paul Sartre öldü.

1994- Dünyanın en geniş kapsamlı ticaret antlaşması olan GATT, 120 ülkenin imzasıyla kabul edildi.

2003- Dünya Haber Ajansları Zirvesi, Anadolu Ajansının ev sahipliğinde İstanbul'da yapıldı.

2011- Türk F-16'larının gösteri uçağı "SOLOTÜRK" ilk uçuşunu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de katıldığı törenle yaptı.

2015- Avrupa Parlamentosu, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına destek veren ve Türkiye'ye Ermeni tezlerini kabul etmesi çağrısı yapan bir karar tasarısını oy çokluğuyla kabul etti.

2017- Suriye'de rejim bölgesinden çıkan konvoya bombalı araçla saldırı düzenlendi, 112 kişi hayatını kaybetti.

2017- Dünyanın en yaşlı kadını İtalyan Emma Morano, İtalya'nın kuzeyindeki Maggiore gölü kıyısında yer alan Verbania'daki evinde, 117 yıl 137 günlük hayatına veda etti.

2019- Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangında çatı tamamen çöktü. Yangında, Fransa'nın sembolü olarak gösterilen ve savaşlara rağmen ayakta kalan dünyaca ünlü 856 yıllık yapı büyük ölçüde zarar gördü.