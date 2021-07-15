Tarihte bugün (15 Temmuz): Hain darbe girişimi

1099 - Haçlılar Kudüs'ü işgal etti.

1683 - Osmanlı Ordusu'nun Viyana taarruzu başladı.

1795 - Fransız şair Rougel de Lislie'nin yazıp bestelediği "Marseillaise" Fransa'nın ulusal marşı ilan edildi.

1840 - Osmanlı Devleti ile İngiltere, Prusya, Avusturya ve Rusya arasında, "Londra Mukavelesi" imzalandı. Osmanlılar, Mısır'ı veraset, Suriye'yi kaydıhayat şartıyla Mehmet Ali Paşa'ya verdi.

1904 - Modern kısa öykünün en önemli ustalarından Rus yazar Anton Çehov öldü.

1908 - Fransız biyolog Dr. Alexis Carrel, hayvandan hayvana ilk organ naklini yaptı.

1928 - İskoç Dr. Alexander Fleming penisilini buldu.

1932 - Kültür ve sanat dergisi Varlık'ın ilk sayısı çıktı.

1956 - Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Cemil Cahit Toydemir öldü.

1963 - Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ile Sendikalar Kanunu kabul edildi.

1968 - Bir yıl sonra yeniden İstanbul'a gelen ABD 6. Filosu, üniversite öğrencilerince protesto edildi.

1969 - Türk havacılığının kurucularından Vecihi Hürkuş, 80 yaşında İstanbul'da öldü.

1974 - Kıbrıs'ta Yunan subayların yönetimindeki Ulusal Muhafız Örgütü, Cumhurbaşkanı Makarios'u devirdi ve EOKA-B Lideri Nikos Sampson'u, cumhurbaşkanı ilan etti.

1975 - Junko Tabel, Everest'in zirvesine çıkan ilk kadın dağcı oldu.

1980 - CHP İstanbul Milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu öldürüldü.

1983 - Ermeni terör örgütü ASALA'nın, Paris Orly Havaalanı'nda düzenlediği bombalı saldırıda, 2'si Türk 6 kişi öldü, 63 kişi yaralandı.

1997 - Modacı Gianni Versace evinde ölü bulundu.

2005 - Eski Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlerinden gazeteci-yazar Ömer Tarkan vefat etti.

2010 - Osmanlı padişahlarından 2. Abdülhamit'in torunu Osman Nami Osmanoğlu, 93 yaşında yaşamını yitirdi.

2015 - California Üniversitesi ve Gladstone Kalp ve Damar Hastalıkları Enstitüsü araştırmacıları, yetişkin bir insandan aldıkları deri dokularından elde edilen kök hücrelerinden, büyüyen ve atan kalp dokusu elde etti.

2016 - Türk Silahlı Kuvvetleri içinde gizlice örgütlenmiş FETÖ/PYD mensupları, seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı ortadan kaldırmak, hükümeti devirmek; parlamentoyu, anayasayı ve demokrasiyi ilga etmek amacıyla kanlı bir darbe girişiminde bulundu. Genelkurmay'da silah sesleri duyuldu ve bir helikopterden, dışarıda bulunanların üzerine ateş açıldı. Genelkurmay Başkanlığı Karargahı ve TRT Genel Müdürlüğü bir grup askerce ele geçirildi. Aynı saatlerde, İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri bir grup asker tarafından geçişe kapatıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak yaptığı açıklamada, "Bu girişime izin verilmeyecektir. Bunu yapanlar en ağır bedeli ödeyeceklerdir. Askerin içerisinde bir grubun kalkışması söz konusu." dedi.

Güvenlik kaynaklarınca "Askeri kalkışma, ordu içerisindeki FETÖ/PDY mensubu bir grup subay tarafından yapılmaya çalışılmaktadır." açıklaması yapıldı.

TRT'yi işgal eden darbeci askerler darbe bildirisi okuttu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca bildirinin TSK tarafından yapılmadığı uyarısında bulunuldu, "Korsan bildiridir." ifadesi kullanıldı.

2017 - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, 81 ilde vatandaşlar meydanlara akın etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katılmak üzere İstanbul'da 3 farklı noktada toplanan vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru "Milli Birlik Yürüyüşü'nü" başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Şehitler Makamı'nın açılışını gerçekleştirdi.

2017 - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, PKK'lı teröristlerce kaçırılan Ömer Mazlum ile oğlu Musa'nın cesetleri, Hazro ilçesi kırsalında bulundu.

2017 - Bilim adamları, her gün domates yedirilen erkek farelerde cilt kanseri hücrelerinin gelişiminin yarı yarıya azaldığını keşfetti.

2018 - FETÖ'nün darbe girişiminin akamete uğratılmasının 2. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Camisi'nde hatmi şerif merasimine katıldı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya geldi. Erdoğan, daha sonra İstanbul'a geçerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen törene katıldı.

2018 - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yüksek Askeri Şura'nın yapısı yeniden düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da Yüksek Askeri Şura üyesi oldu.

2019 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cü pilotların attığı bomba nedeniyle zarar gördüğü için yeniden inşa edilen Ankara Emniyet Müdürlüğü binasının açılışını yaptı.

2020 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği "Millete Sesleniş Konuşması'nda", "15 Temmuz hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ülkemizi işgal girişimiydi. Bunun için kendi ordumuzun içindeki teröristlerin kullanılmış olması, işgal girişimine alçakça bir ihaneti de eklemiştir." dedi.

2020 - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 17 bin 27, bu yılın başından itibaren de toplam 1900 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

2020 - Çoklu baro düzenlemesini de içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla yeni bir baro kurulabilecek. Avukat, aynı ilde birden fazla baro varsa herhangi birine kayıt olabilecek.