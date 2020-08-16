Tarihte bugün (16 Ağustos): Süleymaniye Camisi ibadete açıldı

Dünya Bülteni/ Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Süleymaniye Camii ibadete Açıldı (1556)

Mimar Sinan’ın kalfalık dönemi eserim dediği Süleymaniye Camisi 16 Ağustos 1556 tarihinde kısmen ibadete açıldı. Kanuni Sultan Süleyman’ın yaptırdığı Süleymaniye Camii 1551-1558 yılları arasında yedi yıllık bir dönemde inşa edilmiştir. Süleymaniye Camii, medrese, kütüphane, hastane, hamam, imaret, hazire ve dükkânlardan oluşan Süleymaniye Külliyesi'nin bir parçasıdır.

GÜNÜN KİŞİSİ

Hacı Bektaş Veli Vefat Etti (1271)

Gerçek ismi, Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata olan , Hacı Bektaş Veli Horasan'ın Nişabûr şehrinde doğdu. 13.Yüzyıl Anadolu tasavvufunun zirve şahsiyetlerindendir.Anadolu’nun sıkıntılı bir döneminde (iç karışıklar, Moğol zulmü vb.) çağdaşları Mevlana ve Yunus Emre gibi halkın yol göstericisi ve manevi destekçisi olmuştur.Yeniçeri ocağının piri olarak da kabul edilir.Doğum ve ölüm tarihleri net olarak bilinmez. Ancak günümüzde ölüm günü olarak kabul edilen 16 Ağustos (1271)günü esas alınarak Kırşehir ilinin Hacıbektaş ilçesinde anma etkinlikleri düzenlenir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

İngilizler Baltalimanı Ticaret Antlaşması İle Yeni İmtiyazlar Elde Ettiler (1838)

Osmanlı Devleti’nin Mısır isyanı karşısında ki çaresizliğinden yararlanan İngiltere 16 Ağustos 1838 tarihinde yapılan Baltalimanı Ticaret Antlaşması ile yeni ticari imtiyazlar elde etti. Osmanlı Devleti siyasi destek ararken ne yazık ki ekonomisini zora sokacak bir çok kararın altına da imza atmıştı.

Kıbrıs Sorunu İlk Kez Uluslararası Alana Taşındı (1954)

Yunanistan Kıbrıs’ın kendisine verilmesi için İngiltere’ye başvurmuştu. Ancak İngiltere’nin Yunanistan’a istediği cevabı vermemesi üzerine konu Yunanistan tarafından 16 Ağustos 1954 tarihinde Birleşmiş Milletlere götürüldü. Böylece Kıbrıs sorunu ilk kez uluslar arası bir konu haline geldi. Yunanistan’ın bu girişimi Türkiye’yi harekete geçirmiştir.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kuruluşu İlan Edildi (1960)

1959 Şubat’ında Türkiye ve Yunanistan hükümetleri, Zürih’te bir konferansta bir araya gelerek, Türkiye ve Yunanistan’ın himayesinde, bağımsız bir Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulmasına karar vermişlerdir. Daha sonra, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin Dışişleri Bakanlarının ve iki halk temsilcilerinin katılımıyla, Londra Konferansı başlamış, Garanti ve İttifak Anlaşmaları imzalanmış ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin temel ilkeleri ortaya konularak, 16 Ağustos 1960’da, Kıbrıs Cumhuriyeti, bağımsız ve egemen bir devlet olarak ilan edilmiştir. Başpiskopos Makarios Cumhuriyetin Cumhurbaşkanı, Dr. Fazıl Küçük ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçilmişlerdir.

8 Yıllık Kesintisiz İlköğretim Kabul Edildi (1997)

TBMM Genel Kurulu'nda İlköğretimin 8 yıl zorunlu ve kesintisiz olmasını öngören yasa tasarısı, 242'ye karşı 277 oyla kabul edildi. 55.Hükümet döneminin en önemli icraatıdır.(Mesut Yılmaz Hükümeti) Bu karar ile bir çok lisenin orta kısmı ve müstakil ortaokullar kaldırıldı. İlköğretim 8 yıl ve kesintisiz oldu.

GÜNÜN DİĞER OLAYLARI

1297 Trabzon-Rum İmparatoru II. John, öldü.

1556 Süleymaniye Camii törenle açıldı.

1858 ABD Başkanı ilk okyanus aşırı telgraf görüşmesini İngiltere Kraliçesi ile yaptı.

1945- Roman yazarı Mahmut Yesari, 50 yaşında İstanbul’da Yakacık Sanatoryumu’nda öldü.

1948- Milli Kütüphane Ankara’da hizmete açıldı.

1953- Papa XII. Pius’un verdiği imtiyazla İzmir Selçuk Bülbül Dağı’nda inşa edilen Meryemana Evi açıldı.

1960 Joseph Kittinger, yaklaşık 31.330 m yüksekteki bir balondan paraşütle atladı ve üç rekor kırdı.

1974 Kıbrıs'ta Türk birlikleri Lefkoşa, Lefke hattının kuzeyinde kalan bölgeyi denetim altına aldı ve ateş kesildi. Rumlar Kıbrıs’ta 126 Türk’ü katlettiler. Kıbrıs’ta ikinci barış harekatının son günü.

1977- Elvis Presley, malikanesinde ölü bulundu.

1996- Şanlıurfa’da sezaryenle anne olan Müzeyyen Işıkgöz, Kızılay’dan alınan kandan AIDS virüsü kaptı.

1997 İlköğretimin 8 yıl zorunlu ve kesintisiz olmasını öngören yasa tasarısı TBMM'de kabul edildi.

2002 Filistinli siyasi lider Ebu Nidal, öldü.

2003 Uganda diktatörü İdi Amin, öldü.

2009 - Jamaikalı atlet Usain Bolt, Berlin'de 2009 IAAF Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede 9.58 ile dünya rekoru kırdı.

2011 Komünist siyasetçi ve yazar Mihri Belli, öldü.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2020, 09:04