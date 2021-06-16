Tarihte bugün (16 Haziran): Türkçe ezan kaldırıldı

1535- Barbaros Hayrettin Paşa, Haçlı donanmasına karşı zafer kazandı.

1903 - Henry Ford, "Ford Motor" fabrikasını kurdu.

1934 - İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Türkiye ziyareti başladı.

1950 - Türkçeleştirilmiş ezanın, daha önceden olduğu gibi Arapça okunmasına dair kanun kabul edildi.

1952 - Osmanlı hanedanının kadın üyelerinin Türkiye'ye girebilmelerini öngören kanun kabul edildi.

1963 - İlk kadın Sovyet kozmonotu Valentina Tereşkova, "Vostok VI" ile uzaya gönderildi. Tereşkova, 19 Haziran'da dünyaya döndü.

1979 - Türk sinemasının ünlü jönü Ayhan Işık, beyin kanaması sonucu 50 yaşında vefat etti.

1994 - Anayasa Mahkemesi, Demokrasi Partisinin (DEP) kapatılmasına ve bu partinin üyesi olan 5'i cezaevindeki 13 milletvekilinin üyeliğinin sona ermesine karar verdi.

2007 - Hint asıllı ABD'li astronot Sunita Williams, uzayda en uzun süre kalan kadın astronot unvanının sahibi oldu.

2012 - Mısır'da 30 yıllık Mübarek rejiminin ardından yapılan ilk şeffaf ve demokratik cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu gerçekleştirildi.

2015 - Çad'ın başkenti Encemine'de, Boko Haram militanlarının intihar saldırısında 34 kişi öldü, 105 kişi yaralandı.

2015 - Mısır mahkemesi, "Büyük Casusluk" olarak bilinen davada, darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye müebbet hapis cezası ve "Hapishaneler Baskını" davasında da idam cezası verdi.

2015 - Filipinler'de hükümet güçleriyle Moro İslami Kurtuluş Cephesi arasında yaklaşık 40 yıldır devam eden çatışmaları sona erdiren tarihi anlaşma kapsamında silahlar sembolik olarak bırakıldı.

2016 - İsviçre Parlamentosu, Avrupa Birliği'ne 1992'de yapılan üyelik başvurusunun geri çekilmesi yönündeki tasarıyı kabul etti.

2017 - ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Küba'yla başlattığı normalleşme sürecini iptal etti.