TARİHTE BUGÜN (16 Kasım): AK Parti iktidarı başladı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Abdullah Gül 58.Hükümeti Kurmakla Görevlendirildi (2002)

AK Parti’nin 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde başarı ile çıkması sonrasında Kayseri Milletvekili Abdullah Gül AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasaklı olması nedeniyle 16 Kasım 2002'de Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin 58. Hükümetini kurmakla görevlendirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 58. Hükümeti, 18 Kasım 2002'de Başbakan Abdullah Gül tarafından kuruldu.

GÜNÜN KİŞİSİ

Muhyiddin Arabi (1165-1240)

Endülüs (İspanya )doğumlu olan ünlü İslam mutasavvıfı ve alimi Muhyiddin İbn Arabi 16 Kasım 1240’da Şam’da vefat etti. Muhyiddin Arabi çocukluk ve gençlik dönemlerinde zamanın en meşhur mutasavvıflarından çok iyi derecede eğitim almıştır.Sağlığında Şam, Bağdat ve Mekke’de hatta Konya’da da bulunmuş yanlış gördüğü düşünce ve uygulamalarla yaşadığı sıkıntılara aldırmadan mücadele etmiştir. Hatta İbn Rüşt’ün düşüncelerini eleştirmiştir. Daha sonra mezarının bulunduğu yer Yavuz Sultan Selim tarafından tamir edilmiş bir türbe, cami ve tekke inşa ettirilmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Macaristan’da Cumhuriyet İlan Edildi (1918)

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu I.Dünya savaşında yenilince İmparatorluk dağılmaya başladı. Ateşkes antlaşmasının imzasından sonra da bu parçalanma hızlandı. Macaristan önce Avusturya’dan ayrıldı daha sonra da 16 Kasım 1918’de Macaristan’da cumhuriyet ilan edildi.

Gümülcüne Kongresi Yapıldı (1919)

Yunanistan sınırları içerisinde kalan Gümülcüne'de halk temsilcilerinin katılımıyla bir kongre toplandı. Kongrede Batı Trakya'nın gelecekteki durumu ele alındı.

Sultan Vahdettin Sığınma Talep Etti (1922)

Son Osmanlı padişahı Sultan vahdettin saltanatın kaldırılmasından sonra halife ünvanı ile İstanbul’da kalmaya devam ediyordu. 16 Kasım 1922’de hayatını tehlikede gördüğünü belirterek işgal kuvvetleri komutanı General Harington’a başvurarak güvenli bir yere gitmek istediğini bildirdi.

Atatürk Ziyaret İçin Diyarbakır’da (1937)

Atatürk 16 Kasım 1937’de Diyarbakır'da iken daha önce kaldığı Karargâh binası başta olmak üzere bazı resmi kurumları ziyaret etti. Ayrıca aynı gün Irak ve İran sınırlarına ulaşacak olan Diyarbakır-Cizre demiryolu hattının temel atma törenine katıldı.

TBMM Hükümete Kıbrıs’a Müdahale Yetkisi Verdi (1967)

Kıbrıslı Rumlar Enosis hayali ile harekete geçerek adadaki Türkleri kademeli olarak yok etme planını uygulamaya koydular. Bu teşebbüs üzerine konu TBMM’ye getirilmiş hükümet 16 Kasım 1967 günü Kıbrıs’a müdahale yetkisi almıştır. Hükümete bu yetki 435 milletvekilinden 432’sinin oyu ile verildi. Bu karar üzerine İskenderun’da askeri yığınak yapılmaya başlandı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1532 - Francisco Pizarro ve adamları İnka İmparatoru Atahualpa'yı esir aldılar.

1824- New York 5. Cadde iş dünyasına açıldı.

1849 - Rusya'da bir mahkeme Fyodor Dostoyevski'yi hükümet karşıtı eylemlerinden dolayı ölüm cezasına çarptırdı, bu ceza daha sonra kürek cezasına çevrildi.

1869 - Akdeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Süveyş Kanalı açıldı.

1918- Bakü, Türk orduları tarafından tahliye edildi.

1926- Hintli şair Tagore, İstanbul’a geldi.

1933- ABD ve Sovyetler Birliği, diplomatik ilişkileri başlattı.

1942 - Tasvir-i Efkâr gazetesi yayımlanmaya başladı.

1945- Nazi sırlarını taşıyan 88 Alman bilim adamı ABD’ye ulaştı.

1948- ‘’Sihirli halı’’ operasyonu başladı ve Yahudileri İsrail’e taşıyan ilk uçak, Yemen’e indi.

1949- İnönü ve Bayar'a suikast ihbarı yapıldı. Osman Bölükbaşı ve Fuat Arna suikast düzenleyicisi olma iddiasıyla tutuklandılar.

1972- CHP’den ve milletvekilliğinden istifa eden İsmet İnönü, Anayasa’nın eski cumhurbaşkanlarına tanıdığı haktan yararlanarak, Cumhuriyet Senatosu’nda yemin etti ve ‘’İlk Tabii Senatör’’ olarak görevine başladı.

1974- Sosyolog ve halkbilimci Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu öldü.

1978- Türkiye’nin ilk film operatörü ve Atatürk’ün fotoğrafçısı Remzi Ar öldü.

1981- İsrailli askeri lider ve siyaset adamı Moşe Dayan, öldü.

1988 - Yüksek öğrenim kurumlarında başörtüsünü serbest bırakan düzenleme Meclis'te yasalaştı.

1993- Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, Lenin Müzesi’ni kapattı.

1995- Milli Futbol Takımı, İsveç ile yaptığı karşılaşmada 2-2 berabere kalarak Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri’ne katılmaya hak kazandı.

2000- Ahmet Kaya, 43 yaşında Paris'te öldü

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2018, 07:26