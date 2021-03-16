Tarihte Bugün (16 Mart): İstanbul işgal edildi

1920- İtilaf devletleri, İstanbul'u işgal etti.

1921- Sovyetler Birliği, Ankara Hükümetini resmen tanıdı, Moskova Antlaşması imzalandı.

1940- Nobel Ödülü'nü kazanan ilk kadın yazar Selma Lagerlöf, 82 yaşında öldü.

1956- Keman sanatçısı Suna Kan, İtalya'da ödül aldı. Gazeteler, "Paganini sağ olsaydı, Suna Kan'ı alnından öperdi." diye yazdı.

1964- TBMM'de gizli yapılan olağanüstü toplantıda, hükümete gerektiğinde Kıbrıs'a müdahale yetkisi verildi.

1971- Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan, Sivas'a bağlı Gemerek'te jandarmayla girdikleri çatışma sonunda yakalandı.

1972- Cumhuriyet Senatosu; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkındaki idam kararını onayladı.

1978- İstanbul Üniversitesinden çıkan öğrenci grubuna bomba atıldı, yedi öğrenci öldü. Silahlı kişilerce gruba ateş açıldı, çok sayıda kişi yaralandı.

1978- İtalya'da eski başbakanlardan Aldo Moro, terör örgütü Kızıl Tugaylarca kaçırıldı.

1999- Kosova'daki Sırp güçlerine karşı, 70 gün sürecek hava harekatı başlatıldı.

2004- Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) Karadon Maden Ocağı'ndaki grizu patlamasında 8 Çinli işçiden 5'i öldü, 3'ü yaralandı.

2016- Paralimpik milli atıcı Korhan Yamaç, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Atıcılık Dünya Kupası'nda iki gümüş madalya kazandı.

2017- Türkiye, Hollanda'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya ve beraberindeki diplomatik heyete yapılan uygulamanın, Viyana Sözleşmelerinin ihlali olduğunu belirterek, konuyu notayla Birleşmiş Milletlere taşıdı.

2017- Halep kentinin Etarib ilçesinde bir camiye namaz vakti düzenlenen hava saldırısında 58 kişi katledildi.

2020- İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu.