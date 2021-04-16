Tarihte bugün (16 Nisan): Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni oyladı
16 Nisan 2017'de Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni oylamak için sandık başına gitti. Sandıklardan yüzde 51,41 "evet", yüzde 48,59 "hayır" oyu çıktı.
1917- Bolşevik lider Lenin, sürgünden Rusya'ya döndü.
1924- Lozan Antlaşması'nı takiben imzalanan Umumi Af Beyannamesi gereğince 1 Ağustos 1914-20 Kasım 1922 tarihinde "Askeri ve Siyasi Nitelikte Suçlardan Maznun ve Mahkum Türkler ve İtilaf Devletleri Tebaasından Kişilerin Affı Hakkında Kanun" kabul edildi.
1925- Tanin gazetesi kapatıldı.
1928- Yüce Divan, eski Bahriye Vekili İhsan (Topçu) ile Bilecik Milletvekili Dr. Fikret Bey'i mahkum etti ve milletvekilliklerini düşürdü.
1948- Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu. Türkiye örgüte katıldı.
1972- İnsanoğlunun 5. ay yolculuğu, "Apollo 16" uzay aracıyla başladı.
1974- Eski DP'lilerin siyasi haklarının iadesine ilişkin Anayasa değişikliği kabul edildi.
1982- CHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit, Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince tutuklandı.
1988- İsrail komandoları, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) askeri sorumlusu Ebu Cihad'ı Tunus'ta öldürdü.
2014- Güney Kore'nin güneyindeki Incheon kentinden turistik Jeju adasına giden bir feribot battı. 325'i lise öğrencisi 476 kişinin bulunduğu feribotta 289 kişi hayatını kaybetti. Güney Kore Başbakanı Chung Hong-won, feribot kazası nedeniyle 27 Nisan'da istifasını sundu.
2016- Etiyopya'ya Güney Sudan sınırından sızan silahlı bir grubun Gambela bölgesinde düzenlediği saldırıda 208 kişi öldü, 13 köy yağmalandı, 36 çocuk kaçırıldı, 2 bin büyükbaş hayvan çalındı. Olay sonrasında ülkede 2 gün süreyle yas ilan edildi.
2017- Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getiren anayasa değişikliğini oylamak için sandık başına gitti. Türkiye genelinde sandıklardan yüzde 51,41 "evet", yüzde 48,59 "hayır" oyu çıktı.