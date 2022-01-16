Tarihte bugün (16 Ocak): Refah Partisi kapatıldı

1595- Padişah III. Murat 49 yaşında öldü. III. Mehmet tahta çıktı.

1920- Milletler Cemiyeti ilk toplantısını Paris'te yaptı.

1923- Mustafa Kemal Paşa, İzmit'te, İstanbul'dan gelen gazetecilere açıklamalarda bulundu. Mustafa Kemal'in düzenlediği ilk basın toplantısı ertesi sabaha kadar sürdü.

1979- İran Şahı Rıza Pehlevi, ülkesini terk ederek ailesiyle Mısır'ın Assuan kentine gitti.

1991- ABD, Irak'a hava akınları ve füze saldırısı başlattı.

1996- Avrasya feribotu, dört silahlı kişi tarafından Trabzon Limanı'nda kaçırıldı. Feribota, Anadolu Feneri açıklarında demir attıran ve Çeçenistan'a dikkat çekmek isteyen eylemciler, 72 saat sonra güvenlik güçlerine teslim oldu.

1998- Refah Partisi kapatıldı.

2010- 2010 Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul'da etkinlikler, şehrin yedi ayrı noktasındaki kutlamalarla başladı.

2014- Yunanistan'da bir yıl önce parlamentoda kabul edilen, "240 İmam Yasası"na ek olarak, "Batı Trakya'daki devlet okullarında eğitim gören azınlık mensubu ailelerin çocuklarına Kur'an ve din dersinin Yunan dilinde öğretilmesini" öngören yasa çerçevesinde, Yunan devleti tarafından tayin edilen din adamları görevlerine başladı.

2015- Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin'deki savaş suçlarıyla ilgili ön soruşturma açılması kararı aldı.

2016- Tayvan'daki 19'uncu dönem başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan Demokratik İlerleyiş Partisinin (DPP) kadın lideri Tsai Ing-wen, ülkenin ilk kadın lideri oldu.

2016- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının İran'ın nükleer anlaşma kapsamında gerekli adımları tamamladığını onayladığını duyurmasının ardından ABD ve AB, İran'a yönelik yaptırımları kaldırdı.

2017- Hong Kong-Bişkek seferini yapan Boeing 747 tipi kargo uçağının Bişkek yakınlarında yerleşim birimine düşmesi sonucu 37 kişi öldü.

2017- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yeni müfredat taslağında yerini aldı.

2018- Türkiye'nin PYD/PKK'ya olası askeri harekatı öncesinde gerginliğin arttığı Afrin'de, siviller küçük gruplar halinde göçe başladı.

2018- ABD Savunma Bakanlığı, Afrin'deki PYD/PKK unsurlarını desteklemediklerini ve onları DEAŞ ile mücadele operasyonlarının parçası olarak görmediklerini açıkladı.

2021- Çağdaş Çoksesli Türk Müziği'nin gelişmesine önemli katkılar sunan duayen besteci ve eğitimci Prof. Muammer Sun, 89 yaşında hayatını kaybetti.