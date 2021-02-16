Tarihte Bugün (16 Şubat): Türkiye-Amerika telefon hattı açıldı

1925- Sonradan "Türk Hava Kurumu" adını alan "Türk Tayyare Cemiyeti" kuruldu.

1933- Türkiye'nin ilk Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey vefat etti.

1953- Türkiye-Amerika telefon hattı açıldı.

1959- Fidel Castro, Küba Devlet Başkanı olarak yemin etti.

1969- 6. Filoyu protesto için "Amerikan Emperyalizmine Karşı Mustafa Kemal" mitinginde gösteri yapanlara bir grubun saldırmasıyla başlayan olaylarda 2 genç öldü, 200 kişi yaralandı. Olay "Kanlı Pazar" diye anılmaya başlandı.

1973- Rauf Denktaş, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcılığına seçildi.

1976- Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği Başkatibi Oktar Cirit, tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırıyı Ermeni terör örgütü ASALA üstlendi.

1986- Portekiz'de seçimler yapıldı. Mario Soares, 60 yıl sonra Portekiz'in ilk sivil başkanı oldu.

1988- Televizyonda 11 Şubat'ta kanser tedavisiyle ilgili programı izleyen bir hasta, zakkum yapraklarını kaynatıp içince öldü.

1999- Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, 15 Şubat'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'de yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirildi.

2005- İstanbul Bağımsız Milletvekili Yaşar Nuri Öztürk, Halkın Yükselişi Partisini kurdu.

2005- Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eski Devlet Bakanı Güneş Taner'in Türkbank ihalesine fesat karıştırmak suçundan Yüce Divanda yargılanmalarına başlandı.

2014- Mısır'ın Luksor kentinde düzenlenen Uluslararası Tekvando Şampiyonası'na katılan Türk sporcu Seyithan Akbalık, müsabaka esnasında kalp krizi geçirerek öldü.

2015- Mersin'in Tarsus ilçesinde üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı öldürdükleri gerekçesiyle adliyeye sevk edilen üç zanlı tutuklandı.

2016- Birleşmiş Milletler (BM) 6. Genel Sekreteri Butros Butros-Gali, Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Cize ilinde bir hastanede 94 yaşında vefat etti.

2017- Katar'da inşa edilen ilk Türk hastanesi, başkent Doha'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından hizmete açıldı.

2017- Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinin Sehvan kentindeki Sufi alimlerinden Lal Şahbaz Kalandar'ın türbesinde düzenlenen intihar saldırısında 80 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

2017- Venezuela, "Venezuelalı diplomatların teröristlere pasaport sattığını" iddia eden CNN İspanyolcanın ülkede yayın yapmasını yasakladı.

2018- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılanan gazeteciler Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

2018- İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul ederek tahliyesine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Deniz Yücel'in, Die Welt gazetesinde yazdığı bazı yazılarda silahlı terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın propagandasını yaptığı, halkın bir kesimini diğer kesimine karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği belirtildi.

2020- İtalya'nın başkenti Roma'daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde milli güreşçi Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek bu şampiyonada Türkiye'ye ilk ve tek altın madalyayı getirdi.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 10:37