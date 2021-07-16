Tarihte bugün (16 Temmuz): Hazreti Muhammed ve beraberindeki ilk Müslümanlar Medine'ye ulaştı

622 - Hazreti Muhammed ve beraberindeki ilk Müslümanlar, hicretlerini tamamlayıp Medine'ye vardı. Bu tarih, Hicri Takvim'in başlangıcı kabul edildi.

1683 - Viyana'ya taarruz eden Osmanlı ordusu, Avusturya ordusunu mağlup etti. Böylelikle Viyana kuşatması sürdürüldü.

1918 - Rus Çarı Nikola ve Romanof hanedanının öteki üyeleri, Bolşevikler tarafından, Urallar'daki Yekaterinburg'da öldürüldü.

1922 - Gazi Mustafa Kemal, Anadolu ve Müdafaa-i Hukuk Grubu toplantısında doğal başkan, Ali Fuat (Cebesoy) Paşa da Grup Başkanı oldu. "Misak-ı Milli" temel ilke kabul edildi.

1926 - İlk renkli sualtı çekimleri National Geographic dergisinde yayımlandı.

1945 - ABD'de Robert Oppenheimer'ın geliştirdiği ilk atom bombası, New Mexico yakınlarında, çölde patlatıldı.

1955 - Söke'de meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 23 kişi öldü.

1964 - Kurtuluş Savaşı kahramanlarından, eski Başbakan Hüseyin Rauf Orbay öldü.

1974 - Türkiye, Kıbrıs'taki darbeye karşılık İngiltere'ye, iki garantör devlet olarak adaya müdahale önerdi. Londra'ya giden Başbakan Bülent Ecevit'in, İngiltere Başbakanı Wilson'a yaptığı öneri kabul görmedi. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.

1975 - Atatürk'ün silah arkadaşlarından emekli general Fahri Belen öldü.

1979 - Saddam Hüseyin Irak Devlet Başkanı oldu.

1994 - "Shoemaker Levy" adlı kuyruklu yıldız Jüpiter'e çarptı, NASA çarpışmayı naklen yayımladı.

1998 - 12 Eylül 1980 askeri harekatını gerçekleştirenlerden eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Sedat Celasun, Çanakkale'de kalp krizi sonucu öldü.

2015 - Yunanistan Parlamentosu, Avro Bölgesi liderlerinin, 86 milyar avroluk üçüncü kurtarma paketi karşılığında ön şart olarak talep ettiği kapsamlı reform paketi ile ilgili kanun tasarısını kabul etti.

2016 - TSK içinde gizlice örgütlenmiş FETÖ mensuplarının darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te basına yaptığı açıklamada, milli iradeyi oluşturan cumhuru meydanlara davet ederek, "Türkiye Cumhuriyeti Pensilvanya'dan yönetilecek bir ülke değildir." dedi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra CNN Türk televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak halkı meydanlara davet etti.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, Türkiye'nin 81 ilinde binlerce vatandaş darbe girişimini engellemek, milli iradeye sahip çıkmak için sokağa çıkıp FETÖ'cü askerlere direndi. Darbecilerin silahsız insanların üzerine jetlerden attığı bombalar, helikopter ve tanklardan açtığı ateş sonucu 251 kişi şehit, 2 bin 193 kişi gazi oldu.

- Darbeci teröristler MİT'e helikopterle saldırdı. TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresi, TÜRKSAT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ağır hasar gördü. Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı bombalandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, darbe girişiminde bulunan bir grup asker tarafından rehin alındı.

- TBMM Genel Kurul Salonu açıldı, milletvekilleri bombalar altında çalışmalarını sürdürdü. Meclis'te grubu bulunan partiler, darbe girişimini kınayan ortak bildiriye imza attı.

- FETÖ mensubu teröristler, suikast yapmak üzere Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele baskın düzenleyerek oteli helikopterlerle ateş altına aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, biri koruması 2 polisin şehit edildiği suikast timinin baskınından önce, otelden ailesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile ayrıldı. Darbeci askerler başarısız olduklarını anlayınca bölgeden kaçtı.

- Darbe girişimiyle ilgili ilk soruşturma İstanbul'da başlatıldı, darbecilerin görüldükleri yerde tutuklanacakları bildirildi.

- Darbe girişimi, tüm yurtta yaklaşık 21 saatte kontrol altına alındı.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ ile irtibatlı yargı görevlileri ve sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi askerler hakkında gözaltı kararı verildi. Yurt genelindeki darbeci askerler teslim olmaya başladı, rehin alınan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar kurtarıldı. Başbakan Binali Yıldırım, saat 12.57'de, darbe girişiminin kontrol altına alındığını duyuran açıklamayı yaptı.

2017 - 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla Ankara'da, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

2017 - Sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı köyünden memleketi Gümüşhane'ye giderken, 16 Haziran'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve cesedi Tunceli-Pülümür karayolunda, 12 Temmuz'da bulunan Necmettin Yılmaz'ın cenazesi baba ocağında toprağa verildi.

2018 - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kuruldu.

2019 - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması sürecini başlattı.

2020 - CHP "çoklu baro düzenlemesinin" iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu.