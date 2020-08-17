Tarihte bugün: 17 Ağustos Marmara depremi yaşandı

GÜNÜN OLAYI

17 Ağustos Marmara Depremi Yaşandı (1999)

17 Ağustos 1999, saat 03:02'de merkezi Kocaeli-Gölcük olan, Richter 7.4 şiddetinde büyük bir deprem yaşandı. Son yüzyılın en büyük depremlerinden biri olarak kabul edilir. Depremin merkez üssü Gölcük’te bulunan donanma karargahı olması bazı söylentilere neden oldu.

Deprem tüm Marmara Bölgesinde ve Türkiye'nin geniş bir alanında hissedildi; ancak Kocaeli, Adapazarı, Gölcük, Yalova ve çevrelerinde büyük çapta can ve mal kaybına neden oldu. Arkasında 20 bine yakın ölü ve bir o kadar da yaralı bırakan depremde bir çok bina yıkılmış ve hasar görmüştür. Yarım milyondan fazla insan evsiz kalmıştır. Deprem sonrası çöken binalar için sorumlu görülenler hakkında 2 binin üzerinde dava açılmıştır.

GÜNÜN KİŞİSİ

Pakistan Devlet Başkanı Ziya-ül-Hak Şehit Edildi (1988)

Pakistan Devlet Başkanı Ziya-ül-Hak, 17 Ağustos 1988 günü uçağına yapılan bir sabotajla şehit edildi. 1977 yılında Pakistan’daki iç karışıklar nedeniyle yönetime el koyarak Butto yönetimine son verdi. Ülkesini güçlendirmek ve geliştirmek için önemli çalışmalar yapmış hatta nükleer güce ulaştırmıştır. Ziya ül Hak 1988'de kurmaylarının ABD büyükelçisinin de bulunduğu uçağın düşürülmesi sonucu hayatını kaybedene kadar yönetimde kalmıştır.

Ziya-ül-Hak, gerçek anlamda bir Türk dostuydu. Yakınları; “Türkiye'ye çok sık gidiyorsun; hatta birkaçında davet bile edilmedin.” dediklerinde; “İnsan, kardeşinin evini davetiye ile mi ziyaret eder?” şeklindeki anlamlı cevabı ile, Türkiye'yi kardeş ülke gördüğünü ifade etmiştir. Türkiye sevgisinde daha ileri giderek; “Pakistan, Türkiye'nin doğudaki bir vilayetidir. Ben bu vilayetin cumhurbaşkanı emrindeki valisiyim.” Dediği söylenir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Ermeniler Zeytun’da İsyan Çıkardı (1914)

Osmanlı Devleti’nin seferberlik ilan etmesinin arkasından ilk Ermeni isyanı 17 Ağustos 1914 tarihinde Zeytun’da çıktı.

Kireçtepe Zaferi Kazanıldı(1915)

Çanakkale savaşları sırasında Gelibolu Seyyar Jandarma Taburu, çok üstün bir düşmana karşı Kireçtepe'yi hiç yardım almadan üç gün, tek başına savundu. Ağır kayıplar verdikten sonra aldığı yardımlarla 16 Ağustosa kadar yine yalnız ve yardımsız olarak muharebeye devam etti ve hayat pahasına vazifesini emsalsiz bir şekilde yapmıştır. Bu itibarla Çanakkale Muharebelerini efsaneleştiren Seddülbahir ve Conkbayırı’ndan sonra Kireçtepe Savaşları da tarihimize silinmez harflerle yazılmış oluyordu. 17 Ağustos’da Kireçtepe zaferi kazanıldı. 12 gün süren Kireçtepe Savaşlarında İngilizlerin kaybı 2.000, Türk tarafının ise 1.500 kişi civarındadır. Günümüzde bu alanda bir şehitlik yer almaktadır.

Endonezya Bağımsızlığını Kazandı (1945)

Holandalılar 1800’lü yılların sonlarına doğru Endonezya’yı tam sömürge haline getirdiler. Yine bu yıllarda sömürgeciliğe karşı hareketler başladı. Bağımsızlık hareketinin başına Ahmet Sukarno’nun geçmesi ile çalışmalar hızlandı.II.Dünya savaşı sırasında ülkeyi işgal eden Japonlar bağımsızlık hareketine destek verdiler.Japonların yenilmesi ve teslim olması üzerine ilk hükümeti kuran Ahmet Sukarno 17 Ağustos 1945 tarihinde Endonezya’nın bağımsızlığını ilan etti. Dünyanın en kalabalık İslam ülkesidir.

Karlıova Depremi Oldu (1949)

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 17 Ağustos 1949’da şiddetli bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü Richter ölçeğine göre 6.7 olan bu deprem sonucunda ilçede 450 kişi yaşamını yitirmiş ve 1200 yapı yıkılmıştır.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLAR

1907- II. Abdülhamid, motosiklet ve otomobil gibi sıvı yakıtlı çağdaş taşıtların ithaline izin verdi.

1915 Çanakkale'de Kireçtepe Savaşı'nı Osmanlılar kazandı. Aynı gün Anafartalar Savaşı başladı.

1922 Mustafa Kemal Paşa, gece gizlice cepheye hareket etti.

1952- Türkiye ve Yunanistan Ege Denizi’nde ortak tatbikata başladılar.

1967 Demirel, İzmir Aliağa Rafinerisi'nin temelini attı.

1969- ABD’deki Camille tayfununda 248 kişi öldü.

1975 Bir Filistin Kurtuluş Örgütü heyeti, destek sağlamak ve büro açmak için Ankara'ya geldi.

1978 İran'da Şah rejimine karşı iç savaş başlatıldı.

1983- Yeni kurulan Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil ve Tarih kurumlarının tüzel kişilikleri sona erdi.

1987- Alman Nazi liderlerinden Rudolf Hess öldü.

1988 Pakistan Devlet Başkanı Ziya-ül Hak, bir suikastle öldürüldü.

1990 İncirlik Hava Üssü’nün kapıları ilk kez basına açıldı.

1996 Rusya ile Çeçenistan arasında resmî ateşkes imzalandı.

1996 Etiyopya birlikleri, Somalili 232 Müslümanı öldürdü.

1998 Alaattin Çakıcı, Fransa'nın Nice kentinde yakalandı.

1999 Kocaeli-Gölcük merkezli 7.4 şiddetindeki depremde, resmi açıklamalara göre 20 binden fazla kişi öldü.

1999 TSM Sanatçısı Ziya Taşkent, marmara depreminde öldü.

2000 Picasso'nun, kayıp bir tablosu Şanlıurfa'da ele geçirildi.

2004 MGK Genel Sekreterliğine ilk defa bir sivil atandı.

2009 Usain Bolt 100 metreyi 09:58 saniyede koşarak dünya rekoru kırdı.