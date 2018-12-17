TARİHTE BUGÜN (17 Aralık): Mevlana Celaleddin Rumi Vefat Etti

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Mevlana Celaleddin Rumi Vefat Etti (1273)

Aslen 1207 Afganistan Belh doğumlu olan, yaşamını "Hamdım, piştim, yandım" sözleri ile özetleyen ünlü mutasavvıf Mevlâna Celaleddin Rumi 17 Aralık 1273 Pazar günü Konya’da vefat etti. Mevlâna'nın cenaze namazını Mevlâna'nın vasiyetine uygun olarak, kıldırmak isteyen zamanın ünlü mutasavvıflarından Sadreddin Konevi bayılınca, Mevlâna'nın cenaze namazını Kadı Sıraceddin kıldırdı. Mevlana ölüm gününü bir kavuşma günü olarak değerlendirmiş ve "Şeb-i Arûs"(düğün günü) olarak adlandırmıştır. Mevlana’nın 800. Doğum yılı olan 2007 tarihi UNESCO tarafından Mevlana Yılı olarak ilan edilmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Antakya’da 110 Müezzinin Okuduğu Ezandan Sonra İlk Cuma Namazı Kılındı (1084)

Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı Süleyman Şah Antakya’yı fethettikten sonra fethin nişanesi olarak Kawasiana denilen şehrin en büyük kilisesi Mar Cassaianus’u camiye çevirdi. Fetihten sonraki ilk Cuma namazı burada 17 Aralık 1084’te 110 müezzinin okuduğu ezandan sonra kalabalık bir cemaatle kılındı.

Ruslar Özi’de Katliam Yaptılar Padişah Bu Habere Dayanamadı (1788)

Prens Potemkin kumandasındaki yaklaşık 80000 kişilik Rus ordusu Özi kalesini 17 Aralık 1788’de ele geçirdi. Şehirdeki asker ve sivil 25000’e yakın kişi en ağır işkenceler ile katledildi. Padişah I. Abdülhamit bu olayı duyunca büyük üzüntü yaşadı ve inme inmesi sonucu öldü. Osmanlı Devleti’nin Kırım’ı almak için başlattığı bu savaş 1792 yılında Yaş Antlaşması ile Kırım’ın tamamen Ruslara bırakılması ile sonuçlandı.

Güney Amerika’nın Kurtarıcısı Simon Bolivar Öldü (1830)

İspanyollara karşı yaptığı mücadele sonrasında ‘’Büyük Kolombiya’’ olarak adlandırılan içerisinde Venezuela, Ekvador, Kolombiya, Panama ve Peru'nun bulunduğu bölgeyi kurtardı. Kurduğu bu büyük ülke daha onun sağlığında iken bölünmeye başladı. Simon Bolivar 17 Aralık 1830’da veremden öldü.

Meclis-i Mebusan İlk Toplantısını Yaptı (1908)

II.Meşrutiyetin ilanı ile açılan Meclis-i Mebusan ilk toplantısını 17 Aralık 1908’de yaptı. Bu mecliste bulunan sadece 107 milletvekili Türk kökenliydi.

Mersin İşgal Edildi (1918)

Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasından sonra Mersin ilk olarak 17 Aralık 1918’de İngilizler tarafından işgal edildi. Bir süre sonra İngilizler yerlerini Fransızlara bıraktılar.

Türkiye ile SSCB Birbirine Yakınlaştı (1925)

Dünya siyasetindeki bazı gelişmeler iki devleti birbirine yakınlaştırdı. Bunun sonucunda 17 Aralık 1925’te Paris’te Türk Sovyet Tarafsızlık ve Saldırmazlık Antlaşması İmzalandı. Bu antlaşmada iki tarafında çıkarları gözetilerek yakınlaşma esasları belirlenmiştir.

İsa Yusuf Alptekin Vefat Etti (1995)

Çin’deki Müslüman Türkler 1944 yılında bağımsız bir Doğu Türkistan Cumhuriyeti kurmuşlardı. Bu devlet 1949’da Çinlilerin istilasına uğradı. Bağımsız Doğu Türkistan Cumhuriyetinin Genel Sekreterliğini yapmış olan İsa Yusuf Alptekin 94 yaşında 17 Aralık 1995’te İstanbul’da yaşamını kaybetti. İstanbul’da Doğu Türkistan Göçmenler Derneğini kurmuştu ve ayrıca Doğu Türkistan’ın Sesi adlı bir dergi çıkarılmasını sağlamıştı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1777- Fransa, Amerika’nın bağımsızlığını kabul etti.

1903- Wright kardeşler ilk uçuşu gerçekleştirdi.

1908- İttihat ve Terakki Cemiyeti, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İttihat ve Terakki Fırkası adını aldı.

1926- Uşak Şeker Fabrikası açıldı.

1930- Serbest Cumhuriyet Fırkası, kendisini feshetti.

1934-Atatürk soyadının kimsenin alamayacağı hakkında kanun TBMM’de kabul edildi.

1971- Pakistan, Hindistan yenildi ve ateşkes ilan edildi.

1981- Kızıl Tugaylar terör örgütü, İtalya’daki en yüksek rütbeli NATO askeri olan General James Dozier’i kaçırdı.

1997- Avukat İsmail Alptekin başkanlığında Fazilet Partisi kuruldu.

1997 - Ukrayna'dan kalkan bir yolcu uçağı, Katerini (Yunanistan) yakınlarında dağa çarparak düştü: 70 kişi öldü.

1998 - Safranbolu kültürel varlık olarak Dünya Miras Listesi'ne alındı.

2002 - Londra`da toplanan Iraklı rejim muhalifleri, Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesinin ardından 2 yılı aşmayacak bir sürede demokratik ve federal bir Irak'ın kurulması, serbest seçimlerin yapılması ve anayasanın hazırlanması üzerinde anlaşmaya vardılar.

2002 - Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Parlamentosu, Bosna-Hersek'te 43 ay süren savaşa son veren Dayton Barış Anlaşması'nı yedi yıl sonra onayladı.

2002 - ABD Başkanı George Bush, balistik füzelere karşı savunma amacıyla geliştirilen ve füze kalkanı olarak bilinen savunma sisteminin konuşlandırılması talimatını verdi.

2004 - Irak'ın Musul kenti yakınlarında uğradıkları silahlı saldırı sonucu 5 Türk güvenlik görevlisi öldü.

2004 - AB, Türkiye ile 3 Ekim 2005'te müzakerelere başlama kararı aldı.

2010 - ABD internet devi Google insan vücudunun tamamının haritasını çıkaran yeni bir ağ tarayıcısı geliştirdi. İsmini google body olarak belirledi.

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2018, 07:28