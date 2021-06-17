Tarihte bugün (17 Haziran): İki Nur sahibi ve haya abidesi Hazreti Osman vefat etti

656 - III. Halife Hazreti Osman vefat etti.

1924 - Türk Milli Futbol Takımı, Helsinki'de Finlandiya ile yaptığı maçı 4-1 kazandı.

1926 - Amelia Earhart, Atlantik Okyanusu'nu uçakla aşan ilk Amerikalı kadın oldu.

1932 - Türkiye Turing ve Otomobil Kulübü ile Milliyet gazetesince ilk kez düzenlenen otomobil yarışı, İstinye-Zincirlikuyu arasında yapıldı.

1950 - ABD'de ilk böbrek nakli ameliyatı yapıldı.

1951 - Nazım Hikmet Türkiye'den ayrıldı.

1951 - Türk Milli Futbol Takımı, Federal Almanya'yı Berlin Olimpiyat Stadı'nda 2-1 yendi. Başarılı kurtarışlar yapan kaleci Turgay Şeren'e "Berlin Panteri'" denilmeye başlandı.

1964 - Başbakan İsmet İnönü'ye suikast girişimi iddiasıyla yargılanan Mesut Suna, 20 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

1967 - Çin, ilk hidrojen bombasını patlattı.

1972 - ABD'de Watergate skandalıyla ilgili ilk haber yayımlandı.

1974 - Eski Meclis Başkanlarından Refik Koraltan 85 yaşında İstanbul'da öldü.

1992 - Yeni Galata Köprüsü törenle hizmete açıldı.

1993 - BM Barış Gücü, Somali'de Mogadişu'ya operasyon düzenledi.

2008 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kayıp Trilyon" davasında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında, "mevcut anayasal sistem gereğince, iddia olunan eylemlerin kanıt ve unsurları tartışılmaksızın, yasal imkansızlık nedeniyle soruşturma yapılmasına gerek olmadığına" karar verdi.

2012 - İrlandalı 111 yazar, 28 saatlik kesintisiz okuma maratonuyla Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.

2013 - İngiltere'de, hükümete bağlı iletişim ve istihbarat birimi GCHQ'nun, 2009'da Londra'da yapılan G20 zirvesi sırasında Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i dinlediği ortaya çıktı.

2013 - İngiltere'nin dönem başkanlığını yürüttüğü G8 Zirvesi, Kuzey İrlanda'da yapıldı. Suriye krizinin damgasını vurduğu zirvede, dünyanın önde gelen ülkelerinin liderleri, Rusya Devlet Başkanı Putin'i, Esed'in gitmesi konusunda ikna edemedi.

2015 - Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 91 yaşında hayatını kaybetti.

2015 - RBC Wealth Management ve Capgemini şirketleri tarafından hazırlanan 2015 Dünya Servet Raporu'na göre, 2014'te mal varlığı 1 milyon doları aşan kişi sayısı 920 bin kişi arttı. Dünyadaki milyoner sayısı böylece 14,6 milyona ulaşarak rekor kırdı.

2016 - A Milli Kadın Basketbol Takımı, Fransa'nın Nantes kentindeki 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde yarı finale yükselerek üst üste ikinci kez olimpiyat oyunlarına gitmeye hak kazandı.

2017 - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) tarafından, Beşşar Esed rejiminin çatışmasızlık bölgeleri muhtırasını 68 kez ihlal ettiği, muhtıranın yürürlüğe girmesinden sonraki bir ay içinde 106 sivili öldürdüğü bildirildi.

2018 - Yunanistan ve Makedonya arasında çeyrek asrı aşkın süredir devam eden "isim sorunu"nun çözümüne yönelik tarihi anlaşma imzalandı. Anlaşma, Makedonya'nın isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" anlamına gelen "Republika Severna Makedonija" olarak değiştirilmesini ve ülkenin, AB ve NATO üyeliklerine yönelik Yunanistan'ın vetosunun kaldırılmasını öngörüyor.

2019 - Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksekokulunun, Gölbaşı ilçesinde yürüttüğü çalışmalarda sucul böcek faunasına ait yeni bir tür keşfedildi. Böceğe "hyrochus adiyamanensis" ismi konuldu.

2019 - Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, "Hamas adına casusluk" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması sırasında baygınlık geçirdi, ardından hayatını kaybetti. Mısır İçişleri Bakanlığınca ülkede alarm durumu ilan edildi.

2020 - Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi.