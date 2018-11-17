TARİHTE BUGÜN ( 17 Kasım): Sultan Vahdettin ülkeden ayrıldı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Sultan Vahdettin Ülkeden Ayrıldı (1920)

Saltanatın kaldırılmasından sonra bir süre halife olarak görevine devam eden Sultan Vahdettin hayatını tehlikede görerek bir İngiliz zırhlısı ile 17 Kasım 1922’de İstanbul’dan ayrıldı. Son Osmanlı hükümdarı Sultan Vahdettin ömrünün geri kalan kısmını yurt dışında sıkıntı içerisinde geçirdi. İtalya’nın San Remo kentinde 1926’da vefat etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Süveyş Kanalı Dünya Deniz Trafiğine Açıldı (1869)

Yapımı 10 yıl süren ve 1869 Ağustos ayında büyük bir törenle resmi açılışı yapılan Süveyş Kanalı 17 Kasım 1869’da dünya deniz trafiğine açıldı. Süveyş kanalı açıldığı andan itibaren dünyanın dikkatini üzerinde toplamıştır. Özellikle Uzakdoğu da bir çok sömürgesi olan İngiltere için hayati önem taşıyordu. Bu yüzden Süveyş kanalına el koymak için fırsat kollamaya başlamıştır. Mısır ilkçağlardan itibaren sahip olduğu Nil deltasında ki verimli toprakları ve stratejik konumu nedeniyle iştah açıcı bir ülkedir. Portekizlilerin Hint Deniz Yolunu keşfetmesi ve Mısır’ın güçlü Osmanlı hakimiyetine girmesi Mısır’ı dikkatlerden bir süreliğine uzaklaştırdı. Ancak Süveyş Kanalı açılması ile yine dikkatler Mısır’ın üzerinde toplandı.

Ermeniler Ateşkes Şartlarını Kabul Etti (1920)

Türk kuvvetleri karşısında ateşkes isteyen Ermeniler ateşkes şartlarını yerine getirmek istememişlerdi. Tekrar ilerlemeye başlayan Türk kuvvetleri karşısında Ermeniler ateşkes şartlarını kabul ettiler ve bu cephedeki savaş sona erdi.

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Kuruldu (1924)

Türkiye Cumhuriyetinin ilk muhalefet partisi Halk fırkasından ayrılan bazı asker ve milletvekili tarafından Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adıyla 17 Kasım 1924’te kuruldu. Kurucular arasında Milli Mücadele döneminde büyük çoğunluğu Mustafa Kemal’in en yakın silah arkadaşları olan Ali Fuat Paşa, Kazım Karabekir, Rauf Bey, Refet Bey ve Adnan Adıvar gibi kişiler bulunuyordu.

Serbest Cumhuriyet Fırkası Kendisini Feshetti (1930)

Ekonomik alanda liberalizmi savunan Serbest Cumhuriyet Fırkası Mustafa Kemal’in isteği ile yakın arkadaşlarında Ali fethi Bey tarafından kurulmuştu. Bu parti kuruluşundan birkaç ay sonra rejim muhaliflerinin odağı olduğu ve kuruluş amacından saptığı gerekçesi ile 17 Kasım 1930’da kurucusu Ali Fethi Bey tarafından feshedildi.

Türkiye Kıbrıs’a Çıkarma Yapacağını Açıkladı (1967)

TBMM’den savaş yetkisi alan hükümet İskenderun’a askeri yığınak yapmaya başladı. Türk hükümeti eğer tedhiş lideri Grivas adadan ayrılmazsa ve Yunan askeri adadan çekilmezse 17 Kasım 1967’de Kıbrıs’a çıkarma yapacağını ilgili devletlere bildirdi.

Stratejik Silahların Sınırlandırılması (SALT) Görüşmeleri Başladı (1969)

Silahlanmanın getirdiği ağır yükü hafifletmek isteyen SSCB , batı dünyası ile ilişkileri yumuşatmak için girişimlere başladı. Helsinki’de 17 Kasım 1969’da SSCB ile ABD arasında, Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri (SALT)başladı. SSCB ile ABD arasındaki Salt görüşmeleri iki buçuk yıl kadar aralıklar ile devam etmiştir.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1558- İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth tahta çıktı.

1877- Rus birlikleri Kars’a saldırdı.

1913- Panama Kanalı’ndan ilk gemi geçiş yaptı.

1918- İngilizler, Bakü’yü işgal etti.

1922- Abdülmecit halife oldu.

1967- TBMM ikinci kez yaptığı gizli oturumda, 18 saat 20 dakika Kıbrıs’taki son gelişmeleri görüştü.

1972- Türkiye’de ilk kadın partisi olan Türkiye Ulusal Kadınlar Partisi kuruldu.

1993- Güney Afrika siyasi liderleri, ırk ayrımına son veren yeni anayasayı kabul ettiler.

2006 - 1994 yılında keşfedilen 111 atom numaralı yapay elemente resmen Röntgenyum (Rg) adı verildi

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2018, 12:41