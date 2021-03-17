Tarihte Bugün (17 Mart): İnönü ve Ecevit barıştı

1816- 38 tonluk "Elise" adlı buharlı tekne, kaptan Pierre Andriel yönetiminde, Manş Denizi'ni aşan ilk buharlı tekne oldu.

1939- Hatay'da Türk posta ve telgraf ücretleri uygulamaya konuldu.

1948- Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere ve Lüksemburg dışişleri bakanları arasında, 50 yıl süreli Brüksel Anlaşması imzalandı.

1954- Türk Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup elemelerinde, Madrid'de 4-1 yenildiği İspanya'yı, İstanbul'da 1-0 yendi. Milli Takım, yönetmelik gereği, 1954 yılının 17 Mart günü Roma'da yapılan üçüncü karşılaşmada İspanya ile 2-2 berabere kalınca, kura çekildi. Kurada kazanan Türk Milli Takımı, finallere katılma hakkı elde etti.

1966- Varto'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 14 kişi öldü.

1972- Uzun süredir araları açık olan CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ile Genel Sekreter Bülent Ecevit barıştı.

1976- Amerikan Northrop uçak şirketi, uçak alım satımlarıyla ilgili Türkiye'de rüşvet dağıttığı iddialarını doğruladı.

1985- İki ünlü oyun yazarı Arthur Miller ve Harold Pinter, hapiste bulunan Pen üyesi yazarları ziyaret etmek amacıyla Türkiye'ye geldi.

2005- Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Sugözü köyü Kuzucu Mahallesi'ndeki toprak kayması sonucu 15 kişi ve 21 ev toprak altında kaldı. 23 Mart'ta aynı bölgede yeniden yaşanan heyelanda yaklaşık 5 milyon ton toprak daha kaydı.

2015- İsrail'de düzenlenen erken genel seçimlerden Başbakan Binyamin Netanyahu'nun önderliğindeki sağcı Likud Partisi birinci çıktı.

2016- Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyona bağlı savaş uçakları tarafından düzenlendiği iddia edilen saldırıda, Hacce kentinde 22'si çocuk 119 kişi öldü, 47 kişi yaralandı.

2016- Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD, Suriye'nin kuzeyinde kontrolünde tuttuğu bölgelerde federasyon ilan ettiğini duyurdu.

2018- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, parlamentoda yapılan seçimle ikinci dönem devlet başkanlığına getirildi.

2019- İran'da, 31 eyaletten 25'ini etkisi altına alan şiddetli yağışlardan kaynaklı sel sonucu 78 kişi öldü.

2019- Endonezya'da Papua eyaletinin başkenti Jayapura'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 104 kişi öldü.

2020- Türkiye, İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri ile uçuşları yasakladı. Uçuş yasağı uygulanan ülke sayısı 20'ye yükseldi.