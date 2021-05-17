Tarihte bugün (17 Mayıs): Nasuh Mahruki, Everest'in zirvesine çıkan ilk Türk oldu

1880- Şair, siyaset adamı Ziya Paşa 55 yaşında Adana Valisi iken öldü.

1928- Türkiye Cumhuriyeti Hıfzıssıhha Müessesesi kuruldu.

1952- Öykücü, romancı, siyaset adamı Memduh Şevket Esendal, Ankara'da vefat etti.

1957- Ünlü yazar, eleştirmen Nurullah Ataç, 59 yaşında üremi tedavisi gördüğü Ankara Numune Hastanesinde hayatını kaybetti.

1967- İmam hatip okullarını bitirenlere, üniversitelere girme hakkı tanındı.

1971- İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Efraim Elrom, 4 terörist tarafından kaçırıldı.

1983- Ankara Bahçelievler'de 8 Ekim 1978'de TİP üyesi 7 kişiyi öldürmekten yargılanan İbrahim Çiftçi ve 8 arkadaşı ile ilgili davada, Haluk Kırcı ve Ahmet Ercüment Gedikli ölüm cezasına çarptırıldı.

1989- Çin'de 1 milyondan fazla gösterici, Tiananmen Meydanı'nda açlık grevi yapan öğrencileri desteklemek amacıyla yürüdü.

1994- Türkiye ekonomisi, 14 yıl aradan sonra yeniden IMF denetimine girdi.

1995- Nasuh Mahruki, Everest'in zirvesine çıkan ilk Türk oldu.

2000- Futbolda 42. UEFA Kupası'nı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'taki finalde İngiltere'nin Arsenal takımını penaltılarla 4-1 yenen Galatasaray kazandı.

2006- Danıştay 2. Dairesine düzenlenen silahlı saldırıda üye Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetti, Daire Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayfer Özdemir ve Ayla Gönenç ile Tetkik Hakimi Ahmet Çobanoğlu yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Alparslan Arslan, Danıştay binasından çıkamadan yakalandı.

2010- Zonguldak'taki Karadon maden ocağındaki patlamada göçük altında kalan 30 işçi öldü. 30 işçiden ikisinin cenazesi 18 Ocak 2011'de çıkarılabildi.

2012- Cannes Film Festivali'nde, Fransa'daki Sinema Yönetmen ve Yapımcıları Derneği, Türk yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a 2012 ''Carossee d'or'' (Altın Fayton) sinema ödülünü verdi.

2016- Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin girişine yerleştirilen büstü, törenle açıldı.

2017- Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile 2017, "Dilimiz Kimliğimizdir" başlığıyla "Türk Dili Yılı" ilan edildi.

2017- Sabancı suikastı davasında yargılanan tutuklu sanık İsmail Akkol, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2018- 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunduğu tavsiye ile Ahilik Haftası kutlamalarının Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayan 91 yaşındaki "Ahi Baba" lakaplı Mustafa Karagüllü yaşamını yitirdi.

2018- ABD Başkanı Donald Trump'ın CIA Direktörlüğüne aday gösterdiği, "işkenceci" geçmişiyle tartışılan Gina Haspel, Senatodan onay alarak CIA'in ilk kadın direktörü oldu.