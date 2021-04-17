Tarihte bugün (17 Nisan): Turgut Özal hayatını kaybetti

1453- Fatih Sultan Mehmet, İstanbul adalarını fethetti.

1924- İtalya'da genel seçimleri Benito Mussolini'nin Faşist partisi kazandı.

1939- Kurtdereli Mehmet Pehlivan 75 yaşında öldü.

1940- Köy Enstitüleri Kanunu kabul edildi.

1941- Merkez Bankası'nın yurt dışında bastırdığı 100 liralık ve 50 kuruşluk banknotları taşıyan gemi, Yunanistan'ın Pire Limanı'nda kaza geçirdi ve banknotlar denize dağıldı.

1952- Türkiye ile ABD arasında telefon görüşmelerine başlandı.

1954- Çanakkale Anıtı'nın temeli atıldı.

1957- Atatürk Orman Çiftliği'nden arazi satılabilmesine olanak tanıyan kanun kabul edildi.

1961- ABD'nin desteklediği sürgündeki Kübalılar, Fidel Castro'yu devirmek üzere Küba'ya çıkarma yaptı. "Domuzlar Körfezi Harekatı" olarak bilinen çıkarma, Fidel Castro'nun zaferiyle sonuçlandı.

1969- Eski Çekoslovakya'nın "liberal" başbakanı Aleksandr Dubçek, Sovyet askeri müdahalesinin ardından istifa etti. Yerine Gustav Husak atandı.

1972- ABD'de, Nixon yönetiminin 1972 seçimlerinde siyasal rakiplerini yasa dışı dinleme faaliyetleri açığa çıkarıldı. "Watergate" adıyla anılan olaya adı karışan üç danışman ve bir savcı istifa etti.

1978- Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu ve üç yakını, postayla gönderilen paketteki bombanın patlaması sonucu öldü. Olaydan sonra 700 iş yeri tahrip edildi, CHP İl Merkezi yakıldı.

1993- Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Çankaya Köşkü'nde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

1999- Bakü-Supsa Boru Hattı'nın resmi açılışı yapıldı.

2005- KKTC Cumhurbaşkanlığına Mehmet Ali Talat seçildi.

2008- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik öngören tasarı TBMM'de kabul edildi. Kanuna göre, kadın ve erkeklerde emeklilik yaşı 65'e çıkarıldı. Emeklilikte SSK (SGK) kapsamında çalışanlarda aranan 7 bin günlük prim ödeme gün sayısı 7 bin 200'e yükseltildi.

2010- Uganda'da "dünyanın en genç kralı" ilan edilen Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi, resmen taç giydi.

2012- BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, ünlü aktris Angelina Jolie'yi örgütün özel temsilcisi olarak atadı.

2014- Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan 2'nci Kolordu Komutanlığı'na bağlı 18'inci Piyade Mekanize Tugayı'nda meydana gelen mühimmat patlaması sonucu 12 asker yaralandı.

2016- Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'un kuzeybatı kıyı kesiminde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 661 kişi öldü, 6 binden fazla kişi yaralandı, 28 binden fazla kişi evsiz kaldı. Deprem yaklaşık 3 milyar dolarlık hasara neden oldu.

2017- İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan yaklaşık 2 bin Filistinli mahkum, tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için açlık grevi başlattı.

2018- Eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Mehmet Oğuz Kaya, FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2018- Şair Cemal Safi Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2020- Gazeteci- tarihçi yazar Orhan Koloğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti.

2020- Kovid-19 tedavisi gören 85 yaşındaki İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesinin eski Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Üroloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu vefat etti.