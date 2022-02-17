Tarihte bugün (17 Şubat): Adnan Menderes'i taşıyan uçak düştü

1864- "H.L. Hunley" denizaltısı tarafından, ilk denizaltı saldırısı gerçekleştirildi.

1871- Şeyh Şamil vefat etti.

1923- İzmir İktisat Kongresi başladı.

1925- "Aşar Vergisi" kaldırıldı.

1926- Türk Medeni Kanunu kabul edildi.

1926- Ankara'da Devlet Resim Sergisi açıldı. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk sergiyi ziyaret etti.

1930- Türk Gazeteciler Birliği kuruldu.

1939- Hatay Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti yasalarını, Hatay yasaları olarak kabul etti.

1957- Ordular arası futbol karşılaşmalarında Türk takımı rekor kırarak Amerika ordu takımını 19-0 yendi.

1959- Başbakan Adnan Menderes ve beraberindeki Türk heyetini Londra'ya götüren THY'nin "SEV" uçağı düştü. Menderes'in kurtulduğu kazada, aralarında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şerif Arzık'ın da bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti.

1961- Eski Sağlık Bakanı, İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfi Kırdar, Yassıada'da ifade verirken kalp krizi geçirdi ve 73 yaşında vefat etti.

1973- Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüne getirilen Şeyda Odyakmaz ilk kadın genel müdür oldu.

1983- Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğini basarak iki güvenlik görevlisini öldürüp içeridekileri 45 saat rehin tutan 4 Filistinli, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden ikişer kez ölüme mahkum edildi.

1984- Neşe Erberk, Avusturya'da yapılan Avrupa Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi.

1993- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'i Diyarbakır'a götürecek askeri uçak, havalandıktan kısa süre sonra Ankara Yenimahalle'deki PTT İşleme Merkezinin bahçesine düştü. Kazada, Bitlis ile üç subay, bir astsubay ve bir PTT görevlisi şehit oldu.

2007- Eski Devlet Bakanı ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlarından Mehmet Altınsoy vefat etti.

2008- Kosova bağımsızlığını ilan etti. Türkiye, ertesi gün Kosova'nın bağımsızlığını tanıdı.

2008- Söz yazarı Aysel Gürel, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında vefat etti.

2009- Türkiye'nin Kyoto Protokolü'ne Katılmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2009- Sanatçı Gazanfer Özcan, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayata veda etti.

2013- Türkiye'nin ilk yerli araştırma gemisi "TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi" Tuzla'da denize indirildi.

2015- Milli kayakçı Samet Kartal, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından ABD'de düzenlenen Kayakla Atlama FIS Kupası'nda birinci olarak, Türkiye'ye bu alandaki ilk madalyasını kazandırdı.

2016- İnternet arama motoru Google, mobil harita uygulamasındaki ülkeler arasına KKTC'yi dahil etti.

2016- Ankara'da İnönü Bulvarı'nı Dikmen Caddesi'ne bağlayan Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarının geçişi sırasında saat 18.31'de patlama meydana geldi. Saldırı sonucu 29 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı.

2017- Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Terör saldırısında 2 kişi şehit oldu, 48 kişi yaralandı. Saldırıda şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak'ın, lojmandaki yavru kediyi doyurmak isterken evden çıktığı sırada yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

2017- Türkiye, Ermenistan'ın işgali altındaki Yukarı Karabağ'da 20 Şubat'ta yapılacak ve gayrimeşru görülen "anayasal değişikliklere ilişkin bir referandumun" sonuçlarını tanımayacağını açıkladı.

2017- İspanya'da ilk defa kraliyet ailesine mensup bir kişi, sanık sandalyesine oturdu. İspanya kralı 6. Felipe'nin kız kardeşi Prenses Cristina yolsuzluk ve vergi kaçırma davasında para cezası alırken, eşi Inaki Urdangarin 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.