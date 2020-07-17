Tarihte Bugün (17 Temmuz): 6. Filo askerleri denize atıldı

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Büyük Mutasavvıf Abdülkadir Geylani Vefat Etti (1166)

Büyük Mutasavvıflardan Abdülkadir Geylani Hazretleri 17 Temmuz 1166 tarihinde Bağdat’ta vefat etti. Arkasında pek çok kıymetli eser bırakan Abdülkadir Geylani İran’ın Geylan şehrinde doğmuş olup aslen Seyyit’tir. Aynı zamanda Kadiri tarikatının kurucusudur.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Haçlılar Kudüs’te Devlet Kurmak İçin Toplantı Yaptılar (1099)

Haçlılar amaçlarına ulaşmışlar Kudüs’ü ele geçirmişlerdi. Şehirde bulunan bütün Müslüman ve Yahudileri katlettikten sonra sıra şehrin idaresi konusuna gelmişti. B u amaçla 17 Temmuz 1099 tarihinde Haçlı liderler bu konuyu görüşmek için bir toplantı gerçekleştirdiler. İlk görüşülen konu şehri kaplayan binlerce ceset ne yapılacaktı? Arkasından bir dini idare mi yoksa krallık mı tartışması yapılmıştı.

Savaşın Galipleri Potsdam’da Toplandı (1945)

II.Dünya Savaşında yenilen Almanya’nın savaştan çekilmesi Avrupa’da bir çok yeni sorunu da gün yüzüne çıkardı. Savaşın galipleri ABD, İngiltere ve SSCB devlet adamları yeni durumu görüşmek üzere Berlin yakınlarında Potsdam’da 17 Temmuz 1945 tarihinde bir araya geldiler.

Başbakan Ecevit Kıbrıs’a Ortak Müdahale İçin İngiltere’ye Gitti (1974)

Kıbrıs’ta darbe olmuş, eski EOKA’cı Nikos Sampson yönetimi ele geçirmişti. Türkiye bu yeni oluşumu kabul etmedi ve garantörlük hakkı gereği İngiltere ile ortak müdahale için Başbakan Ecevit 17 Temmuz 1974 tarihinde İngiltere’ye gitti. Ancak İngiltere müdahaleye yanaşmadığı gibi olayı uluslar arası boyuta çekmeye çalıştı.

TÜBİTAK Kuruldu (1963)

Bilimsel ve Teknolojik araştırmayı sistemli hale getirmek için 17 Temmuz 1963 tarihinde Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) kuruldu. Kurumun temel amacı bilim ve kalkınma planları doğrultusunda bilimsel araştırma yapmak ve yaptırmaktır.

6.Filo Askerleri Denize Atıldı (1968)

ABD’yi protesto eden sol görüşlü öğrenciler ABD 6.Filosuna ait yakaladıkları askerleri 17 Temmuz 1968 tarihinde denize attılar.

Afganistan'da Darbe Gerçekleştirildi (1973)

Afganistan Kralı Muhammed Zahir Şah’ın yeğeni eski başbakan Muhammed Davut Han 17 Temmuz 1973 tarihinde kansız bir darbe gerçekleştirerek yönetimi ele geçirdi. Davut Han ile birlikte Afganistan’da SSCB etkinliği giderek artmaya başladı.

Uzayda Tarihi Buluşma (1975)

ABD uzay aracı Apollo ve SSCB’ye ait Soyuz 19 uzay araçları 17 Temmuz 1975 tarihinde birbirleri ile kenetlenerek, ortak çalışmalarda bulundular.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1166 Tasavvuf bilgini Abdülkadir Geylani, öldü.

1790 Ekonomi alanındaki fikirleri ile ünlü Adam Smith, öldü.

1867 Marx'ın "Das Kapital" adlı eserinin ilk cildi yayımlandı.

1907- Resim sanatında Kübizm akımı doğdu.

1918 Bolşevikler, Rus Çarı II. Nikolay'ı, eşini, çocuklarını ve dört sadık yakınını Yekaterinburg'da idam ettiler.

1929- Hükümeti devirme iddiasıyla yargılanan komünistlerin davası sonuçlandı: Dr. Hikmet (Kıvılcımlı), Hüsamettin (Özdoğu) ve Laz İsmail beyler 4’er yıl 6’şar ay hapse mahkum edildiler. 24 sanık çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

1936- İspanya’da, solcu Halk Cephesi’nin seçimleri kazanması üzerine Falanj Partisinin hazırladığı askeri ayaklanma patlak verdi. İspanyol Fas’ında, General Francisco Franco önderliğinde başlayan ayaklanma, kısa sürede yarımadaya yayıldı ve iç savaşa dönüştü.

1955- Dünyanın en ünlü eğlence parkı Disneyland, California’da açıldı. Yaklaşık 30 hektarlık bir alanı kaplayan Disneyland’de, belirli temalara göre düzenlenmiş çeşitli bölümler vardı. Disney Company, 1971’de de Florida’da Disneyworld’u açtı.

1961- Anıtkabir’in mimarlarından Prof. Emin Onat 53 yaşında öldü.

1992- Slovak Parlamentosu bağımsızlık ilan etti. Çekoslovakya, Çek ve Slovak cumhuriyetleri adlarıyla iki devlet oldu

1994 Brezilya, Dünya Kupası'nı dördüncü kez kazandı.

1998 Uluslararası Ceza Mahkemesini kuran statü kabul edildi.

2000 İtalya'da, tecavüze uğrayan kadın sadece 5 dakika "direndi" diye tecavüzcü suçsuz bulundu.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2020, 10:36