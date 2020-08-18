Tarihte bugün (18 Ağustos): Cengiz Han öldü

Dünya Bülteni/ Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Belgrat Kaybedildi (1717)

Kanuni Sultan Süleyman tarafından alınan Belgrat 18 Ağustos 1717 tarihinde Avusturyalıların eline geçti. Şehir 22 yıl sonra geri alındı fakat şehirde ki Müslüman halk ve Macarlar şehri terk ettikleri için Belgrat artık bir Sırp şehrine dönüşmüştü.

GÜNÜN KİŞİSİ

Cengiz Han öldü (1162-1227)

Büyük Türk-Moğol hükümdarı Cengiz Han 18 ağustos 1227 yılında Batı Hsia krallığı üzerine yaptığı seferi kazandı. Bu sefer sırasında hasta olan Cengiz Han, ele geçirdiği başkent Ningxia'da öldü. Sağlığında dünyanın en büyük imparatorluğunu kurmuştu. Asıl adı Timuçin(demirci) olan Cengiz Han’ın çocukluk ve ilk gençlik yılları oldukça sıkıntılı geçmiştir.Acımasızlığı ile tanınan Cengiz Han daha sonra tarihte ilk kez bütün Moğol kabilelerini bir araya getirmeyi başarmış ve büyük bir Moğol devleti kurmuştur. Tarihin gördüğü en büyük imparatorluk olan bu devletin sınırları Çin denizinden Orta Avrupa’ya kadar uzanıyordu. Büyük bir hazine ile Burhan-Haldun dağları civarına gömülen Cengiz Han’ın mezarı hala bulunamamıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Sultan İbrahim’i Annesi Katlettirdi (1648)

İktidar hırsı annelik duygularına baskın gelen Kösem Valide Sultan'ın arzusu üzerine bazı Yeniçeri Ağalarıyla Sadrazam Koca Mehmed Paşa ve Şeyhülislam, yanlarına meşhur cellâd Kara Ali'yi alarak 18 Ağustos 1648 günü Sultan İbrahim'in hapsolunduğu odaya girerek kement ile boğdurmak suretiyle padişahı katlettiler. Kösem Sultan’ın sonu da bir iple boğulmak olmuştur. Son araştırmacılar tarihimizde deli olarak ifade edilen Sultan İbrahim’in gerçekte deli olmadığını ancak bazı ruhsal sorunlar yaşadığını belirtmektedirler.

Helyum Elementi Keşfedildi (1868)

Fransız astronom Pierre Jules César Janssen helyum elementini keşfetti. Helyumun güneşteki keşfinden ancak 27 yıl sonra dünyadaki varlığı 1895 yılında İngiliz kimyacı Sir William Ramsey tarafından tespit edilmiştir. Dünyadan önce, dünya dışında uzayda keşfedilen ilk ve tek element Helyum’dur. Helyumun dünya dışında ilk olarak keşfedildiği gök cismi Güneş’tir. Metal olduğu düşünülerek sonuna ”yum” eki konulan asal gaz özelliğine sahip bu elementin adındaki bu hata daha sonra düzeltilmeye gerek duyulmadı. Helyum periyodik cetvelinin birinci periyot 8A grubunda yer alan bir gaz olmakla birlikte hidrojenden sonra en hafif gazdır.

Büyük Selanik Yangını (1917)

Osmanlı Devletinin Balkan Savaşları sonrası kaybettiği Selanik'te 18 Ağustos 1917'de 32 saat süren büyük bir yangın çıktı. Yangın çok geniş bir alanı etkiledi. Yangın özellikle Vardar caddesi ile şehrin rıhtım kısmı arasında kalan, Türk ve Yahudi nüfusunun yoğun olduğu alanı etkiledi. Şehrin nufüs yapısı bu yangından etkilendi. Mübadele sonrası ise şehir, artık bir Yunan şehri haline gelmişti.

8 Yıllık Kesintisiz İlköğretim Resmi Gazete’de Yayınlandı (1997)

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen İlköğretimin 8 yıl zorunlu ve kesintisiz olmasını öngören 4306 sayılı kanun Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in onayı ile 18.08.1997 tarih ve 23084 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Atlasjet Uçağı Kaçırılmak İstendi (2007)

AtlasJet'e ait Lefkoşa-İstanbul seferini yapan uçak , amaçlarının ABD ‘yi protesto etmek olduğunu söyleyen biri Türk diğeri Filistin kökenli Mısır vatandaşı olan iki hava korsanı tarafından kaçırılmak istendi. Uçak, pilotlar tarafından yakıt ikmali gerekçesiyle Antalya Havaalanı'na indirildi. Bomba süsü verdikleri oyun hamuru ile uçağı kaçıran korsanların teslim olması ile olay kansız bir şekilde sona erdi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1472-Kıreli Muharebesinde Şehzade Mustafa, Akkoyunlular’a ait bir orduyu yok etti.

1806-Napolyon’un dostluk elçisi General Sebastiyan İstanbul’a geldi.

1850-Fransız Yazar Honoré de Balzac Öldü

1909- İngiltere’de seçme ve seçilme hakkı isteyen kadınlar, başbakanın trenini taşladı.

1920 - ABD'de kadınlara oy hakkı tanındı.

1934- İkinci Dil Kurultayı başladı.

1952- İzmir, NATO’nun güneydoğu karargah merkezi oldu.

1961- Türkiye’de ilk kez bir banka soyuldu. Bankayı soyan Necdet Elmas 30 Ağustos’ta Darıca’da yakalandı.

1964- Güney Afrika’nın ‘’apartheid’’ (etnik arındırma) nedeniyle olimpiyatlara katılması yasaklandı. (1992 Barcelona Olimpiyatları’na kadar katılamadı.)

1974- Kıbrıs’ta ateşkes ancak 6 saat sürdü. Rumlar’ın ateş etmesine Türk birlikleri karşılık verdi.

1983 – ABD’de Alicia kasırgası Texas sahillerini vurdu; 22 kişi öldü.

1995- ‘’Bosna İçin İnsanlık Girişimi’’ adı altında toplanan Türk aydınları Bosna’ya gitti.

2008 - Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref muhalefet baskısı nedeniyle görevinden istifa etti.