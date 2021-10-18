Tarihte bugün (18 Ekim): Amerika Alaska'yı satın aldı

1867- ABD, Alaska'yı Rusya'dan alarak topraklarına kattı.

1892- Chicago ile New York arasında ilk uzun telefon hattı açıldı.

1912- Trablusgarp Savaşı'nı sona erdiren Uşi Antlaşması imzalandı.

1920- Türkiye Komünist Fırkası, Ankara'da resmen kuruldu.

1931- Bilim insanı Edison 84 yaşında öldü.

1949- Şair Enis Behiç Koryürek 58 yaşında vefat etti.

1959- III. Akdeniz Oyunları Beyrut'ta yapıldı. Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı 8 sıklette birinci oldu.

1968- Dünya Olimpiyat Komitesi, iki siyah atleti (Tommie Smith, John Carlos) madalya töreni sırasında "Kara Güç" selamı verdikleri gerekçesiyle cezalandırdı.

1996- Gazeteci yazar Kemalettin Tuğcu İstanbul'da öldü.

2004- Türkiye'nin ilk kadın doğum uzmanı Dr. Pakize Tarzi 94 yaşında öldü. Türkiye'deki ilk özel kadın doğum kliniğinin kurucusu olan Tarzi, "Boğazı yüzerek geçen ilk kadın unvanını" da taşıyordu.

2006- Türksat AŞ, Türksat 1B uydusunun ömrünün bittiğini ve uzay çöplüğüne gönderildiğini açıkladı.

2011- Türkiye'nin uzaya fırlattığı ilk milli yer gözlem uydusu RASAT'ın, dünyanın dört bir tarafından çektiği ilk görüntüler, TÜBİTAK'ın yer istasyonundan başarıyla indirilmeye başlandı.

2015- "Ankaralı Namık" ismiyle tanınan şarkıcı Namık Uğurlu, oturduğu evin balkonundan düşerek 39 yaşında hayatını kaybetti.

2016- FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başkentte konuşlu olduğu filo lağvedilen Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi SOLOTÜRK, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın emriyle Konya'ya taşındı.

2017- Kanada'nın Quebec eyaletinde kadınların otobüsler dahil kamu alanlarında peçe takmaları yasaklandı.

2019- Yazar, fikir adamı Nuri Pakdil, üst solunum enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde 85 yaşında hayatını kaybetti.

2020- KKTC'de yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, Ulusal Birlik Partisinin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51,74'ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi.