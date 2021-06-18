Tarihte bugün (18 Haziran): Turgut Özal silahlı saldırıya uğradı

1815 - Napolyon Bonapart, Waterloo Savaşı'nda İngiliz ve Prusya ordularına yenildi. Yenilgi, Fransa ile Avrupa devletleri arasında 23 yıl süren savaşa son verdi. Napolyon, 22 Haziran'da ikinci kez tahttan çekildi.

1847 - Macar besteci ve piyanist Franz Liszt, Padişah Abdülmecit'e sarayda konser verdi.

1922 - Ziya Gökalp, Diyarbakır'da "Küçük Mecmua"yı çıkarmaya başladı.

1941 - Türk-Alman Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması imzalandı.

1948 - BM, Uluslararası İnsan Hakları Deklarasyonu'nu kabul etti.

1953 - Mısır'da 74 yıllık İngiliz egemenliğinin sona ermesiyle cumhuriyet ilan edildi.

1974 - Türkiye'de iş adamları ilk kez İzmir'de yürüyüş yaptı.

1979 - Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev ve ABD Başkanı Jimmy Carter, Viyana'da Stratejik Silahların Sınırlandırılması konulu SALT II anlaşmasını imzaladı.

1988 - Başbakan Turgut Özal, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılan ANAP Büyük Kongresi'nde, Kartal Demirağ'ın silahlı saldırısında elinden yaralandı.

1992 - Sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları için dar gelirlilere verilecek "Yeşil Kart" uygulamasına ilişkin düzenleme TBMM'de kabul edildi.

1993 - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey, Bakü'yü terk etti. Haydar Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı oldu.

2000 - Eski Başbakan yardımcılarından ve Yeni Türkiye Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Ekrem Alican öldü.

2009 - Eski AA Genel Müdürlerinden, gazeteci ve senatör Hüsamettin Çelebi, Alanya'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

2013 - NATO, Afganistan'daki son 95 ilçenin sorumluluğunu Afgan güvenlik güçlerine devretti. Ülkedeki tüm emniyetin tesisi doğrudan Afgan güçlerine geçmiş oldu.

2016 - Mısır'da Kahire Ceza Mahkemesi, darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye, "Katar adına casusluk" davasında, farklı suçlamalardan biri müebbet, diğeri 15 yıl olmak üzere toplam 40 yıl hapis cezası verdi.

2016 - Çin'de etkili olan şiddetli yağışlara bağlı sel ve toprak kayması nedeniyle 25 kişi öldü.

2017 - Fransa'da milletvekili seçiminin ikinci turu düzenlendi. Yüzde 57,36 oranı ile sandığa gitmeyen vatandaşların damga vurduğu seçimde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhuriyetçi Yürüyüş Hareketi 350 milletvekili çıkararak, meclis çoğunluğunu sağladı.

2018 - Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığı bildirildi.