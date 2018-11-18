TARİHTE BUGÜN (18 Kasım): Darülfünun kapatıldı

Dünya Bülteni - Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

İstanbul Üniversitesi Eğitim Hayatına Başladı (1933)

Eski adı Darülfünun olan İstanbul Üniversitesi yeni adı ve yeni kadrosuyla Türkiye Cumhuriyetinin ilk üniversitesi olarak 18 Kasım 1933’te eğitim hayatına başladı. Üniversite reformu adı verilen kararla Darülfünun'un çok önemli müderrisleri görevden alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Mühendishane-i Bahri Hümayun Açıldı (1773)

Kaptan-ı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa’nın önerisi ile İstanbul Kasımpaşa’da deniz subayı yetiştirmek için 18 Kasım 1773’de Mühendishane-i Bahri Hümayun açıldı. Bu okul Türk tarihinin ilk deniz harp okulu olma özelliği taşıyordu.

Sekban-ı Cedid Ordusu Lağvedildi (1808)

Alemdar Mustafa Paşa III. Selim zamanında kurulan ancak daha sonra kaldırılan Nizamı Cedid ordusunun yerine Sekban-ı Cedid ordusunu kurmuştu. Ancak Alemdar Mustafa Paşa isyancılar tarafından öldürüldü. II. Mahmut isyancıları yatıştıramadı ve Sekban-ı Cedid ordusunu lağvetti. Ordunun erlerini memleketlerine gönderdi. Subaylarına da yeni görevler verdi. Fakat asiler bu ordunun erlerinden ve subaylarından birçoğunu yakalayarak öldürdüler.

Tiryaki Hasan Paşa Kanije Zaferini Kazandı (1601)

Avusturya arşidükü Ferdinand kat kat üstün ordusuyla Tiryaki Hasan Paşa’nın savunduğu Kanije kalesini kuşattı. Tiryaki Hasan Paşa siyasi ve askeri yeteneğini olağanüstü şekilde kullanarak Avusturya ordusunu geri çekilmeye mecbur bıraktı. Böylece 18 Kasım 1601 tarihinde Tiryaki Hasan Paşa Kanije kalesini başarı ile savunarak büyük bir zafer kazandı. Hiç beklenmedik bu zafer memlekette büyük bir sevinç oluşturdu. Hükümdar III.Mehmet Tiryaki Hasan Paşa’yı ödüllendirdi.

Ertesi yıl Budin’i kuşatan Avusturya ordusu 18 kasım 1602’de Lala Mehmet Paşa’nın huruc (yarma)harekatıyla bozguna uğradılar ve geri çekildiler.

İngilizler Kuzey Afrika’da Almanlara Karşı Taarruz Başlattılar (1941)

Rus-Alman savaşı çıkınca Almanya Kuzey Afirka’ya destek gönderemedi. Bu nedenle birkaç aylık bir duraklama dönemi yaşandı. Bu süre içerisinde hazırlanan iki taraftan İngilizler 18 Kasım 1941’de Almanlara karşı saldırıya geçtilerse de başarılı olamadılar ve geri çekildiler.

Türk Jetleri Rumlara Gözdağı Verdi (1967)

Kıbrıs’taki Rumlara ciddiyetini göstermek isteyen Türk hükümeti 18 Kasım 1967’de Türk jetlerine ada üzerinde alçak uçuş yaptırdı.

Zasyadko Maden Faciası Yaşandı (2007)

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinin Zasyadko yöresinde 18 Kasım 2007 tarihinde bir maden kazası meydana geldi. Metan gazının patlaması sonucu yaklaşık 1 kilometre yerin altında meydana gelen kazada,yüz bir madenci hayatını kaybetti.

Ömer Lütfi Mete Vefat Etti (2009)

Gazeteci, yazar ve senarist Ömer Lütfi Mete İstanbul’da 18 Kasım 2009’da geçirdiği bir kalp krizi sonrasında 59 yaşında hayatını kaybetti. Kendisi bir çok gazete ve dergide yazarlık ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1583- Galata’daki Saint Benoit Kilisesi’ne yerleşen Cizvitler, St. Benoit mektebini açtılar.

1865- Mark Twain’in ilk öyküsü yayımlandı.

1912- İstanbul’da kolera salgını başladı.

1928- Walt Disney’in yarattığı çizgi film Mickey Mause’un (miki maus) ilk gösterimi yapıldı.

1976- İspanya’da 37 yıllık diktatörlüğün ardından demokrasinin kurulması kararı alındı.

1983- BM Güvenlik Konseyi, KKTC’yi tanımadı.

1990- Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) toplandı; Paris Sözleşmesi imzalandı.

1992- Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu kabul edildi.

1999- İstanbul’daki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Zirvesi’nde, Bakü-Ceyhan petrol boru hattı ve Hazar geçişli doğal gaz projelerine ilişkin anlaşmalar, ilgili ülkelerin devlet başkanlarınca imzalandı.

2000- Türk Sanat Müziği’nin ünlü ismi, besteci ve ses sanatçısı Yıldırım Gürses kalp yetmezliğinden öldü.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2018, 09:15