Tarihte bugün (18 Mayıs): Napolyon imparator oldu

1804- Napoleon Bonaparte, Fransa İmparatoru ilan edildi.

1898- Şair Faruk Nafiz Çamlıbel, İstanbul'da doğdu.

1929- Sivas'ın Suşehri ilçesindeki 6,1 büyüklüğündeki depremde 64 kişi öldü.

1976- Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Yahya Demirel tahliye edildi.

1976- TRT'nin ilk spikerlerinden Zafer Cilasun 37 yaşında Ankara'da vefat etti.

1980- Galatasaraylı ünlü futbolcu "Baba Gündüz" (Gündüz Kılıç) vefat etti.

1981- TBMM'nin eski başkanlarından Fuat Sirmen öldü.

1996- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, İzmit'te İbrahim Gümrükçüoğlu tarafından suikast girişiminde bulunuldu. Demirel, olaydan yara almadan kurtuldu. Koruma Müdürü Şükrü Çukurlu kolundan, bir gazeteci ise ayağından yaralandı.

2000- Doç. Dr. Bahriye Üçok'un katledilmesinde kullanılan pakette tespit edilen parmak izinin, Umut Operasyonu kapsamında yakalanan Ferhan Özmen'e ait olduğu belirlendi.

2003- Türkiye'nin ilk özel rakı fabrikasının temeli, İzmir'in Menderes ilçesi Tekeli beldesinde atıldı.

2006- Danıştay saldırısında ölen 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in Kocatepe Camisi'ndeki cenaze törenine katılan eski başbakanlardan Bülent Ecevit, daha sonra gittiği evinde aniden tansiyonu yükselerek fenalaştı ve GATA'ya kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ecevit, ameliyat edildi.

2009- ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında vefat etti.

2016- Sri Lanka'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 92 kişi hayatını kaybetti, 319 bin kişi evinden oldu. Toprak altında kaldığı düşünülen 100 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına 13 gün sonra son verildi.

2017- Suriye rejimiyle ilişkisi olan birey ve şirketlere yönelik yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısı ABD Meclisi'nden geçti.

2018- İslam İşbirliği Teşkilatı, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde toplandı.

2018- Küba'nın başkenti Havana'dan Holguin kentine gitmek üzere havalanan ve 104 yolcu ile 9 mürettebat taşıyan uçağın, Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan kısa süre sonra düşmesi sonucu 110 kişi öldü, 3 kişi yaralı kurtuldu.