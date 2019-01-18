TARİHTE BUGÜN(18 Ocak): Bağdat demiryolu hakkında soru önergesi verildi

Mebusan Meclisi’nde Bağdat Mebusu İsmail Hakkı tarafından Bağdat demiryolu hakkında soru önergesi verildi. Meşrutiyet Meclisi, yabancılara verilen imtiyazları sorgulayıp eleştiriyordu. Hamidiye-Hicaz Demiryolu İdare-i Maliyesi Nezareti unvanı Hicaz Nezareti olarak değiştirilip Sadaret’e bağlandı. Aynı yıl Nezaret kaldırılıp Müdüriyet-i Umumiye kuruldu.

TARİHTE BUGÜN(18 Ocak): Bağdat demiryolu hakkında soru önergesi verildi

532    İstanbul’da başlayan Nika ayaklanması bastırıldı. Tarihin bu en kanlı ayaklanmasında 30.000 kişi öldü.
1886   İstanbul'lu kadınlar, Şükufezar dergisinde "saçı uzun aklı kısa" deyimine karşı mücadele başlattı.
1909  Mebusan Meclisi’nde Bağdat Mebusu İsmail Hakkı tarafından Bağdat demiryolu hakkında soru önergesi verildi.

1896    X-ışınları cihazı ilk kez New York'ta halka tanıtıldı.

1911    İlk defa bir uçak ABD'de gemi güvertesine iniş yaptı.
1912    Kaptan Robert Scott Güney Kutbuna ulaştı.
1919    I. Dünya Savaşı'nda yenik düşen devletlerle anlaşmalar yapmak üzere, Paris Barış Konferansı açıldı.
1927    Lozan Antlaşması, Amerikan Senatosu tarafından reddedildi.
1928    Çerkez Hacı Sami çetesinden 3 kişi, Atatürk'e suikast iddiaları kesinleşince, Eminönü Meydanı'nda idam edildiler.
1931    Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği Türkiye Güzellik Kraliçesi yarışmasını, Naşide Saffet Hanım kazandı.
1947    Isparta'da vatandaşlar, noter aracılığıyla TBMM başkanlığına, jandarmayı şikayet eden bir protesto mektubu gönderdi.
1950    Demokrat Parti işçiye grev hakkı istedi.
1954    Yabancı Sermaye Yasası TBMM'nde kabul edildi.
1956    Atatürk'ün kızkardeşi Makbule Atadan, öldü.
1966    Vefa Poyraz İstanbul valiliğine atandı.
1966    Ankara Cezaevi'nde af isteyen mahkumlar isyan etti. Toptaşı Cezaevi'nde ise 260 mahkum açlık grevine başladı.
1969    ABD'de elektromanyetik dalgalar yayan ilk pulsarlar bulundu.
1977    Zatürreye yol açan bakteri bulundu.
1984    DİSK davası duruşmasında sanıklara tek tip elbise giydirildi.
1992    Klasik Türk Müziği bestekarı Yesari Asım Arsoy, öldü.
1996    Michael Jackson ile Lisa Marie Presley boşandılar.
2005    800 kişilik uçak Airbus A380, Fransa'da basına tanıtıldı.
2005    Sinema sanatçısı Yıldırım Gencer, öldü.
2010    Mehmet Ali Ağca, Sincan F tipi Cezaevi’nden tahliye edildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2019, 10:53
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