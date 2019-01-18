TARİHTE BUGÜN(18 Ocak): Bağdat demiryolu hakkında soru önergesi verildi

532 İstanbul’da başlayan Nika ayaklanması bastırıldı. Tarihin bu en kanlı ayaklanmasında 30.000 kişi öldü.

1886 İstanbul'lu kadınlar, Şükufezar dergisinde "saçı uzun aklı kısa" deyimine karşı mücadele başlattı.

1909 Mebusan Meclisi’nde Bağdat Mebusu İsmail Hakkı tarafından Bağdat demiryolu hakkında soru önergesi verildi.

1896 X-ışınları cihazı ilk kez New York'ta halka tanıtıldı.

1911 İlk defa bir uçak ABD'de gemi güvertesine iniş yaptı.

1912 Kaptan Robert Scott Güney Kutbuna ulaştı.

1919 I. Dünya Savaşı'nda yenik düşen devletlerle anlaşmalar yapmak üzere, Paris Barış Konferansı açıldı.

1927 Lozan Antlaşması, Amerikan Senatosu tarafından reddedildi.

1928 Çerkez Hacı Sami çetesinden 3 kişi, Atatürk'e suikast iddiaları kesinleşince, Eminönü Meydanı'nda idam edildiler.

1931 Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği Türkiye Güzellik Kraliçesi yarışmasını, Naşide Saffet Hanım kazandı.

1947 Isparta'da vatandaşlar, noter aracılığıyla TBMM başkanlığına, jandarmayı şikayet eden bir protesto mektubu gönderdi.

1950 Demokrat Parti işçiye grev hakkı istedi.

1954 Yabancı Sermaye Yasası TBMM'nde kabul edildi.

1956 Atatürk'ün kızkardeşi Makbule Atadan, öldü.

1966 Vefa Poyraz İstanbul valiliğine atandı.

1966 Ankara Cezaevi'nde af isteyen mahkumlar isyan etti. Toptaşı Cezaevi'nde ise 260 mahkum açlık grevine başladı.

1969 ABD'de elektromanyetik dalgalar yayan ilk pulsarlar bulundu.

1977 Zatürreye yol açan bakteri bulundu.

1984 DİSK davası duruşmasında sanıklara tek tip elbise giydirildi.

1992 Klasik Türk Müziği bestekarı Yesari Asım Arsoy, öldü.

1996 Michael Jackson ile Lisa Marie Presley boşandılar.

2005 800 kişilik uçak Airbus A380, Fransa'da basına tanıtıldı.

2005 Sinema sanatçısı Yıldırım Gencer, öldü.

2010 Mehmet Ali Ağca, Sincan F tipi Cezaevi’nden tahliye edildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2019, 10:53