TARİHTE BUGÜN (19 Aralık): Milli Mücadele'nin ilk kurşunu atıldı

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Milli Mücadele’nin İlk Kurşunu Atıldı (1918)

Milli Mücadelenin ilk kurşunu Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Karakese Köyünde Mehmet Kara tarafından 19 Aralık 1918’de Fransızlara karşı atıldı. Hasan Tahsin tarafından 15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgali sırasında atılan kurşun ise Yunanlılara karşı atılan ilk kurşundur.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Hattat Yesari Mehmet Esat Efendi Vefat Etti (1798)

Sağ eli sakat olduğu için kendisine solak manasına gelen ‘’yesari’’lakabı verilmişti. Eyup Sultan Türbesinin girişi üzerindeki hat levhası onun eseridir. Hattat Yesari Mehmet Esat Efendi 19 Aralık 1798’de vefat etti.

İlk Yerli Otomobil Anadol üretilmeye Başlandı (1966)

Türkiye’nin ilk yerli otomobili TCDD tarafından üretilen devrimdir. Ancak bu otomobilin çeşitli nedenlerle seri üretimi yapılmamıştır. İlk kez seri üretimi yapılan yerli otomobil ise Anadol olmuştur. Motoru dışındaki bütün parçaları yerli olan bu otomobil Vehbi Koç tarafından kurulan Otosan Otomobil Sanayi A.Ş. tarafından 19 Aralık 1966’daüretilmeye başlanmıştır.

6. Filo İzmir’de Protesto Edildi (1969)

Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait 6. Filo’nun İzmir’e gelmesi bazı gruplar tarafından 19 Aralık 1969’da protesto edildi. ABD askerleri tartaklandı.

Kahramanmaraş Olayları Yaşandı (1978)

Kahramanmaraş’taki siyasi çekişmeler 19 Aralık 1978 günü alevi-sünni çatışmasına dönüştü. Çatışmalar 26 Aralık tarihine kadar devam etti. Çatışmalarda 500’ün üzerinde insan hayatını kaybetti. Bu olay 12 Eylül Askeri darbesinin de önemli gerekçelerinden biri olmuştur.

Hayata Dönüş Operasyonu Yapıldı (2000)

Bazı suç faaliyetlerinin cezaevi ortamında devam etmemesi için siyasi suçluların F tipi cezaevlerine nakledilmesi kararı alındı. Bu karara karşı çıkan siyasi tutuklu ve hükümlüler bir çok cezaevinde açlık grevi başlattı. Bir süre sonrada açlık grevi ölüm orucuna dönüştürüldü. Bu duruma son vermek için 19 Aralık 2000 tarihinde 20 cezaevine birden ‘’hayata dönüş operasyonu’’ adı verilen bir müdahale gerçekleştirildi. Bu operasyon sırasında iki asker ve 30 tutuklu hayatını kaybetti. Bu konu ile ilgili yargı süreçleri halen devam etmektedir.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1805- Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız ordusu, Varşova’ya girdi.

1941- II. Dünya Savaşı’nda, İstanbul’da ekmek karneye bağlandı.

1948- İzmir Şehir Tiyatrosu ve Sergi Sarayı yandı.

1950- Dwight D. Eisenhower, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) kuvvetleri komutanlığına atandı.

1984- Çin ve ABD, Hong Kong’un 1997’de Çin’e devredilmesi konusunda anlaştılar.

1987- Uluslararası Cumhuriyet Halter Turnuvası’nda Naim Süleymanoğlu ilk kez milli mayoyu giydi. 60 kiloda koparma (150 kg), silkme (188,5 kg) ve toplamda ( 337,5 kg) kendisine ait olan dünya rekorlarını yeniledi.

1992- Somali’de Umut Operasyonu başladı. Türk Birliği bu harekata katıldı.

2001- Kabil’e en az 3 bin kişiden oluşacak uluslararası güç konuşlandırılması için BM Güvenlik Konseyi onay verdi.

2002- Edebiyatçı Mehmet Fuat, 77 yaşında öldü.

2003- Libya lideri Muammer Kaddafi ülkesinin nükleer ve kimyasal silah üretme hedefinden vazgeçtiğini duyurdu.

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2018, 09:27