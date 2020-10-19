Tarihte bugün (19 Ekim): Aliya İzzetbegoviç vefat etti

Tarih Dosyası/ Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Haçlıların Son Ümidi de Suya Düştü ‘’II.Kosova Zaferi’’ (1448)

Macarların Öncülüğünde Hünyadi Yanoş komutasında Türkleri Balkanlardan atmak için son bir şans daha deneyen Haçlı Ordusu Kosova’da üç günlük bir mücadelenin sonunda 19 Ekim 1448’de Sultan II. Murat komutasındaki Osmanlı ordusuna yenildiler. Avrupalıların Türkleri Balkanlardan atmak için yaptıkları altıncı ve sonuncu girişim de başarısızlıkla sonuçlandı. Artık Haçlıların Türkleri Avrupa’dan atma ümidi kalmamış, bu nedenle savunma durumuna geçmişlerdir.

GÜNÜN KİŞİSİ

Bilge Kral "Aliya İzzetbegoviç’’ (1925-2003)

Gençlik yıllarında Bosna’daki Mladi Müslüman (Müslüman kardeşler )örgütü üyesi idi. Komünist Yugoslavya zamanında İslamcılık suçlamasıyla dört yıl hapis yattı. 1983 yılında yayınlanan İslam Manifestosu adlı eserinden dolayı 14 yıla mahkum edildi ve 5 yıl daha hapis yattı. Cezaevinden çıktıktan sonra Aliya Izetbegović de Bosna-Hersek Özerk Cumhuriyeti’nde Demokratik Eylem Partisi (SDA) adı verilen bir siyasi parti kurdu. Bu parti Bosna-Hersek'te 5 Aralık 1990'da gerçekleştirilen genel seçimleri kazanarak lideri Aliya İzetbegoviç cumhurbaşkanı oldu.1992 bağımsızlık sonrası yaşanan Sırp işgali döneminde de ülkesini kurtarabilmek için büyük çaba harcadı. Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç 19 Ekim 2003’te vefat etti. Yazarlık yönüde olduğu için kendisi ‘’Bilge Kral’’lakabı ile tanınmıştır. Hayatı boyunca Bosna Müslümanları için mücadele etmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

İkinci Kazıklı Voyvoda Olayı ‘’Komutanlarımızı Yaktılar’’(1595)

İsyan eden Eflak voyvodası Osmanlı ordusunun geri çekilmesi üzerine Tergoviş kalesini kuşattı ve 19 Ekim 1595’te teslim aldı. Şehirdeki 3500 civarındaki Osmanlı askeri işkencelerle katledildi. Kale komutanları Ali Paşa ve Koçu Bey şişe takılıp hafif ateşte kızartılarak katledildiler. Bu olay tarihlerde ikinci kazıklı voyvoda hadisesi olarak kayıtlıdır.

Amerikalılar Bağımsızlık Savaşını Kazandılar (1781)

Amerikalılar ile İngilizler arasında uzun süredir devam eden savaşı Fransızlarında desteği ile George Washington komutasındaki Amerikan ordusu 19 Ekim 1781’de kazandı.

Napolyon Müttefiklere Yenildi (1813)

Napolyon’un barışa yanaşmaması üzerine Avrupa’nın belli başlı birçok devletinin iştirak ettiği müttefik kuvvetler Leipzig savaşında 19 Ekim 1813’te Napolyon’u yendiler. Napolyon bu yenilgi sonrasında Fransa’ya doğru çekilmeye başladı.

Bulgar Ordusunu Çevirme Harekatı Başarısız Oldu (1912)

Balkan Savaşının başlamasının arkasından Osmanlı ordusu Edirne’ye doğru ilerleyen Bulgar ordusunu Filibe’ye doğru ilerleyerek çevirmek istedi. Ancak 19-20 Ekim 1912 günlerinde yapılan savaşlar başarısızlıkla sonuçlandı.

Mehmet Akif Ersoy Kastamonu’ya Geldi (1920)

Milli Mücadele döneminde halka moral veren konuşmaları ile tanınan İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy 19 Ekim 1920’de İnebolu’dan Kastamonu’ya geldi.

Refet Bey İstanbul’a Geldi (1922)

Mudanya Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasından sonra antlaşma hükümlerine uygun olarak TBMM olağanüstü temsilcisi Refet Bey 19 Ekim 1922’de İstanbul’a geldi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1448- Osmanlı Sultanı II. Murat, Kosova Zaferi'ni kazandı.

1745- Güliver’in yazarı Jonathan Swift, İrlanda’da öldü.

1781- Amerikan Bağımsızlık Savaşı, İngiliz güçlerinin George Washington'a teslim olmalarıyla bitti.

1782- Lord Cornwall'in denetimindeki Amerikan ordusunun Yorktown ve Virginia'ya girmesiyle Amerikan Devrimi sona erdi.

1872- Dünyanın en büyük altın külçesi (215 kilogram) Avustralya New South Wales’de bulundu.

1934- Mübadele Komisyonu görevini tamamladı.

1934- Turhal Şeker Fabrikası açıldı.

1951- İngiliz askerleri, Süveyş Kanalı’nı ele geçirdi.

1960- 6-7 Eylül Olayları ile ilgili dava başladı.

1962- Meclis’te, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kabul edildi.

1982- Milli Güvenlik Konseyinin son şeklini verdiği anayasa metni açıklandı.

1988- İngiltere, IRA mensuplarıyla yapılan röportajların yayımlanmasını yasakladı.

1995- Avrupa Parlamentosu Yeşiller sözcüsü Claudia Roth, Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir aleyhine 3 milyar liralık manevi tazminat davası açtı.

2003 Bosna-Hersekli siyaset adamı Aliya İzzetbegoviç, öldü.

2006- Türkiye, Lübnan'a asker gönderdi. Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL) harekatına katılacak Türk birlik ve unsurlarının bulunduğu gemiler, Mersin'de düzenlenen törenle uğurlandı.

2006- Anadolu Ajansı Hukuk Müşaviri ve Türkiye Barolar Birliğinin eski başkanlarından Teoman Evren vefat etti.

2008- Albaraka Türk Katılım Bankamız Genel Müdürü Dr. Adnan Büyükdeniz vefat etti

2009- Irak'taki Kandil ve Mahmur bölgelerinden gelen, aralarında terör örgütü PKK mensuplarının da bulunduğu 34 kişilik grup, Habur Gümrük Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

2011 Hakkari Çukurca’da 8 ayrı yerde eşzamanlı olarak PKK tarafından düzenlenen saldırı sonucu 24 asker hayatını kaybetti.

2013- Azerbaycan'da 9 Ekim'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 84,54 oy alan İlham Aliyev, yemin ederek göreve başladı.

2013- Milli sporcu Derya Can, Kaş'ta "paletsiz ip destekli 70 metre" dalışında 71 metreye inerek dünya rekoru kırdı.

2013- Lübnan'da kaçırılan Türk pilotlar Murat Akpınar ile Murat Ağca, 71 gün sonra özgürlüklerine kavuştu. Türk pilotlar İstanbul'a geldi.

2016- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yoğun girişimiyle İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 43. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda FETÖ, terör örgütü ilan edildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020, 11:53